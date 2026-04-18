Los mejores 'best sellers' para obsequiar este Sant Jordi 2026

Casi 20 semanas, seis de ellas líder, lleva 'Comerás flores' (Libros del Asteroide), la primera novela de Lucía Solla Sobral, animando el ránking de los más vendidos en Catalunya y haciendo sombra a los superventas de toda la vida. Por ahí andan sospechosos habituales como Juan Gómez-Jurado, Sonsoles Ónega y David Uclés, pero ninguno ha logrado desbancar a la joven debutante gallega. ¿Cambio de guardia en las altas esferas? Veremos. De momento, lo que sí es seguro es que la temporada se presenta cargada de anomalías y de libros a los que nadie esperaba aquí y, sin embargo, ahí están, aportando un poco de sorpresa e incertidumbre a este club privado de acceso generalmente restringido.

Comerás flores Lucía Solla Sobral Libros del Asteroire 19,95 €

Ocurre con 'Comerás flores' y también con 'Han cantado bingo' (Reservoir Books), novela familiar que Lana Corujo publicó el año pasado pero que lleva meses entre los más vendidos por obra y gracia de la viralización. Algo parecido ha pasado con 'Las gratitudes' (Anagrama), novela sobre la vejez y la memoria que Delphine de Vigan publicó en 2019 y que la generación Z ha devuelto a la vida.

Han cantado bingo Lana Corujo Reservoir Books 18,90 €

En catalán, la campanada la ha dado Gil Pratsobrerroca, a quien solo la aparición de Crispetes de matinada ha logrado apear del podio de los más vendidos. Su primera novela, el thriller 'El joc del silenci' (La Campana), va camino de convertirse en uno de los debuts más imponentes de la literatura catalana y en claro ejemplo de que otro 'best seller' es posible.

El joc del silenci Gil Pratsobrerroca La Campana 21,90 €

Además, también son novedades:

'Mentira' Juan Gómez Jurado Ediciones B 24,90 €

Tras echar el cierre, al menos por el momento, al exitoso Universo Reina Roja, el hombre récord del 'best seller' español se regala un thriller trepidante y autoconclusivo que sigue los pasos de Eva Ramos, mentirosa profesional de prometedora carrera delictiva que acaba aislada y atenazada por el misterio en un diminuto pueblo de Somiedo.

‘La maldición de los Stensson’ / ‘La maledicció dels Stensson’ Niklas Natt och Dag Salamandra-Proa 24 €

El autor de la sangrienta y brutal ‘Trilogía de Estocolmo’ cambia de registro y viaja a la Suecia del siglo XV para recrear en clave de thriller histórico la historia de Måns Bengtsson Natt och Dag, ancestro que en 1436 liquidó de un hachazo al héroe revolucionario Engelbrekt Engelbrektsson. Un juego de tronos a la sueca con más intrigas nobiliarias que ríos de sangre.

'La ciudad de las luces muertas’ / ‘La ciutat de les llums mortes' David Uclés Destino 21,75 €

La fantasmagoría ilustrada con la que David Uclés ganó el último premio Nadal devuelve a la vida a un centenar de personalidades artísticas y literarias vinculadas a la ciudad de Barcelona mientras la ciudad cae presa de la oscuridad y todas las épocas coinciden en el mismo espacio-tiempo. Una carta de amor a la ciudad con especial protagonismo para Carmen Laforet, Montserrat Roig y Mercè Rodoreda.

'Després del naufragi' Albert Sánchez Piñol Univers 22,90 €

En una inesperada pirueta literaria, Albert Sánchez Piñol se atreve aquí en ‘Després del naufragi’ con una secuela de ‘Moby Dick’ que, además de retomar el relato justo donde lo dejó Herman Melville en 1851, devuelve a Ismael al mar en forma de novela de aventuras y metáfora nada velada del ‘procés’ independentista de Catalunya.

'Crispetes de matinada' / 'Palomitas de madrugada' Regina Rodríguez Sirvent La Campana - Suma 22,90 €

El fenómeno 'Les calces al sol' sigue creciendo con 'Crispetes de matinada', novela con la que Regina Rodríguez Sirvent retoma las andanzas de su alter ego Rita Racons en una Barcelona de trabajos precarios y 'coworkings' habitados por todo tipo de estrafalarios soñadores. De fondo, el sueño de escribir una novela y el humor como manera de relacionarse con el mundo.

'Con nadie' Lorenzo Silva Destino 22,90 €

Meses después de 'Las fuerzas contrarias', el último caso de Bevilacqua y Chamorro, Lorenzo Silva retoma la senda de la narración histórica con la vida novelada de Miguel Campins, gobernador militar de Granada a quien Gonzalo Queipo de Llano ejecutó en Sevilla en agosto de 1936 pese a las peticiones de indulto de Franco.

'Passeig de Gràcia' Roger Bastida Comanegra 23,90 €

Profesor de Historia de la Indumentaria y asesor histórico de series audiovisuales, Roger Bastida ganó el premio Santa Eulàlia de Novela de Barcelona con este relato que entrelaza la historia de tres familias de nobles, burgueses y obreros unidas por el paseo de Gràcia y reflejo de los cambios sociales y políticos durante los siglos XIX y XX.

'La comadrona' Bibbiana Cau Duomo 19,90 €

La primera novela de Bibbiana Cau, obstetra de formación y novelista casi por accidente, se ha convertido en uno de los éxitos del año en Italia y va camino de repetir proeza en su traducción al castellano. En ella, la autora sarda viaja a la Italia rural de principios del siglo XX para dar voz a quienes nunca la tuvieron y retratar las tensiones entre tradición y modernidad.

'El somni de Gaudí' / 'El sueño de Gaudí' Coia Valls Rosa dels Vents - Ediciones B 22,70 €

La construcción de la Sagrada Familia a lo largo de siglo y medio y el papel que en ella juegan cinco generaciones de mujeres es el hilo conductor de 'El somni de Gaudí', novela histórica con la que Coia Valls se acerca a una de las grandes maravillas de la Barcelona modernista para poner el foco en las mujeres invisibilizadas y los trabajadores no siempre ponderados.

‘Llevará tu nombre’ Sonsoles Ónega Planeta 22,70 €

En su primer libro tras ganar el Premio Planeta de 2023 con 'Las hijas de la criada', Sonsoles Ónega reincide en la ficción histórica de corte romántico y apasionado de la mano de 'Llevará tu nombre'. En la novela, la presentadora y escritora narra la historia de Mada Riva, una joven que huye a Madrid para rehacer su vida tras ser acusada de un crimen en Comillas.

'La mirada del mal' Reyes Monforte Plaza & Janés 23,90 €

La autora de 'Un burka por amor' rebobina hasta el efervescente Berlín de la República de Weimar y el posterior auge del nazismo para novelar la vida de Leni Riefenstahl, la controvertida cineasta que se convirtió en "los ojos de Hitler" tras dirigir 'El triunfo de la voluntad'. En 'La mirada del mal', Monforte ahonda en su vida personal y narra desde sus comienzos como bailarina hasta sus romances más sonados.

'Instrucción de novicias' Ana Garriga y Carmen Urbita Blackie Books 22 €

Fenómeno (no tan) inesperado de un año coronado por el 'boom' espiritual de 'Lux' y el éxito de 'Los domingos', 'Instrucción de novicia' aterriza en forma de ensayo erudito, apasionado y divertido las vidas de las monjas del barroco e ilumina lo que ocurría tras las puertas de los conventos durante los siglos XVI y XVII. ¿Su lema? Todo lo que nos pasa ya le pasó antes a una monja del barroco.

'L’espasa del rei' / 'La espada del rey' Jaume Clotet Columna-Destino 21,90 €

Jaume Clotet culmina su trilogía sobre el pasado mítico catalán con 'L’espasa del rei', thriller histórico que vuelve a cruzar los caminos del monje de Montserrat Bernat Balaguer y la agente de los Mossos Berta Bosch con un elemento singular de la mitología, en este caso una legendaria espada de virtud de Jaume I capaz de liberar a Satanás.

'La viuda' John Grisham Plaza & Janés 23,90 €

El autor de 'El cliente' y 'La tapadera', más de 300 millones de ejemplares vendidos y subiendo, se enfrenta a su primer misterio puro y duro con ‘La viuda’, novela en la que un abogado adicto al juego y con serios problemas para llegar a fin de mes se ve envuelto en un extraño crimen tras conocer a una anciana sobrada de millones.