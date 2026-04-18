10 libros y cómics que acaban de ser (o serán pronto) serie: recomendaciones para Sant Jordi

'Más que rivales', de Rachel Reid

El reciente fenómeno de las series es una adaptación del segundo libro de 'Game changers', saga literaria sobre dos jóvenes jugadores de hockey sobre hielo, el canadiense Shane Hollander y el ruso Ilya Rozanov, envueltos en un ardiente romance a espaldas de todos. La autora fantaseaba, según parece, sobre los verdaderos rivales Sidney Crosby y Alexander Ovechkin, capitanes de los Pittsburgh Penguins y los Washington Capitals, respectivamente. Quienes quieran irse preparando para la segunda temporada de la serie deberán leer el sexto volumen, 'The long game', todavía no traducido al español.

'Prohibido enamorarse', de Elle Kennedy

Primer volumen de otra saga romántica sobre hockey, 'Kiss me', de Elle Kennedy, igualmente llevada al 'streaming'. Prime Video nos presentará en mayo a los Hannah Wells (esa chica necesitada de seguridad en la intimidad) y Garrett Graham (el arrogante capitán de equipo de hockey) de carne y hueso, encarnados por Ella Bright y Belmont Cameli. Parece haber confianza en que los fans de Kennedy abrazarán calurosamente esta adaptación: la serie fue renovada tres meses antes de la fecha de estreno. Nada tan eternamente efectivo como las historias de parejas que fingen estar liadas y, después, se lían de verdad.

'Los testamentos', de Margaret Atwood

En su versión televisiva, 'El cuento de la criada' trascendió famosamente su referente literario para añadir cinco temporadas más de peripecias de Defred. De modo que tampoco crean que por haber leído 'Los testamentos', la secuela literaria de Margaret Atwood de 2019, saben lo que pasará en la nueva serie (o cuándo pasará). El 'showrunner' Bruce Miller y su equipo de guionistas se han visto obligados a hacer muchos cambios (con el beneplácito de la propia Atwood) para ajustar lo contado en ese segundo libro a lo contado por ellos en la primera serie.

'Margo tiene problemas de dinero', de Rufi Thorpe

Ya lo recomendamos el año pasado y lo recuperamos ahora, con la serie por fin estrenada y recibiendo aplausos de la crítica. Elle Fanning interpreta al personaje titular, Margo Millet, hija de una antigua camarera de Hooters (Michelle Pfeiffer, esposa del creador de la serie, David E. Kelley) y una estrella de la lucha libre (Nick Offerman) que busca rehacer su vida tras salir de rehabilitación. Para ello, se marcha a vivir con Margo y la ayuda a criar el bebé que ha tenido con uno de sus profes universitarios. Extraña pero adorable familia, así en las páginas como en la pantalla.

'Post mórtem', de Patricia Cornwell

Su autora no creyó en un primer momento que hubiera dado en ningún clavo: las grandes editoriales rechazaron el libro sistemáticamente; al final se animó Scribner, que pagó por él solo seis mil dólares. Y sin embargo, con 'Post mórtem' nacía uno de los personajes más populares de la novela policíaca de las últimas décadas: la patóloga forense Kay Scarpetta, encarnada por Nicole Kidman en una adaptación a la pantalla que se ha hecho esperar. En la serie, la investigación de un cadáver arrojado cerca de unas vías de tren conduce a la heroína de Cornwell a reinvestigar su primer gran caso.

'La casa de los espíritus', de Isabel Allende

Tras la discutida adaptación al cine de 1993, rodada en inglés por el danés Bille August y con Meryl Streep y Jeremy Irons en los roles de Clara y Esteban Trueba, en breve llegará a Prime Video una miniserie de producción chilena que promete llevar la mítica novela a la pantalla con mayor autenticidad. Por desgracia, 2026 sigue siendo un año apropiado para lanzar al mundo una historia sobre la opresión del patriarcado y el militarismo. Por otro lado, cualquier momento es bueno para recordar el poder salvador del amor familiar. Entre esas sombras y esos gozos se mueve esta novela fundamental del realismo mágico latinoamericano.

'Él y ella', de Alice Feeney

El 'thriller' lleno de giros (algunos se atreven a decir que demasiados) en que se basa el reciente éxito sorpresa de Netflix, que acaba de incorporarse al Top 10 de series en inglés más vistas en la historia del servicio de streaming, sacando del décimo puesto a la primera temporada de 'El agente nocturno'. La acción literaria no se desarrolla en la Georgia rural, sino en el pueblecito inglés de Blackdown, donde una mujer aparece asesinada en una furgoneta en medio del bosque. Como en la serie, observamos la investigación desde dos puntos de vista: el del inspector Jack Harper y el de la periodista de la BBC Anna Andrews, esposa del anterior, aunque lleven un año sin verse las caras.

'Las siete esferas', de Agatha Christie

En el momento de su publicación, en 1929, no fue demasiado bien recibida por la crítica, y su propia autora la describe en su autobiografía como un "'thriller' ligero" sin la densidad argumental de los casos de Marple o Poirot. Pero, ¿y si esa ligereza fuera antes una virtud que un problema? Desde luego, Chris Chibnall (creador de 'Broadchurch') ha sabido verlo así en la adaptación a miniserie estrenada por Netflix, una delicia ágil y fresca con Mia McKenna-Bruce ('How to have sex') como joven aristócrata que investiga a su manera el aparente asesinato de su casi prometido.

'The ghost in the shell', de Masamune Shirow

De este clásico manga cyberpunk ya ha habido otras grandes adaptaciones animadas, entre ellas el largo de 1995 de Mamoru Oshii, pero el equipo del estudio Science Saru ('Scott Pilgrim contra el mundo', 'Dan Da Dan') está haciendo salivar con los primeros y muy fieles avances de una serie que debería estrenarse este mismo año. Al parecer, estaremos ante la adaptación más fiel de las aventuras de la cíborg Motoko Kusanagi, líder de un escuadrón de la Sección 9, célula del gobierno que lucha contra el cibercrimen en el Japón de mediados del siglo XXI. Sobre todo, conviene no acercarse a la versión de imagen real de 2017, dirigida por el impersonal Rupert Sanders y con Scarlett Johannsson como heroína originalmente japonesa.

'Spider-Man Noir', de Carmine Di Giandomenico, Fabrice Sapolsky y David Hine

Los siempre fiables Phil Lord y Christopher Miller ('Proyecto Salvación') han participado en el desarrollo de 'Spider-Noir', la esperada serie de Prime Video en torno a esa versión alternativa de Spider-Man inspirada en el cine policial de los 40 y 50. El personaje debutó en una miniserie de cuatro números recopilada en 2023 en un tomo, 'Marvel Must-Have. Spiderman Noir', ideal como precalentamiento hasta la llegada en abril de la serie liderada por Nicolas Cage. En la Nueva York de 1933, un Peter Parker más brutal y contundente lucha contra la corrupción y el crimen sirviéndose de los poderes adquiridos de una araña altamente venenosa.