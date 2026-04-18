Última hora del concierto de Rosalía en Barcelona, hoy en directo | Setlist, horarios, apertura de puertas y confesionario

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó el pasado16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk. Rosalía ya ha llevado el 'tour' a ciudades como París, Milán o Madrid, donde deslumbró durante cuatro noches, y ahora mismo se encuentra en Barcelona.

Un cartel gigante con la imagen de la cantante y compositora española Rosalía en Barcelona / JOSEP LAGO / AFP

A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

El confesionario de Bad Gyal El Periódico

Bad Gyal sube al confesionario Tercera noche de 'Lux' en Barcelona y, oh milagro, Rosalía ha cumplido el deseo más compartido por sus fans estos últimos días, que no es otro que Bad Gyal pasara por el confesionario a poner verde a algún 'perla'. Alba Farelo ha sido la invitada de la artista de Sant Esteve Sesrovires este viernes en el Palau Sant Jordi, en el penúltimo concierto de la gira del cuarto disco de la 'motomami'.

El penúltimo concierto en Barcelona, en marcha El tercero de los cuatro conciertos de Rosalía en casa ya está en marcha. La artista catalana vuelve a llenar este viernes el Palau Sant Jordi de Barcelona, recinto del que se despediá mañana sábado con otro 'sold out'.

Próximos pasos de Rosalía Rosalía prosigue con gran éxito la gira de presentación en vivo, a la que en este momento le restan dos conciertos más en el Palau Sant Jordi de Barcelona este viernes y mañana sábado, antes de continuar camino hacia otra plazas como Ámsterdam (22 y 23 de abril), Berlín (1 de mayo), Londres (5 y 6 de mayo), Miami (4 y 6 de junio) o Nueva York (16 y 17 de junio).

La relación con Rauw Alejandro, a través del videoclip La canción 'Focu'Ranni' simboliza la liberación personal que ha sentido Rosalía tras romper su compromiso con el cantante Rauw Alejandro. La canción dice así: "Grabé tu nombre en mis costillas, pero mi corazón nunca tuvo tus iniciales. Tarde o temprano el destino te golpea, aunque ignores sus señales".

Rosalía, una luz en el camino Sobre esta exposición de una intimidad que no todos los creyentes aprueban, Rosalía ha montado un exitoso espectáculo integral, innovador y fervorosamente aplaudido, cuenta Josep Cuní en este artículo

Rosalía según 'Rolling Stone' 'Lux' se convirtió en 2025 en el álbum español más vendido en este país, una proeza que consiguió en solo siete semanas en las que se mantuvo como el número 1 en la lista oficial de Promusicae, y fue además un éxito de crítica internacional, con medios como 'Rolling Stone' que lo han considerado uno de los mejores álbumes del año pasado.