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Última hora del concierto de Rosalía en Barcelona, hoy en directo | Setlist, horarios, apertura de puertas y confesionario
Rosalía maravilla en el Palau Sant Jordi con la inventiva, la mística y la fiesta del ‘Lux tour’
MULTIMEDIA | Rosalía antes de ser una Diosa: así han evolucionado sus conciertos
La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó el pasado16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.
La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk. Rosalía ya ha llevado el 'tour' a ciudades como París, Milán o Madrid, donde deslumbró durante cuatro noches, y ahora mismo se encuentra en Barcelona.
A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.
El confesionario de Bad Gyal
Bad Gyal sube al confesionario
Tercera noche de 'Lux' en Barcelona y, oh milagro, Rosalía ha cumplido el deseo más compartido por sus fans estos últimos días, que no es otro que Bad Gyal pasara por el confesionario a poner verde a algún 'perla'. Alba Farelo ha sido la invitada de la artista de Sant Esteve Sesrovires este viernes en el Palau Sant Jordi, en el penúltimo concierto de la gira del cuarto disco de la 'motomami'.
El penúltimo concierto en Barcelona, en marcha
El tercero de los cuatro conciertos de Rosalía en casa ya está en marcha. La artista catalana vuelve a llenar este viernes el Palau Sant Jordi de Barcelona, recinto del que se despediá mañana sábado con otro 'sold out'.
El salto a Latinoamérica
Está previsto que dé el salto a Latinoamérica a partir del 16 de julio, con su primer concierto en Bogotá, al que seguirán otras paradas en ciudades como Santiago de Chile (24, 25, 27 y 29), Buenos Aires (1, 2, 4 y 6 de agosto), México (22, 24, 26 y 28 de agosto) y el final en San Juan de Puerto Rico (3 de septiembre).
EFE
Próximos pasos de Rosalía
Rosalía prosigue con gran éxito la gira de presentación en vivo, a la que en este momento le restan dos conciertos más en el Palau Sant Jordi de Barcelona este viernes y mañana sábado, antes de continuar camino hacia otra plazas como Ámsterdam (22 y 23 de abril), Berlín (1 de mayo), Londres (5 y 6 de mayo), Miami (4 y 6 de junio) o Nueva York (16 y 17 de junio).
Los confesionarios virales
La artista empezó la gira haciendo subir a gente anónima al escenario. Fue el caso del primer concierto, en Lyon, en el que un hombre le confesaba “sus pecados” a Rosalía y le contaba sobre el acto de venganza que le hizo a su ex. Pero a partir de Madrid, los elegidos para subir al confesionario ya no eran anónimos.
La relación con Rauw Alejandro, a través del videoclip
La canción 'Focu'Ranni' simboliza la liberación personal que ha sentido Rosalía tras romper su compromiso con el cantante Rauw Alejandro. La canción dice así: "Grabé tu nombre en mis costillas, pero mi corazón nunca tuvo tus iniciales. Tarde o temprano el destino te golpea, aunque ignores sus señales".
Rosalía, una luz en el camino
Sobre esta exposición de una intimidad que no todos los creyentes aprueban, Rosalía ha montado un exitoso espectáculo integral, innovador y fervorosamente aplaudido, cuenta Josep Cuní en este artículo
Rosalía según 'Rolling Stone'
'Lux' se convirtió en 2025 en el álbum español más vendido en este país, una proeza que consiguió en solo siete semanas en las que se mantuvo como el número 1 en la lista oficial de Promusicae, y fue además un éxito de crítica internacional, con medios como 'Rolling Stone' que lo han considerado uno de los mejores álbumes del año pasado.
Rosalía, ¿una novia devastada? en el último videoclip
En el vídeo de 'Focu'ranni', Rosalía aparece vestida con el traje de novia con el que posa en las fotos de sus últimas publicaciones: un look de mangas afaroladas recorridas por pedrería, encaje y transparencias, con el estilo maximalista que se suele relacionar con las bodas gitanas o, tal vez, sardas, ya que el título del tema (que significa 'Gran incendio') está en corso, el idioma que se habla en el norte de isla de Cerdeña (también en otras partes de Italia y en la isla francesa de Córcega).
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