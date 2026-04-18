Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RosalíaGuerra IránApagón digitalOrmuzTierras rarasEspaña vaciadaJarabe cannabidolMessiTráficoEutanasia
instagramlinkedin

En Directo

Icono mundial

Última hora del concierto de Rosalía en Barcelona, hoy en directo | Setlist, horarios, apertura de puertas y confesionario

Rosalía maravilla en el Palau Sant Jordi con la inventiva, la mística y la fiesta del ‘Lux tour’

MULTIMEDIA | Rosalía antes de ser una Diosa: así han evolucionado sus conciertos

La cantante Rosalía durante el concierto que ha ofrecido este lunes en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

La cantante Rosalía durante el concierto que ha ofrecido este lunes en el Palau Sant Jordi de Barcelona. / CHRISTIAN BERTRAND / EFE

Jordi Bianciotto

Alba Giraldo

Ignasi Fortuny

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó el pasado16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk. Rosalía ya ha llevado el 'tour' a ciudades como París, Milán o Madrid, donde deslumbró durante cuatro noches, y ahora mismo se encuentra en Barcelona.

Noticias relacionadas y más

Un cartel gigante con la imagen de la cantante y compositora española Rosalía en Barcelona

Un cartel gigante con la imagen de la cantante y compositora española Rosalía en Barcelona / JOSEP LAGO / AFP

A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. El cardiólogo Aurelio Rojas destaca los beneficios del magnesio: 'Ayuda a ganar músculo y mejorar el rendimiento físico
  2. Tim Spector, experto en microbiota: 'El café de la mañana puede cuidar la salud intestinal y el bienestar general
  3. Apagón digital: este sábado muchas familias estarán sin móvil durante unas horas
  4. Rusia incluye a la española Oesía entre posibles objetivos militares por su actividad en Ucrania
  5. Messi proyecta construir tres casas para sus hijos en Castelldefels
  6. Pere Puig recibe la eutanasia y se convierte en el segundo paciente psiquiátrico de Catalunya en acceder a la muerte digna en un mes
  7. La AP-7 estrenará el primer límite de velocidad dinámico con inteligencia artificial en España
  8. El 20% de los diagnósticos de cáncer de mama son en realidad lesiones precancerosas: 'Se trata innecesariamente a un número muy alto de mujeres

El confesionario de Rosalía: estos han sido todos sus invitados (y sus secretos), de Aitana a Bad Gyal

El confesionario de Rosalía: estos han sido todos sus invitados (y sus secretos), de Aitana a Bad Gyal

El rincón de Viladecans que está ya en la historia de la televisión

El rincón de Viladecans que está ya en la historia de la televisión

Última hora del concierto de Rosalía en Barcelona, hoy en directo | Setlist, horarios, apertura de puertas y confesionario

Éric Sadin: "La IA nos lleva a una evidente desaparición de todos los oficios creativos"

Éric Sadin: "La IA nos lleva a una evidente desaparición de todos los oficios creativos"

10 libros y cómics que acaban de ser (o serán pronto) serie: recomendaciones para Sant Jordi

10 libros y cómics que acaban de ser (o serán pronto) serie: recomendaciones para Sant Jordi

A la Champions, al carrer y el IVA de los libros, por Sergi Mas

A la Champions, al carrer y el IVA de los libros, por Sergi Mas

Sant Jordi 2026 en Barcelona: Buscador de firmas de libros y paradas

Sant Jordi 2026 en Barcelona: Buscador de firmas de libros y paradas

Sant Jordi 2026 en Barcelona: Buscador de firmas de libros y paradas