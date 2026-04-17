Nuevo material en 'streaming'
Rosalía publica 'Lux (Complete Works)' en formato digital con una versión inédita
Última hora del concierto de Rosalía en Barcelona, hoy en directo | Setlist, horarios, apertura de puertas y confesionario
MULTIMEDIA | Rosalía antes de ser una Diosa: así han evolucionado sus conciertos
Cuando Rosalía era todavía Rosalía Vila: del club de jazz al tablao flamenco en sus trepidantes años previos del fenómeno
Rosalía ha publicado este viernes por sorpresa en formato digital una reedición de su último disco titulada 'Lux (Complete Works)' que incluye los tres temas que solo estaban disponibles hasta ahora en el formato físico, así como una versión inédita de 'Dios es un stalker'.
Lo ha anticipado la propia artista a través de sus redes sociales mediante un carrusel de imágenes en las que aparece por ejemplo con un traje de boda y una venda en los ojos, invitando a sus seguidores a revisar plataformas como Spotify.
Allí han podido encontrar esa nueva edición de 'Lux' que sí recoge 'Focu'ranni', 'Novia robot', 'Stalker (francotiradora versión)' y 'Jeanne', además de los otros 14 cortes que ya se han convertido en clásicos en muchos casos, como 'Berghain', 'Reliquia', 'La perla', 'La yugular' o 'Magnolias'.
'Lux' se convirtió en 2025 en el álbum español más vendido en este país, una proeza que consiguió en solo siete semanas en las que se mantuvo como el número 1 en la lista oficial de Promusicae, y fue además un éxito de crítica internacional, con medios como Rolling Stone que lo han considerado uno de los mejores álbumes del año pasado.
Mientras tanto, Rosalía prosigue con gran éxito la gira de presentación en vivo, a la que en este momento le restan dos conciertos más en el Palau Sant Jordi de Barcelona este viernes y mañana sábado, antes de continuar camino hacia otra plazas como Ámsterdam (22 y 23 de abril), Berlín (1 de mayo), Londres (5 y 6 de mayo), Miami (4 y 6 de junio) o Nueva York (16 y 17 de junio).
Está previsto que dé el salto a Latinoamérica a partir del 16 de julio, con su primer concierto en Bogotá, al que seguirán otras paradas en ciudades como Santiago de Chile (24, 25, 27 y 29), Buenos Aires (1, 2, 4 y 6 de agosto), México (22, 24, 26 y 28 de agosto) y el final en San Juan de Puerto Rico (3 de septiembre). EFE
Suscríbete para seguir leyendo
- Un equipo médico de Barcelona regenera el tendón de Aquiles sin cirugía mediante células madre cultivadas: 'Permite al paciente andar sin yesos ni férulas
- Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
- La selección natural se está acelerando: Harvard identifica 500 variantes genéticas que han cogido fuerza desde el Neolítico
- Rusia incluye a la española Oesía entre posibles objetivos militares por su actividad en Ucrania
- La AP-7 estrenará el primer límite de velocidad dinámico con inteligencia artificial en España
- El 20% de los diagnósticos de cáncer de mama son en realidad lesiones precancerosas: 'Se trata innecesariamente a un número muy alto de mujeres
- Florentino bajó al vestuario en Múnich: 'Una temporada en blanco es un fracaso en el Real Madrid. Dos es intolerable
- Albiol ordena a los técnicos municipales que la 'solicitud de papeles' no interfiera en 'la normal atención a los ciudadanos de Badalona