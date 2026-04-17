Manolo García, galardonado con la Medalla de Honor SGAE 2026

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha concedido sus Medallas de Honor 2026 al músico Manolo García, a la bailaora Cristina Hoyos, al director y guionista Alberto Rodríguez y al editor Juan Ignacio Alonso en reconocimiento a su trayectoria profesional y aportación a la cultura y a la sociedad.

La entidad, que otorga anualmente su más alta distinción, también ha nombrado Embajadores de Honor de SGAE a los componente del dúo Los del Río, Antonio Romero y Rafael Ruiz, autores de la canción 'Macarena', informa la entidad en nota de prensa.

Las Medallas de Honor de la SGAE honran la trayectoria de destacados creadores culturales en los ámbitos de la música, el audiovisual, las artes escénicas y la edición musical.

Además, ha reconocido la trayectoria profesional de la directora del Archivo de la SGAE, Mari Luz González Peña, con la Medalla por servicios.

El presidente de SGAE, Antonio Onetti, ha afirmado que con la concesión de las medallas se quiere resaltar la trayectoria artística de los creadores y su esfuerzo creativo.

"Su trabajo y sus obras conforman nuestra idiosincrasia y nuestro patrimonio cultural. Queremos mostrarles nuestra gratitud y cariño por todo lo que han aportado y porque, día tras día, nos ayudan a crear un mundo más humano", ha subrayado.

Con esta medalla, la Junta Directiva quiere reconocer a Manolo García "por ser un músico con sello propio y un autor trascendental en el panorama del pop español".

El compositor y cantante Manolo García (Barcelona), con 360 títulos registrados en SGAE, donde ingresó en 1982, es clave en la música pop en español y ha desarrollado su talento en bandas como Los Rápidos, Los Burros o El Último de la Fila antes de emprender su carrera en solitario.

El acto de entrega de los galardones tendrá lugar el 11 de mayo en los Reales Alcázares de Sevilla.