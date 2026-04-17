Un "grupo de trabajo" con Live Nation "repasará concienzudamente" las exigencias vecinales ante los conciertos de Shakira en Getafe

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández (PSOE), ha anunciado la creación de un "grupo de trabajo" constituido por el Ayuntamiento getafeño y la promotora Live Nation, responsable de los once conciertos de Shakira en el espacio 'Iberdrola Music', para intentar reducir las molestias de estos recitales en materia de ruidos, movilidad y seguridad a los vecinos de Getafe Norte, un barrio residencial con viviendas a unos 400 metros.

En este sentido, la regidora ha asegurado que este grupo servirá para realizar un "repaso concienzudo" de las reivindicaciones del Ayuntamiento getafeño. Así, Hernández ha manifestado que Getafe estará presente en nuevas reuniones a través de las delegaciones de Cultura y Seguridad Ciudadana, y ha adelantado que Live Nation se "ha ofrecido" a llevar las reivindicaciones de Getafe "a todas las mesas que sean adecuadas", condicionando su presencia en futuros eventos a que se cumplan estas peticiones y se "tomen en el presente las decisiones adecuadas".

ADOPCIÓN DE MEDIDAS

La alcaldesa lleva reivindicando desde hace semanas al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad que se adopten medidas en el espacio Iberdrola Music con el fin de suprimir decibelios y de mejorar la movilidad para que Getafe Norte no se masifique en los once conciertos con el medio millón de asistentes previsto.

La parte 'amable' de la reunión, según Sara Hernández, ha sido el "nivel condicionante de Live Nation para decir que solo traerá más eventos a este espacio si éste cuenta con las condiciones adecuadas".

La regidora cree que "el recinto sigue sin tener las condiciones adecuadas", lo que reduce "la calidad de vida de Getafe Norte y Los Molinos".

De hecho, ha recordado, en alusión al Consistorio madrileño y la Comunidad, que "las administraciones no se comprometen" ni dan respuesta a peticiones como el "apantallamiento en la M-45 para que actúe a modo de barrera de transmisión del sonido" a las viviendas cercanas.

También hay silencio acerca de "un paso peatonal elevado que impida el corte de la M-45" o sobre la habilitación en el polígono de Marconi de una estación de Metro, que "es técnicamente viable", para evitar el deambular de asistentes a los conciertos por los barrios a altas horas de la madrugada, según ha explicado Sara Hernández.