Fenómeno global
El grupo de K-pop BTS y su música: "Son como suplementos vitamínicos", afirman fans en el concierto de Tokio
La gira mundial de BTS, que comenzó en Goyang, incluirá 85 shows en 34 ciudades, consolidando su posición como una de las bandas más importantes del planeta
AFP
Decenas de miles de admiradores de la banda K-pop BTS se reunieron el viernes en el emblemático estadio Tokio Dome para ver su primer concierto fuera de Corea del Sur como parte de la nueva gira mundial.
El grupo de siete integrantes, considerado como la boy band más grande del mundo, volvió a los escenarios el mes pasado tras una larga pausa motivada por el servicio militar obligatorio.
La gira coincide con el lanzamiento de su último álbum de estudio, "ARIRANG".
El espectacular concierto de la semana pasada en Goyang, a unos 16 kilómetros de la capital surcoreana, Seúl, marcó el inicio de una gira que abarcará 85 shows en 34 ciudades de todo el mundo.
"¡He esperado tanto!", dijo a la AFP Miki Satani, de 50 años, aferrada a una entrada para el concierto.
"Me da mucha energía y me anima"
BTS "me da mucha energía y me anima", afirmó Satani, quien descubrió a BTS hace seis años.
"Cuando tengo cualquier tipo de dificultades en la vida, puedo recibir ánimo escuchando su música (...). Siento que son como suplementos vitamínicos para mi vida", acotó.
Entre los admiradores que este viernes rodeaban el Tokyo Dome -que puede albergar hasta 55.000 personas- había muchos sin entrada, que acudieron solo por el ambiente.
La turista rusa Viktoria Diatlova, de 27 años, sin una entrada, expresó su amor por la boy band, diciendo que su música "tiene un mensaje hermoso".
Noa Iwaasa, de 22 años, peluquera en Tokio, dijo: "BTS es parte de mi vida, porque los escucho desde que era estudiante".
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