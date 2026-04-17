Los mitos de Edipo y Antígona atruenan en el presente en un montaje racializado de Carlota Subirós para el TNC

El 'Èdip & Antígona' dirigido por Carlota Subirós, la última producción propia del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) de la temporada, no solo ofrece 'Èdip rei' y 'Antígona', sino que suma como puente entre ambas obras 'Èdip a Colonos', por primera vez interpretada en el teatro catalán, según la investigación de Subirós. Sófocles no escribió las tres tragedias como una trilogía ni en este orden, pero al fin y al cabo la conforman en este orden, y la directora considera que la menos conocida de las tres obras, sobre el "destierro, el exilio, el refugio y la migración", en sus palabras, añade otra capa de resonancia contemporánea y da coherencia narrativa a dos grandes mitos de la cultura occidental. Por un lado, Edipo, "el hombre que debe viajar a través de la oscuridad para saber quién es y empezar a renacer". Por otro lado, su hija Antígona, "la mujer que alza la voz por una acción que considera justa en un tiempo en que las mujeres no tenían ni siquiera consideración de ciudadanos".

Actores de 'Èdip & Antígona', con la directora artística del TNC (Carme Portaceli), a la izquierda, y la directora de la obra (Carlota Subirós), a la derecha / ACN

La obra estará en la Sala Gran del TNC del 22 de abril al 31 de mayo. Subirós firma una versión libre de las traducciones directas del griego clásico hechas por el prodigioso Carles Riba. En concreto de las traducciones de Riba en prosa. También las tradujo en verso. 'Versión libre' significa versión "esencializada y clarificada", respetando el catalán "denso, rico y poético" de Riba.

La carga de los padres

Subirós se muestra "impresionada" por la "vigencia" de unos textos escritos hace 2.500 años, máxime en "estos tiempos de guerra y barbarie". Y por la "inmensidad" de los temas que abordan. A los ya citados, que no configuran un riachuelo precisamente, suma la directora otro muy candente por distintos motivos. "Cómo los hijos llevan la carga de los padres es un tema que recorre toda la pieza -dice-. Ahora es muy evidente cómo las generaciones mayores abocan a la destrucción a las generaciones jóvenes".

Figura inhabitual

Hay en los créditos de 'Èdip & Antígona' una figura inhabitual: Salima Jirari es la asesora de diversidad. Prácticamente todos los actores de la obra son racializados, término que no gusta a ninguno de ellos pero que aceptan por economía del lenguaje y, ya, convención.

"Es la primera vez que mi hijo ve algo así", dice la veterana Vicenta Ndongo, enseñando la foto principal del programa, con Kathy Sey como Antígona y Babou Cham como Edipo. "No es victimismo, es la realidad: no tenemos las mismas oportunidades -indica-. Cuando llevemos 30 años con las mismas oportunidades de hacer papeles destacdos estaremos en igualdad de condiciones".

Pocas o ninguna

"¿Cuántas veces habéis visto algo así en un teatro público?", interpela Sey. Pocas o ninguna, la verdad. "En la misma profesión teatral hay mucho trabajo por hacer en cuanto a comprensión de la diversidad", añade Sey.

Este trabajo se ha hecho o se ha intentado hacer en 'Èdip & Antígona', no sin dificultades. Como dice Ndongo, "los personajes hablan de todos nosotros, sin importar el color". Pero su experiencia para interpretar a Yocasta es diferente a la de la mayoría blanca. "Tomamos la Grecia clásica como idea inicial de una Europa muy blanca, y no era así entonces ni mucho menos ahora", agrega Subirós.