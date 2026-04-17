Dios al Bernabéu, el 'conejo malo' al Metropolitano: Madrid se prepara para la coincidencia de los dos grandes eventos del año el 6 de junio

Madrid se prepara para un fin de semana de grandes concentraciones con dos polos de atracción muy distintos, pero igualmente multitudinarios: la visita del papa León XIV y uno de los conciertos de Bad Bunny. La agenda del pontífice en la capital y la intensa programación musical prevista para esos días dibujan un arranque de junio de máxima afluencia en varios puntos de la ciudad.

Uno de los actos centrales del viaje de León XIV a España será la gran vigilia de oración con jóvenes, convocada en la Plaza de Lima y en las inmediaciones del estadio Bernabéu. El encuentro, previsto para la tarde del sábado 6 de junio, incluirá además un recorrido previo del Papa en papamóvil para saludar a los peregrinos.

En paralelo, el estadio Metropolitano acogerá una de las diez citas de Bad Bunny dentro de la batería de conciertos que tiene programados en Madrid entre finales de mayo y mediados de junio. La actuación del puertorriqueño se suma así a un fin de semana especialmente cargado de eventos de gran formato en la capital.

La agenda papal continuará el domingo 7 de junio con una misa por el Corpus Christi en la plaza de Cibeles, a partir de las 9:30 horas, y con una posterior procesión eucarística por las zonas aledañas, lo que ampliará aún más la movilización de fieles y visitantes en el centro de la ciudad.

El papa León XIV en el papamóvil tras celebrar la misa de Pascua en la Basílica de San Pedro en el Vaticano en diciembre de 2025. / FABIO FRUSTACI / EFE

Otros actos del primer finde de junio

Pero la oferta de ocio no se quedará ahí. Ese mismo fin de semana también pasarán por Madrid otros nombres destacados del panorama musical. Rigoberta Bandini actuará en Noches del Botánico, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense, mientras que Ifema albergará el festival I Love Reggaeton, centrado en los grandes éxitos del género de los años 2000 y con más de una treintena de artistas en cartel.

Noticias relacionadas

A ello se añadirá el concierto de Conan Gray en el Palacio Vistalegre Arena, donde el cantante estadounidense presentará por primera vez en Madrid los temas de su álbum Wishbone. Con este cruce de convocatorias religiosas, pop y reguetón, la capital afronta uno de los fines de semana más intensos del año.