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En Los Ángeles

Detenido el cantante D4vd acusado de asesinar a una adolescente

El exlíder de la banda Lostprophets, condenado por pedofilia, muere asesinado en la cárcel

D4vd, cuyo nombre real es David Burke, en un evento en Los Ángeles, en el 2023.

D4vd, cuyo nombre real es David Burke, en un evento en Los Ángeles, en el 2023. / KEVIN WINTER / AFP

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La policía de Los Ángeles arrestó este jueves al cantante D4vd por su presunta relación con la muerte de una adolescente de origen hispano, cuyo cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado meses atrás en el maletero de un vehículo Tesla registrado al nombre del artista.

El compositor, cuyo nombre real es David Burke, permanece detenido sin derecho a fianza y su caso será presentado ante la fiscalía el próximo lunes, según un comunicado policial, que no precisó por el momento las pruebas que llevaron a su detención.

El caso ha generado gran atención pública desde que en septiembre se encontraran restos humanos en un Tesla vinculado al músico, que había permanecido estacionado durante semanas en la vía pública antes de ser remolcado a un depósito municipal en Los Ángeles, sin haber sido reportado como robado.

Desaparecida en 2024

Las autoridades identificaron a la víctima como Celeste Rivas Hernández, que tenía 13 años y que figuraba como desaparecida desde en 2024 en Lake Elsinore (California). Su cuerpo fue hallado el 8 de septiembre, un día después del que habría sido su 15º cumpleaños.

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El cantante ha colaborado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage y varias canciones del artista han ingresado en las listas de éxitos de Billboard.

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