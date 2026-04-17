David Catalán, el creador riojano afincado en Portugal que debuta en la 080: "La moda tiene sentido cuando puedes vivir dentro de ella"

Hay diseñadores que hablan de la moda como si solo existiera en la pasarela. David Catalán prefiere bajarla al suelo. A la calle. A la vida. Quizá por eso, cuando se le pregunta qué define su universo, no recurre a un manifiesto grandilocuente. Lo resume con una idea simple y poderosa: "La moda tiene sentido cuando puedes vivir dentro de ella".

La frase le retrata bien. Porque Catalán, diseñador riojano afincado en Portugal desde hace 14 años, lleva tiempo construyendo una firma reconocible dentro de la moda masculina sin entregarse del todo al artificio. Su ropa tiene identidad, silueta y carácter, pero no juega a ser disfraz. Hay sastrería, volumen, capas y prendas especiales, sí, aunque siempre aparece una idea que lo atraviesa todo: lo suyo es ropa para usarla.

Ese equilibrio entre deseo y realidad define también su desembarco en la 080 Barcelona Fashion, donde debuta -por todo lo alto, pues cierra él cuatro días de desfiles en el Port Vell- con una colección -'Assembled'- marcada por el patchwork, los tejidos reaprovechados y una manera muy concreta de entender la construcción de la prenda. Catalán no habla de sostenibilidad como quien repite una consigna. Lo hace desde el taller, desde la confección y desde la experiencia. "Seamos sinceros", viene a decir cuando aterriza el tema. Su discurso no pasa por colgarse medallas, sino por explicar cómo trabaja realmente: con "tejidos de 'stock' antiguos", con materiales que ya existían y con un equipo pequeño con el que lleva años. "Trabajamos con el mismo equipo hace una década", cuenta. "Seguimos siendo bastante sostenibles dentro de lo que cuesta ser de verdad sostenible", asume.

Diseño y negocio

Ese realismo atraviesa también su manera de entender el negocio. En David Catalán conviven el diseñador y el empresario, y él no lo disimula. Al contrario. "Mi especialidad es el retail. O sea, vender y entregar. No el B2B", resume con una claridad poco habitual en un sector que a veces parece pedir perdón por querer vender. En su caso, no. La ropa está pensada para encontrar cuerpo, armario y calle. "Lo mío está pensado más a nivel 'business'", admite. "Es un negocio, vivo de esto, vivo de venderlo", explica. Pero lo interesante es que esa cabeza comercial no enfría la propuesta, sino que la afina. Catalán no habla desde la abstracción, sino desde una idea muy concreta de prenda deseable: ropa con diseño, con buenos tejidos, con buenos acabados y con vida fuera del perchero.

Un 'look' de 'Assembled', la colección que David Catalán presenta en 080. / 080 BARCELONA FASHION

Por eso su marca se mueve con naturalidad entre la sastrería relajada, el 'sportswear', el 'denim' y las proporciones amplias. Y por eso también ha construido una clientela muy fiel, casi de tribu. Él mismo la define mejor que nadie: "Mis clientes se visten para divertirse". La suya es una masculinidad más libre, menos encorsetada y mucho más juguetona. "Les gusta llamar la atención", reconoce. A su alrededor, dice, casi todos sus amigos acaban siendo clientes o sus clientes convertidos en amigos. "Raro es el amigo que no tenga cuatro piezas", se ríe. Es una forma bastante elocuente de explicar que alrededor de la firma hay algo más que consumo: hay identificación, complicidad y ganas de ponerse la ropa sin solemnidad.

En la conversación asoma además una dimensión menos vistosa, pero decisiva para entenderlo: la industria. Antes de consolidar su firma, David Catalán pasó por fábricas, concursos, colaboraciones... Se fue a Portugal, hizo prácticas, lo contrataron en fábrica y fue armando desde ahí una estructura. "Comencé a hacer la mía, pero siempre muy ligado a la parte de la industria", explica. "A trabajar con otras fábricas, con otras marcas". Esa trayectoria ayuda a entender por qué su discurso pisa suelo firme.

Tendencia en hombre

Quizá por eso su lectura del momento actual de la moda masculina suena especialmente lúcida. Detecta el cruce entre la sastrería, el volumen y una energía más joven y deportiva. Lo formula casi al revés: "Es un poco la esencia de mi marca también. Siempre fue así". Lo que hoy muchos identifican como código del presente, en él suena a continuidad, no a oportunismo.

También su desembarco en Barcelona lo explica desde una mirada concreta. Le interesa la imagen, sí, pero también la conversación que se genera alrededor de la pasarela catalana. "A nivel imagen, a nivel comunicación, creo que esta cita está un paso al frente", dice sobre la 080 Barcelona Fashion. Y lo que más valora no es tanto la foto como la capacidad de atraer a "gente que realmente sabe de moda".

Cuando se le pregunta por el hombre al que le gustaría vestir, no tarda en responder: Jacob Elordi, el actor de 'Saltburn', de 'Euphoria', de 'Frankenstein', de 'Cumbres Borrascosas'. Lo dice casi como quien verbaliza una intuición estética bastante clara. En el imaginario de David Catalán encaja ese tipo de masculinidad relajada, alta, amplia, con presencia pero sin rigidez. En esa mezcla de caída, gesto y elegancia no forzada, el actor australiano encajaría "a la primera", imagina.