El Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona de Girona continuará gestionando el Truffaut mientras no se resuelva el concurso

El Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona de Girona continuará gestionando el Cine Truffaut mientras no se resuelva el concurso para adjudicar el servicio. Aunque el contrato vence este sábado, el Ayuntamiento de Girona ha anunciado que la entidad que ha dirigido la sala municipal durante los últimos 25 años seguirá prestando de manera provisional el servicio de programación, dinamización y gestión, mientras no se resuelva el proceso administrativo relativo a la futura gestión del equipamiento, sin fijar ningún plazo concreto para formalizar la adjudicación.

La asociación ha aceptado la petición de continuidad que le ha hecho el Ayuntamiento de Girona «atendiendo al carácter esencial del servicio municipal», según ha detallado el consistorio, que agradece la «predisposición» del Colectivo «para seguir gestionando este proyecto clave en la política cultural de la ciudad».

El Ayuntamiento cerró el 5 de marzo el plazo para presentar solicitudes al concurso para el «Servicio de programación, dinamización y gestión del servicio público municipal de cine en versión original – Cine Truffaut». Solo se presentaron dos aspirantes: el Colectivo de Críticos, la entidad que ha levantado e impulsado el proyecto desde noviembre de 2000, y Rambla de l’Art-Cambrils AIE, empresa —«microempresa» con tres trabajadoras, puntualiza el comunicado— que tiene detrás a Antoni Badimon, un ex alto cargo de Lauren, que ahora gestiona un cine en Cambrils (Rambla de l’Art) y se encarga de programar el Casino de Begur.

El concurso valoraba dos aspectos: uno subjetivo (49 puntos) y otro económico (51 puntos). En el análisis de los criterios «no evaluables en cifras o porcentajes», que se centra en aspectos como los criterios de programación, el fomento de la lengua, la colaboración con otros equipamientos culturales, el organigrama y el equipo técnico o las actividades paralelas, el ganador es el Colectivo (42,75 puntos, frente a los 39,75 de Rambla de l’Art). En cambio, en la oferta económica se impone Rambla de l’Art (49 puntos, frente a los 43,84 del Colectivo), y esto ha acabado siendo determinante.

Apoyo de la Academia del Cine Catalán

Desde que 'Diari de Girona' hizo público el resultado de la valoración del concurso, han sido muchas las voces que han defendido la gestión actual. La última ha sido la Acadèmia del Cinema Català, que ha alertado en una carta difundida en las redes sociales de que espacios como el Cine Truffaut de Girona «no pueden depender solo de criterios económicos».

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En el texto, la entidad afirma que, en un contexto de carencias estructurales «graves» en el territorio en lo que respecta a la exhibición de cine, el Colectivo de Críticos, que gestiona los cines gerundenses desde hace 25 años, ha apostado por una programación de autor y de cine catalán que a menudo no tiene acceso «fácil» a los circuitos comerciales, una apuesta que ha obtenido «resultados únicos» en Cataluña, con «decenas de miles de espectadores anuales». La carta de apoyo la firman, además de la propia Academia, unas 1.500 personas y entidades. Entre los firmantes hay, además de ciudadanos a título individual, voces destacadas del sector como la guionista Isa Campo, los productores Tono Folguera y Sandra Tapia, las actrices Laia Marull y Victoria Luengo, el actor Enric Auquer y los cineastas Mikel Gurrea, Marcel Barrena, Isaki Lacuesta y Marc Recha.