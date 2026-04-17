La 37ª edición de la 080 en su nuevo recinto del Port Vell bate récords: supera los 15.000 asistentes a desfiles y 3.600, a actos paralelos

La 37ª edición de la 080 Barcelona Fashion ha concluido este viernes con nota su primera convocatoria en la recién estrenada ubicación junto al mar, en la Rambla del Rompeolas del Port Vell. Ha crecido en todos los sentidos, no solo en número de desfiles, 26, dos más que en la última edición aún en el recinto modernista de Sant Pau, sino en asistentes a los mismos -de 11.400 a superar los 15.000-, y también en las personas congregadas alrededor de las actividades abiertas al público, en el Open Area, con '080Spot_SpainGallery' (espacio de exposición y venta de 22 marcas emergentes, con charlas y talleres) y '080_BeyondCrafts' (la muestra dedicada a la artesanía, esta vez, con el bolso como protagonista).

"El balance es muy positivo", resalta el director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat, Moisés Rodríguez, orgulloso no solo de esas cifras, sino también de la respuesta de los diseñadores y las marcas ante este cambio de escenario, que ha conllevado, además, la apuesta por más firmas consagradas e internacionales. "La única pasarela del mundo sobre el mar es la nuestra -señala-. En Sant Pau se cerraba una etapa maravillosa, en un espacio icónico y muy bonito, pero tenía una cierta limitación para la dimensión que estaba cogiendo la 080".

También ha celebrado renovada colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona con la 080 Barcelona Fashion, que ha impulsado su nueva ubicación en el Port Vell de Barcelona: "El puerto es un escaparate para demostrar al mundo qué es la moda en Catalunya". En concreto, y citando datos del recién presentado informe 'El sector de la moda i la pell a Catalunya', en el conjunto del territorio hay 953 empresas dedicadas a este sector, que generan 17.500 millones en volumen de negocio y emplean a 73.660 personas.

Más actividades en octubre

Además, el tiempo soleado ha acompañado estos días. "Ha habido pleno en todos los desfiles y charlas", sonríe el director, que avanza que "en la edición de octubre empezarán a pasar cosas en Barcelona", abriendo la puerta a la programación de más actividades más allá del recinto 080.

Respecto a las de esta edición, el '080Spot_SpainGallery' también ha superado expetativas. La impulsora del proyecto, junto con la pasarela catalana, la creadora de contenido y empresaria Paula Viana, ha explicado que si bien ahora han disfrutado del doble de espacio de exposición, la próxima vez "será aún mayor". También ha subrayado el giro comercial de la propuesta, ya que "el año pasado era solo exposición" y ahora no han parado de vender "desde el primer día", a precios de entre 60 y 300 euros, entre prendas, joyería, bolsos y calzado.

Mosaico ecléctico de propuestas

La última jornada de desfiles se ha despedido por todo lo alto con un mosaico tan ecléctico, como reivindicativo y sofisticados.

Tras la moda 'upcycling' de la colección 'Delivery' de Tania Marcial (Sabadell, 1992), famosa por sus icónicas gorras y que ya ha vestido con piezas a medida a Avril Lavigne, Nathy Peluso, Mala Rodriguez y hasta Mushka, la pasarela se ha transformado por completo. De los conjuntos funcionales y urbanos de los 'repartidores', se ha pasado a un escenario gótico.

Tres modelos con la propuesta 'Delivery' de Tania Marcial. / 080 BARCELONA FASHION

Antes de que salieran los modelos de Maison Moonsieur, ha aparecido sobre la pasarela una cama con flores con una joven que yacía con una espada más grande que Excálibur, famosa compañera del rey Arturo. Aquello olía a sorpresa. Y así ha sido, porque tras los 'looks' medievales en homenaje a Juana de Arco -corpiños, cruces, rosarios, gasas y drapeados-, el 'show' ha terminado poniendo en pie a la dueña de la tizona, que ha desvelado el vestido de novia imaginado por el diseñador, Marc Moon.

Juanas de Arco de Maison Moonsieur. / 080 BARCELONA FASHION

También se han presentado las propusetas de la firma Coconutscankill, de la creadora Amara Caruncho Ledo, una crítica al consumo excesivo y repetitivo en línea de hoy en día, que ella ha mostrado con superposiciones de texturas y colores aparentemente imposibles de casar, pero que sí casaban a la perfección; y de Nazzal Studio, un estudio palestino de moda y arte con sede en Jordania fundado por Sylwia Nazzal, que trabaja entre confección, performance e investigación de materiales y técnicas ancestrales. Túnicas, vestidos y abrigos en cuero, látex, seda y metal, pigmentos naturales extraídos de rocas del desierto, jena y añil. La actriz Hiba Habouk y el Husni Abdel Wahed, embajador del Estado de Palestina en España, han tomado buena nota en el 'front row'.

Desfile de la diseñadora palestina Nazzal Studio en la última jornada de la 080. / Marta Perez / EFE

El último acto ha sido para la terna Rubearth, EÑAUT y David Catalán, cuyas colecciones exploran la identidad, transformación y construcción personal desde enfoques muy distintos pero complementarios.

Aspecto del desfile de Rubearth. / Marta Perez / EFE

El primero ha presentado 'Grava', una propuesta de 'slow fashion' sin género inspirada en Anaïs Nin, Yves Klein y la indumentaria japonesa.

EÑAUT ha apostado por 'Ego Dissolution', una reflexión sobre la vulnerabilidad y el crecimiento personal con referencias al hockey y materiales responsables.

Varias propuestas de EÑAUT. / 080 BARCELONA FASHION

Y, por último, David Catalán ha erró con 'Assembled', una colección masculina de invierno centrada en la estructura, la técnica y la solidez con gran peso del 'patchwork'