Sant Jordi bate récord de paradas y se prepara para otro día histórico: "Estamos 'on fire'"

Se pierde de nuevo La Rambla, pero se mantiene casi todo lo demás. Solo falta que el tiempo acompañe, mantra meteorológico incrustado en el hipotálamo de la tradición, para que Sant Jordi sea de nuevo un gran éxito. ¿La marca a batir? Los números de récord del año pasado, cuando se vendieron más de 2 millones de libros y la facturación alcanzó los 26 millones de euros. "Nuestro objetivo no es hacer ningún récord, sino que los lectores puedan encontrar el libro que buscan", ha fintado el presidente de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis, durante la presentación institucional del Día del Libro y la Rosa de 2026. “Si se vende más estaremos encantados. Si no, también. Ya veremos", ha añadido.

La constante, en cualquier caso, vuelve a ser el crecimiento. Nuevo récord y otra jornada gloriosa a la vuelta de la esquina. "Hay más paradas y más metros que nunca", ha destacado Tixis. Barcelona, kilómetro cero popular de la jornada, contará este año con 364 puestos profesionales para la venta de libros, 257 de los cuales con zona de firmas, y otros 130 que las librerías de la ciudad podrán habilitar frente a los establecimientos.

Sant Jordi es el patrón de Catalunya, hay una tradición medieval de la rosa el 23 de abril, que era el día de los enamorados, y aquí nace una vinculación que ha sido una explosión ininterrumpida. No se entiende el uno sin el otro. Son indisociables", ha defendido. Patrici Tixis

A todo esto hay que sumar los 61 puntos de venta de rosas desplegados por toda la ciudad y todas las asociaciones, entidades o particulares que se suman a la fiesta. "Es el primer año que las 5.489 licencias que da el Ayuntamiento se agotan, así que está claro que hay interés. No nos ha de espantar. Es síntoma de buena salud", ha valorado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé. "Estamos ‘on fire'", ha celebrado.

Foto de familia de la Cambra del Llibre durante la presentación de Sant Jordi 2026 / Eli Don / ACN / ACN

La expansión más significativa se producirá en los tramos de los paseos Lluís Companys y Sant Joan, fortín tradicional del cómic y la literatura infantil y juvenil. “Es un claro reflejo del impulso del género”, ha destacado Tixis. Marià Marin, secretario técnico del Gremi de Llibreters, ha cifrado el crecimiento en 156 metros más de paradas, llegando ya a los 3,7 kilómetros de libros y rosas en línea.

La Rambla y Mendoza

También la zona de Les Corts crece en espacio y paradas, aunque la novedad logística más llamativa de este Sant Jordi será el traslado de las paradas de La Rambla, recuperada en 2025 para la fiesta pero impracticable este año debido a las obras, a Portal de l’Àngel, la Plaça Nova y la plaça de la Catedral hasta la Via Laietana.

"Sant Jordi se adapta. El año pasado se recuperaba la Rambla y este la perdemos de nuevo por razones obvias, y con esta capacidad de adaptación abrimos nuevos espacios", ha destacado el presidente del Gremi de Llibreters, Èric del Arco. La duda, a estas alturas, es saber qué pasará con este adosado libresco cuando la Rambla vuelva a estar operativa. "Año tras año estamos viendo dónde está el techo. Veremos el año que viene con las obras acabadas si se consolida el espacio alternativo. La experiencia nos demuestra que lo importante es la confortabilidad, el reto es esponjar al máximo", ha apuntado Tixis.

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Del Arco ha aprovechado para reivindicar el modelo profesional de pago de la fiesta, fórmula que, asegura, garantiza una mejor experiencia sin perder lo que hace único a Sant Jordi, que es su capacidad integradora, mientas que a Tixis le ha tocado lidiar con la desafortunada polémica protagonizada hace unos días por Eduardo Mendoza. El presidente de la Cambra del Llibre no ha querido valorar las palabras del novelista barcelonés, para quien Sant Jordi debería desaparecer de la ecuación del Día del Libro, pero sí que ha hecho un poco de historia para fijar postura. "Sant Jordi es el patrón de Catalunya, hay una tradición medieval de la rosa el 23 de abril, que era el día de los enamorados, y aquí nace una vinculación que ha sido una explosión ininterrumpida. No se entiende el uno sin el otro. Son indisociables", ha defendido.