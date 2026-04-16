Los periodistas italianos, en huelga por la falta de renovación del convenio colectivo

Los periodistas italianos convocaron para este jueves la tercera jornada de huelga de las cinco programadas por la falta de renovación del convenio colectivo desde hace diez años, y que ha vuelto a sumir al país en un apagón informativo.

Las versiones digitales de los principales diarios no han sido actualizadas y muestran en sus portadas el comunicado de la huelga, mientras que las emisoras de radio y televisión operan con una programación reducida debido a la movilización, que también denuncia la creciente precariedad en el sector.

Asimismo, las principales agencias de noticias, como ANSA o AGI, mantienen su flujo de información interrumpido desde la medianoche.

Apagón en la cobertura del viaje del papa

La protesta ha alcanzado incluso al séquito papal que acompaña a León XIV en su gira por África, y este jueves los periodistas italianos que le acompañan no están informando sobre su etapa en Camerún (el periplo pontificio continuará en Angola y Guinea Ecuatorial en los próximos días).

"No lo hacemos a la ligera, pero consideramos que es necesario informar a los lectores, a la sociedad y a la política de lo que está sucediendo en nuestro sector, tan fundamental para la democracia como frágil", señala el comunicado difundido este jueves por la Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI).

La de este jueves es la tercera jornada de protesta convocada por la FNSI, tras las movilizaciones del pasado 28 de noviembre y del 27 de marzo, dentro de un calendario que busca forzar una negociación real con la patronal de editores (Fieg).

Salarios "por debajo del umbral de la pobreza"

El sindicato denuncia que el contrato que regula el trabajo de los periodistas asalariados expiró hace una década, un periodo en el que las empresas editoras "han disfrutado de ayudas públicas" mientras que los salarios de los trabajadores han resultado "erosionados por la inflación".

Especialmente crítica es la situación de los colaboradores autónomos y precarios, cuyos ingresos se encuentran, en muchos casos, "por debajo del umbral de la pobreza" a la espera de una remuneración equitativa, denuncia el sindicato.

"La dignidad de nuestro trabajo incide gravemente en la calidad de la información que llega a los ciudadanos", subraya el sindicato, que exige que la financiación pública sirva para recuperar ingresos para las cabeceras y no para fomentar la "destrucción" y el "achatamiento" de la información.

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El comunicado termina con una invitación directa a la patronal para desbloquear el conflicto: "Nosotros estamos listos para hablar y confrontar posiciones. Pero, ¿y los editores?", concluye el texto.