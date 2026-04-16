Lucía Solla Sobral y Sandro Veronesi: el libro del año y la novela de las tres horas

En breve llegarán las prisas, los libros a voces y el estrépito del gran bazar de Sant Jordi, pero antes de estrenarse como fiesta, el Día del Libro empezó a tantear el terreno con sigilo con una nueva entrega de los Diàlegs de Sant Jordi, espacio de reflexión (y, para qué engañarnos, también promoción) por el que pasaron ayer el italiano Sandro Veronesi y la gallega Lucía Solla Sobral. El laureado novelista florentino, doblemente ganador del premio Strega con ‘Caos calmo’ y ‘El colibrí’, y la gran revelación de la temporada. Llenazo en la Biblioteca Jaume Fuster y la construcción de la identidad como tema a desarrollar.

A un lado, 'Septiembre negro' (Anagrama; Edicions del Periscopi), emocionante retrato del tránsito de la pubertad a la adolescencia con los atentados de Munich 72 como telón de fondo y banda sonora colosal; al otro, 'Comerás flores' (Libros del Asteroide), 100.000 ejemplares vendidos (y subiendo) y el maltrato psicológico encaramado a lo más alto de las listas de ventas. Dos novelas completamente diferentes pero hermanadas en la sacudida emocional y el volantazo vital. El dolor, la confusión y el amor tóxico como materia prima y agentes del caos.

Diálogo de Sant Jordi Sandro Veronesi y Lucía Solla Sobral. / Zowy Voeten /

"Marina no es una víctima totalmente cegada, se da cuenta de que hay cosas que está perdiendo por el camino", destacó Solla Sobral en referencia a su protagonista. "En un mundo que creías iba a ser gratis, de pronto descubres que has de pagar la cuenta", sintetizó Veronesi poco después de desvelar que 'Septiembre negro' empezó y prácticamente acabó durante un viaje de coche entre la Toscana y Roma. "Tres horas de coche y tenía todo el cuadro montado. Se montó todo en mi cabeza", explicó. "Definitivamente, tengo que sacarme el carnet de conducir", replicó la gallega.

Durante la charla, moderada por la periodista Carlota Rubio, la autora de 'Comerás flores' desveló casi sin querer uno de los secretos del éxito de la novela -"una cosa bonita que me dicen los lectores es que sienten que si dejan de leer dejan de ayudar a Marina", aseguró- y situó en 'El año del pensamiento mágico', de Joan Didion, uno de los moldes que le ayudaron a convertir en palabras la muerte de su padre.

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Veronesi, expansivo y verboso, celebró el gozo del rock and roll y se declaró enemigo del presente, al menos de momento y sobre todo a la hora de revivirlo a través de una novela. "Este tiempo presente no quiero volver a vivirlo dos veces. Cuando Trump esté vestido de naranja en la cárcel y el vicepresidente no dé lecciones de teología al Papa, cuando toda esta locura haya acabado, entonces podré explicar las mismas historias en el presente", zanjó.