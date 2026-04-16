Introspección, sostenibilidad y artesanía en la tercera jornada de la 080 Barcelona Fashion

La tercera jornada de la 080 Barcelona Fashion ha puesto el foco en la moda introspectiva y emocional. Las propuestas presentadas este jueves en la pasarela del Port Vell han combinado referencias culturales diversas, desde la mitología griega al mundo del cine, con un compromiso firme con la producción responsable y la sastrería.

La jornada ha empezado con el desfile la marca Bibencia y su colección 'Penélope', una propuesta que ha convertido la figura mitológica de la mujer de Ulises en un relato sobre la perseverancia. La corsetería, eje estructural de las prendas, se ha convertido en una metáfora de la fortaleza interior, mientras los lazos han hecho referencia a los vínculos afectivos, en una paleta que ha englobado el rosa pastel, el azul claro, el blanco, el negro y el burdeos.

A continuación, Guillermo Justicia ha mostrado su universo introspectivo con 'Viscerum'. Si en su anterior colección exploraba el vacío exterior, en esta ocasión ha dirigido la mirada hacia el interior, abordando emociones como la soledad, el miedo y la presión. Las estructuras de las prendas presentadas, en tensión constante entre fragilidad y resistencia, acompañan el movimiento del cuerpo.

Un momento del desfile de Doblas en la tercera jornada de la 080 Barcelona Fashion / Alejandro García / EFE

La firma Benavente ha reivindicado la alta artesanía a través de 'Les Muses de l’Empereur', una colección que dialoga con grandes relatos históricos de amor y poder, como las de Napoleón y Josefina o Enrique VIII y Anna Bolena. La firma transforma uniformes de batalla y vestidos de gala con capas y siluetas en piezas modernas con tejidos suaves y fluidos como la lana y la seda.

El desfile de Carlos Doblas, antiguo director de imagen de Sfera y asistente de David Delfín, ha explorado la contradicción con 'Collapse'. Asimetrías marcadas, proporciones inesperadas y tejidos construidos a partir de retales, con el esmoquin como eje central, cuestionan la formalidad de la sastrería clásica con un guiño sutil a la década de los sesenta.

Un momento del desfile de Reparto en la tercera jornada de la 080 Barcelona Fashion / Alejandro García / EFE

Por su parte, Reparto ha presentado 'Blacklot', una colección que se basa en el sueño como eje conceptual. El nombre hace referencia al 'blacklot' cinematográfico, un espacio en el que se construyen los decorados para simular escenarios reales o ficticios. La propuesta combina referencias históricas de finales del siglo XIX y principios del XX con cultura 'underground', utilizando técnicas como el 'upcycling' o el 'moulage'.

En el penúltimo turno, Habey Club ha apostado por la sostenibilidad y la producción responsable con tejidos reciclados o 100% orgánicos con 'Just One More Try'. La colección, con chaquetas, abrigos y pantalones de cintura muy baja, explora las segundas oportunidades a través de símbolos como las mariposas y los nudos, que deforman siluetas y crean texturas voluminosas.

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Un momento del desfile de Habey Club en la tercera jornada de la 080 Barcelona Fashion / Alejandro Garcia / EFE

El cierre de la jornada ha llegado de la mano de Ricardo Seco, que ha celebrado sus 25 años de trayectoria revisitando su legado en 'Orgull Migrant'.