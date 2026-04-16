Feria de espectáculos
Igualada levanta el telón de 'La Mostra' con 41 espectáculos en cuatro días
La 37ª edición se celebra del 16 al 19 de abril con nueva dirección artística y una apuesta por los nuevos lenguajes
Miti Vendrell
Igualada vuelve a respirar teatro y se prepara para vivir cuatro días en los que la escena ocupará calles, plazas y teatros. La ciudad da hoy el pistoletazo de salida a la 37ª edición de la 'Mostra Igualada', que hasta el domingo convertirá calles, plazas y equipamientos en un gran escenario abierto con 41 espectáculos de 39 compañías.
Es el inicio de una nueva etapa con Joan Arqué al frente de la dirección artística, que debuta con una propuesta que quiere ensanchar los lenguajes escénicos y reforzar el vínculo con la ciudad. La Mostra se presenta, así, como "un organismo vivo", construido colectivamente, con la voluntad de interpelar tanto al público como a los profesionales del sector.
La inauguración correrá a cargo de la compañía canadiense SNAFU con 'The Baby Tyler Show', que dará el pistoletazo de salida a cuatro días de actividad escénica intensa.
La programación combina teatro, danza, circo, música e instalaciones, con 15 espectáculos teatrales, 8 de circo, 5 de danza y diversas propuestas híbridas que exploran formatos contemporáneos. También incluye estrenos absolutos y estrenos en Cataluña, consolidando la feria como espacio de descubrimiento y escaparate de nuevas creaciones.
Los espectáculos ponen el foco en temas como las emociones, la identidad, la salud mental o el duelo, en una propuesta que dialoga con el presente y con las inquietudes del público más joven.
Una ciudad convertida en escenario
Uno de los ejes de esta edición es la apuesta por el espacio público. 'La Mostra' gana presencia en la calle con espectáculos itinerantes y propuestas abiertas que invitan a vivir el teatro fuera de los escenarios convencionales, reforzando el vínculo con la ciudad.
Este arraigo se traduce también en la implicación ciudadana, con una cincuentena de voluntarios y diversas familias de acogida que vuelven a formar parte del dispositivo, en una edición que reafirma la comunión entre el festival e Igualada.
Paralelamente, la Mostra mantiene su papel como mercado estratégico. La Llotja y la programación profesional reunirán a centenares de agentes culturales, con la previsión de llegar al millar de acreditados durante estos días.
Organizada por el Ajuntament d’Igualada, con el apoyo de la Generalitat y otras instituciones, la Mostra se consolida como una de las citas clave del calendario escénico catalán. Con el cartel de los tres monos sabios como símbolo —unos monos que no se tapan los sentidos, sino que los amplían— invita a mirar, escuchar y decir, situando de nuevo la ciudad como capital de las artes escénicas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
- El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
- Los italianos ya compran más viviendas que los marroquíes: representan el 11,8% de las compraventas realizadas por extranjeros residentes en Catalunya
- La CIA aconsejó al Pentágono y la Casa Blanca tener bases en España por su 'evidente importancia para la defensa occidental
- Un equipo médico de Barcelona regenera el tendón de Aquiles sin cirugía mediante células madre cultivadas: 'Permite al paciente andar sin yesos ni férulas
- Los funcionarios de los ayuntamientos quedan excluidos de la reducción general de jornada a 35 horas semanales
- Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
- Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición