Estreno de cine
Gus Van Sant reconstruye en un estilo realista el caso de un individuo engañado por el sistema que llevó al límite sus reivindicaciones
Gus Van Sant dirige la película 'Prime crime: A true story', que reconstruye el secuestro de Tony Kiritsis, un caso que se convirtió en un circo mediático en la sociedad estadounidense de los años 70
‘Prime crime: A true story' (2025)
Dirección: Gus Van Sant
Intérpretes: Bill Skarsgard, Dacre Montgomery, Cary Elwes
Estreno: 17/4/2026
Puntuación: * * * *
Al cine estadounidense, el del Nuevo Hollywood setentero y el independiente, le atraen los personajes desesperados y expoliados por el sistema que acaban ejerciendo la violencia para dar a conocer sus posturas, actos que acaban convirtiéndose en circo mediático. ‘Prime crime: A true story’ se suma a otros filmes basados en hechos reales como ‘Tarde de perros’, en torno al asalto bancario organizado para pagar una operación de cambio de sexo, y ‘John Q’, sobre un hombre que toma rehenes en un hospital cuando el seguro médico no cubre el trasplante de corazón de su hijo.
En el filme de Gus Van Sant (con presencia secundaria de Al Pacino, protagonista de ‘Tarde de perros’) se trata de un individuo, Tony Kiritsis (Bill Skarsgard), que en febrero de 1977 secuestró al hijo del presidente de la empresa hipotecaria que le había engañado. Lo mantuvo durante días en su piso con una escopeta ataca al cuello con un alambre, de ahí el título original del film, ‘Dead man’s wire’, alambre o dispositivo del hombre muerto.
Van Sant restituye el tono documental del relato mediante imágenes congeladas, o en blanco y negro o las tomas de vídeo simulando el caso. Este carácter documental es importante, ya que el relato se concentra en dos esferas, las del secuestrador y su víctima y la de la prensa por un lado y el DJ radiofónico Fred Temple Jr. por el otro. El papel de este y de la música que pinchaba en la cadena WYCD (Eumir Deodato, Roberta Flack, Barry White, Gil Scot-Heron) resulta fundamental en la forma en la que el director de ‘Elephant’ construye esta excelente película sobre el arribismo y la exposición mediática de una sociedad estadounidense no tan distinta de la actual.
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