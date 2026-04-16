Carmen Lomana y Metrika desfilan para Dominnico en la 080, donde ha celebrado su 10º aniversario como diseñador y una colaboración con Samsung

Diez años después de fundar una de las marcas con más personalidad de la moda española, Dominnico regresó a la 080 Barcelona Fashion con un desfile que funcionó como declaración de identidad y como balance de una década de trabajo. La firma de Domingo Rodríguez Lázaro celebró su aniversario con 'Soft Armor', una colección en la que el diseñador mira al pasado, al presente y al futuro de su universo estético sin caer en la nostalgia ni en la repetición.

"Esta vez he hecho un ejercicio de mirar al pasado, presente y futuro. Echar la vista atrás para ver cómo hemos ido creciendo, lo que hemos ido generando, la forma en la que nos hemos expresado a través de la ropa". La frase resume bien el espíritu de una propuesta que recupera algunos de los códigos más reconocibles de la casa y los reordena desde una perspectiva más madura. Sobre la pasarela reaparecieron sus bolsos 'baguette', las chaquetas 'bomber', las minifaldas, los cinturones de gran presencia y los corpiños, convertidos ya en parte esencial del imaginario de Dominnico.

El concepto de 'Soft Armor' apunta además al núcleo de su discurso creativo. Para el diseñador, la moda funciona como una "armadura emocional", una idea que le ha servido a lo largo de los años para hablar de identidad, de vulnerabilidad y de la ropa como segunda piel. Esa tensión entre protección y exposición atraviesa la colección y se traduce en prendas que mantienen la carga visual de la firma, pero se abren también a una lectura más práctica y cotidiana.

En esta nueva etapa, Dominnico sigue apostando por materiales muy ligados a su lenguaje, como el cuero o el pelo reciclado, e incorpora otros de registro más urbano, como el denim o el lino. La paleta se mueve esta vez en tonos más aguados, atravesados por contrastes de blanco, negro y fucsia. El resultado conserva el pulso escénico de la marca, pero introduce una voluntad de uso más clara, una idea de vestuario pensado no solo para impactar, sino también para acompañar.

El diseñador Dominnico tras el desfile en el que presenta su propuesta 'Soft Armor’, en una segunda jornada de la 080 Barcelona Fashion. / Marta Pérez / EFE

Giro funcional

Ese giro hacia lo funcional se hace especialmente visible en la colaboración con Samsung, presentada en el marco del desfile. La cápsula, compuesta por siete piezas, toma como punto de partida los Galaxy S26 Ultra y los Galaxy Buds4 Pro y plantea un diálogo entre moda y tecnología que va más allá del simple guiño visual. La propuesta incorpora ojales metálicos, bolsillos funcionales y 'charms' que reinterpretan elementos de esos dispositivos y los integran en prendas y accesorios. Entre las piezas destacan un conjunto de chaleco y minifalda en cuero blanco, una gabardina beige, una 'bomber' y una falda lápiz en denim, además de un cinturón de cuero negro con bolsillo para el móvil y un bolso 'baguette' en acabados de cuero negro y denim.

El propio Dominnico explica esa intención de ampliar el universo de la marca hacia una dimensión más utilitaria: "Celebramos nuestro décimo aniversario de Barcelona hacia el mundo, proyectando a través de la colección, a través de las referencias, a través de las colaboraciones y sinergias como es la de Samsung, con piezas funcionales que nos acompañan en el día a día con un armario cápsula que nos lleve más allá de la parte teatral y que también nos eleve de forma funcional los 'looks' a través de accesorios que nos acompañan en el día a día". Y concreta esa idea con dos piezas clave: "Como pueden ser cinturón multifunción o bolso 'baguette' que incorporen también la tecnología y nos ayuden en nuestro día a día con nuestro Samsung Galaxy S26 Ultra y los Galaxy Buds4".

'Looks' de 'Soft Armor', de Dominnico. / Marta Pérez / EFE

Fantasía pop

La evolución tiene sentido en una firma que, desde su irrupción, ha sabido construir un universo propio entre la fantasía pop, la estética futurista y la libertad de códigos. A lo largo de su carrera, Dominnico ha vestido a artistas como Rosalía, Beyoncé, Lady Gaga, Dua Lipa o Rita Ora, consolidando una proyección internacional que ha reforzado el carácter aspiracional de la marca.

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En el desfile de aniversario sí estuvieron algunas de las figuras habituales del ecosistema Dominnico, como Metrika y Sita Abellán, junto a otros nombres como Carmen Lomana, que lució uno de los bolsos de la colaboración, Jessica Goicoechea, lara Courel o las 'drag' Violet Chachki y Hugaceo Crujiente, Tayce o la creadora de contenido Lucía de la Puerta, que incluso participó sobre la pasarela con una de las piezas de la cápsula de Samsung.