Disney despide a más de 1.000 trabajadores y desmantela el equipo de desarrollo visual de Marvel Studios

Disney ha llevado a cabo una nueva ronda de despidos que afecta a más de 1.000 trabajadores y coincide con las primeras semanas de Josh D'Amaro como director ejecutivo de la compañía, cargo que asumió el 18 de marzo. Entre las divisiones más perjudicadas figura Marvel Studios, donde se ha desmantelado prácticamente al completo el equipo de desarrollo visual.

Según adelanta 'Forbes', y recogen otros medios estadounidenses, no se ha hecho pública una lista completa de los afectados, aunque buena parte de los despedidos llevaban alrededor de una década trabajando en Marvel Studios.

Tras este recorte de personal, solo queda un reducido equipo encargado de coordinar la contratación de artistas conceptuales en función de las necesidades de cada proyecto, una fórmula que reduce costes de forma inmediata, pero que plantea interrogantes sobre el impacto creativo que podría tener en futuras entregas del UCM.

La reestructuración no se limita a Marvel. TheWrap asegura que Disney ha desmantelado por completo su división de entretenimiento doméstico, así como el equipo encargado de los EPK, los materiales promocionales que se facilitan a los medios con motivo de los estrenos. También se han producido recortes en el área de publicidad, con la salida especialmente llamativa de Dustin Sandoval, vicepresidente sénior de marketing digital global, responsable de campañas para algunos éxitos recientes como 'Vengadores: Endgame' y 'Avatar: El sentido del agua'.

En el caso de Marvel, los despidos han afectado tanto a empleados de Burbank como de Nueva York y han alcanzado a divisiones como la producción de cine y televisión, el área de cómics, la gestión de franquicia, finanzas y el departamento jurídico. Según The Wrap, la explicación que se está dando internamente apunta a una reducción general del volumen de producción cinematográfica y televisiva de Marvel, así como a las eficiencias derivadas de la integración de Marvel Entertainment en Marvel Studios y al actual énfasis de la compañía en la eficiencia operativa y el control del gasto.

Disney justifica los despidos en una carta interna

"En enero anunciamos nuestra organización unificada de marketing y branding, diseñada para brindar a los consumidores una experiencia aún más conectada", señala D'Amaro en un correo interno al que tuvieron acceso Reuters y The Wrap, en el que se explica que "durante los últimos meses hemos analizado cómo optimizar nuestras operaciones en diversas áreas de la compañía para garantizar la creatividad e innovación de primer nivel que nuestros fans valoran y esperan de Disney".

D'Amaro sostiene que "dado el ritmo acelerado de nuestras industrias, esto nos exige evaluar constantemente cómo fomentar una fuerza laboral más ágil y con mayores conocimientos tecnológicos para satisfacer las necesidades del futuro". De acuerdo con aquel escrito, para ello "eliminaremos puestos de trabajo en algunas áreas de la compañía y ya hemos comenzado a notificar a los empleados afectados".

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"La compasión y el respeto siguen siendo la esencia de nuestra empresa. A medida que avanzamos en esta transición, nuestra prioridad es apoyar a los afectados y ayudar a cada persona a afrontar lo que venga después, brindándoles recursos, orientación y apoyo directo", añade el texto.