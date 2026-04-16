El diseñador Ricardo Seco planta su bandera en la 080: "Soy orgullosamente mexicano, migrante"

A Ricardo Seco (Torreón, Coahuila, 1968) no le interesa una moda muda. Tampoco una moda simplemente bonita. Lo suyo es otra cosa: prendas que hablan, que se plantan, que responden. Por eso 'Orgullo Migrante', la colección con la que se presenta este jueves la 080 Barcelona Fashion, suena menos a desfile que a declaración. "Pues a las dos cosas", dice cuando se le plantea si viene a presentar una colección o a tomar posición. En su caso, una cosa nunca ha estado separada de la otra.

El creador mexicano aterrizó en Barcelona el sábado con una mezcla de ilusión, memoria y destino. Su madre era de Santander y España ocupaba desde hace tiempo un lugar sentimental en su mapa. "Es un país que amo. Y la verdad siempre tenía ganas por ella de un día presentar aquí". No habla desde la pose. Hay algo profundamente íntimo en esta llegada. "Estoy en su país. Yo siento que esto me lo mandó ella", confiesa sobre un desfile que también lee como homenaje.

Ricardo Seco, en el balcón al Port Vell, al final del Rompeolas. / MANU MITRU / EPC

"La moda me ha dado voz"

Ese cruce entre lo personal y lo político atraviesa toda su trayectoria. Ricardo Seco, que cumple 25 años en la industria, ha desfilado en México, Nueva York, París y Londres, pero más allá del circuito internacional lo que ha ido construyendo es una voz propia. Una voz que encontró en la moda un lenguaje para decir lo que antes no sabía o no podía formular. "La moda me ha dado una voz que antes no tenía". Y esa voz no se ha quedado en la superficie. Le ha servido para hablar de migración, de identidad, de diversidad y de la forma en que un cuerpo latino es leído cuando cruza fronteras.

Hay una frase suya que resume ese despertar: "Yo no era migrante hasta que me sentí migrante". Lo explica mirando hacia sus años en Nueva York, adonde llegó hace 15 años y donde descubrió que el origen, fuera de casa, deja de ser un dato para convertirse en marca: "Hasta se convirtieron a decirme: 'Ni digas que eres mexicano, ni digas que eres latino'". Lo recuerda sin victimismo, pero con claridad. Si él estaba allí gracias a México, esconderlo no era una opción. Aquella incomodidad acabó transformándose en bandera. De ahí nace el corazón de su trabajo y, de manera especialmente concentrada, esta colección que trae ahora a la pasarela catalana.

Ricardo Seco, en el Mirador al final de la Rambla del Rompeolas, del Port Vell. / MANU MITRU / EPC

Mensajes ardientes

'Orgullo Migrante' es una retrospectiva, sí, pero no un drama. Reúne piezas de diferentes colecciones que han marcado su historia y las interviene desde el presente, como si quisiera demostrar que la identidad nunca es fija y que ciertos mensajes siguen ardiendo con la misma intensidad. "Es una colección muy especial, de todas esas piezas que me permitieron tener voz", cuenta. Hablan de lo que significa ser mexicano, ser latino y cargar con ese significado en territorios donde muchas veces no eres bienvenido.

Lo interesante en Seco es que esa carga política no aplasta el deseo ni la moda. Al contrario: la vuelve más nítida. Sus propuestas beben de la calle, de la energía urbana, de la sofisticación que permite moverse entre ciudades como Nueva York, Berlín o París, pero sin renunciar nunca al pulso de origen. Ahí están los colores de su país, el verde, el blanco y el rojo, pero también el rosa mexicano y el naranja como latido vivo. "En mi caso, el color no es estética, es símbolo", afirma.

El alacrán versus Trump

En ese imaginario ocupa un lugar especial el alacrán, convertido en emblema de su marca y en una forma de sintetizar procedencia, carácter y resistencia. No es un detalle decorativo. Es casi una declaración visual de principios: una criatura asociada al norte de México, al territorio áspero, a la supervivencia y a una identidad que no necesita suavizarse para ser aceptada.

El alacrán, el logo de la marca de Seco. / MANU MITRU / EPC

'Orgullo Migrante' reúne prendas icónicas de su trayectoria, muchas de ellas nacidas en momentos de especial tensión política y social. Entre ellas, varias piezas que dialogan de forma directa con la retórica antiinmigración de Donald Trump: una chaqueta y un abrigo bordados con consignas de afirmación identitaria, referencias al universo DACA ('Deferred Action for Childhood Arrivals', el programa que protegió temporalmente de la deportación a jóvenes llegados sin papeles a EEUU cuando eran niños) y hasta una caricatura del presidente estadounidense enfundado en un sarape [cobertor generalmente de lana o algodón y de colores vivos], en un gesto entre la ironía y la provocación. Seco no utiliza esos símbolos como mero impacto visual, sino como respuesta: "Soy orgullosamente mexicano, migrante".

México en el alma y el corazón de la colección 'Orgullo Migrante' de Ricardo Seco. / MANU MITRU

En esa operación también pesa su idea de las siluetas sin género, de una ropa que no busca encajar en moldes impuestos, sino abrir espacio. "Cada 'look' es una forma de ocupar espacio". La frase explica bien por qué su trabajo conecta con una sensibilidad contemporánea que entiende la vestimenta como lenguaje social. Por eso insiste en que las calles son las verdaderas pasarelas del mundo.

Seco tampoco parece demasiado preocupado por agradar a todos. Cuando se le señala que hay diseñadores que buscan gustar y otros que prefieren incomodar, no se aparta. "Si la irreverencia les incomoda y el sentir lo que yo veo incomoda, pues la verdad...". La frase queda suspendida, pero el gesto está completo.

A la pasarela barcelonesa trae cerca de 30 'looks' construidos a partir de casi un centenar de piezas, con imágenes de la serie 'BORDERS' ('Fronteras'), de la fotógrafa mexicoamericana Mónica Lozano incorporadas a varias prendas y un guiño local en el calzado: ha elegido de la firma catalana Munich.