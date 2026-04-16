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Última hora del concierto de Rosalía en Barcelona, hoy en directo | Setlist, horarios, apertura de puertas y confesionario
Rosalía maravilla en el Palau Sant Jordi con la inventiva, la mística y la fiesta del ‘Lux tour’
MULTIMEDIA | Rosalía antes de ser una Diosa: así han evolucionado sus conciertos
La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó el pasado16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.
La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk. Rosalía ya ha llevado el 'tour' a ciudades como París, Milán o Madrid, donde deslumbró durante cuatro noches.
A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.
Carlos Merenciano
Rosalía, a Guitarricadelafuente: "Me lo puedes contar todo. Esto no va a salir de aquí"
Rosalía le dio pie con una frase que ya marcaba el tono del momento: “Que sepas que me lo puedes contar todo. Esto no va a salir de aquí”. A partir de ahí, Guitarricadelafuente se lanzó a recordar su primera experiencia con un hombre: “Te voy a contar la historia del primer hombre que probé en mi vida. Mira, yo había conocido a un hombre en Instagram, tenía 19 años, y después de semanas hablando dije ‘tengo que quitar esta tirita, porque sino no saldré del armario hasta los 40 años’”.
El confesionario de Guitarricadelafuente
Guitarricadelafuente, en el confesionario de Rosalía, ha explicado la historia del primer hombre que probó en su vida. El chico, que tenía 19 años y sevillano, lo invitó a la ciudad cuando llevaban unas 3 semanas hablando. Pero cuando llegó a una casa de hermandad, el chico no le dejaba abrir las persianas, la luz ni hacer nada. "¿Tu quedaste con un amante, o quedaste con un carcelero?", le ha dicho Rosalía en respuesta. "Pues cuando llegó el momento de irme en tren, el chico me dijo que no quería ser profesor de nadie", ha continuado Guitarrica. Y, cuando el tiempo pasó, este chico volvió. "Me dijo que si podía conseguirle una entrada", ha expuesto entre risas el cantante.
¡Guitarricadelafuente, en el confesionario!
Belén Esteban tendrá que esperar. Este miércoles ha sido el turno de Guitarricadelafuente, quien ha subido al escenario al emblemático confesionario de Rosalía.
Belén Esteban, ¿en el confesionario?
Según los rumores que corrían por las redes sociales, Belén Esteban sería la invitada al segundo confesionario de Rosalía en Barcelona. La celebridad subió una imagen hace unos días con un "nos vemos el miércoles" que desató todas las alertas de los fans. ¿Será ella la invitada?
Alba Giraldo
Los familiares de Rosalía, en segundo concierto de Barcelona
Rosalía ha empezado su segundo concierto en Barcelona muy bien acompañada. Tanto su abuela, como su padre y sus primas han acudido a la cita de este miércoles. "Em fa molta il·lusió. Gràcies per venir (Me hace mucha ilusión. Graicas por venir)", ha dicho la artista catalana.
Alba Giraldo
Rosalía en Barcelona
Mientras estudiaba en Barcelona, Rosalía vivió en los barrios de Sant Andreu y el Bogatell. En el primero compartió piso con dos chicos. “No lo volvería a hacer”, aseguró en una entrevista en el pódcast Radio Noia, de Radio Primavera Sound. Y en el segundo tuvo una mejor experiencia: “Me encantó vivir allí, me gustaba mucho poder ir a correr por la playa”. Como buena ‘motomami’, la aritsta confesó en ese mismo programa que le encantaba hacer el recorrido en moto desde la carretera de les Aigües hasta el Raval, para después entretenerse por la calle Joaquim Costa, algo que sigue haciendo cuando visita la ciudad.
Alba Giraldo
Estética ‘Lux’ y moda 'cowboy' entre los asistentes de la 080: "El sector está difícil, por eso me metí en el travestismo"
La 080 Barcelona Fashion no solo se vive sobre la pasarela, sino también en el 'Open Area' del evento, donde diseñadores, creadores y modelos se encuentran entre desfiles. Desde jóvenes que repiten cada edición en busca de inspiración y oportunidades de 'networking', hasta diseñadores emergentes que lucen sus creaciones. La estética 'Lux' de Rosalía ha destacado entre los estilismos de esta edición, junto a la moda 'cowboy' y algunas referencias a figuras icónicas. Así son algunos de los 'looks' de los asistentes a la 080.
Álex Sàlmon
Los enemigos de Rosalía
Luis Cabrera me habló de una tal Rosalía. Debía ser el año 2012. “Tenemos en el Taller de Músics una fuera de serie. Llegará lejos”, me venía de decir. “Tenéis que hacerle algo”. La expresión “hacerle algo” significa dedicar espacio en el periódico modo entrevista, reportaje, previa o algo que pusiera en valor a la alumna que ya comenzaba a destacar.
Lo hacía de forma muy evidente, puede que excesiva. ¿Qué ocurre en una escuela de arte cuando el alumno o alumna es mejor que el profesor o profesora? Cuando un centro educativo enseña cuestiones que están relacionadas con la creatividad y no la formación teórica se producen interferencias que pueden electrocutar la relación pedagógica. De alguna forma eso era lo que estaba ocurriendo con “la Rosalía”. Ella destacaba y comenzaba a ser mejor que los maestros. Así que aquella entrevista, que debió ser la primera que se le hizo y que escribió el periodista Jordi Garrigós, la pilló en el trasvase de escuelas: entre el Taller de Músics y la Esmuc.
Accesos y apertura de puertas del Palau Sant Jordi de Barcelona para el segundo concierto ‘Lux Tour’ de Rosalía este miércoles
La apertura de puertas general será a las 18:30 h, es decir, dos horas antes del inicio del concierto, que empieza a las 20:30 h. Sin embargo, los accesos de los pases VIP son diferentes. En el caso del paquete ‘GOLD’, el acceso es a las 16 h -ya que incluye la 'early entrance'- por la puerta número cuatro, en el lateral. Los asistentes del ‘DIAMOND package’ podrán entrar a partir de las 18 h por el palco y, finalmente, aquellos que tengan las entradas ‘SILVER’ podrán acceder media hora después, a las 18:30 h, por la entrada cuatro.
Los fans de Rosalía esperan en el Palau Sant Jordi a que empiece el segundo concierto en Barcelona
Mucha expectación ante el segundo concierto de la catalana hoy en Barcelona.
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