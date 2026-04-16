Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bayern - MadridRosalíaBarcelonaEstrecho OrmuzMercadonaAtaque tiburónBebé maltratadoMagyarSelección naturalGuerra Irán
instagramlinkedin

En Directo

Icono mundial

Última hora del concierto de Rosalía en Barcelona, hoy en directo | Setlist, horarios, apertura de puertas y confesionario

Rosalía maravilla en el Palau Sant Jordi con la inventiva, la mística y la fiesta del ‘Lux tour’

MULTIMEDIA | Rosalía antes de ser una Diosa: así han evolucionado sus conciertos

La cantante Rosalía durante el concierto que ha ofrecido este lunes en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

La cantante Rosalía durante el concierto que ha ofrecido este lunes en el Palau Sant Jordi de Barcelona. / CHRISTIAN BERTRAND / EFE

Jordi Bianciotto

Alba Giraldo

Ignasi Fortuny

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó el pasado16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk. Rosalía ya ha llevado el 'tour' a ciudades como París, Milán o Madrid, donde deslumbró durante cuatro noches.

Noticias relacionadas y más

Un cartel gigante con la imagen de la cantante y compositora española Rosalía en Barcelona

Un cartel gigante con la imagen de la cantante y compositora española Rosalía en Barcelona / JOSEP LAGO / AFP

A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
  2. Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
  3. La Organización Marítima Internacional avisa a EEUU que un bloqueo del estrecho de Ormuz va contra la ley internacional
  4. Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
  5. Avance quirúrgico: el Hospital de Bellvitge realiza dos doble 'by-pass' para extirpar dos cánceres de páncreas inoperables
  6. Los italianos ya compran más viviendas que los marroquíes: representan el 11,8% de las compraventas realizadas por extranjeros residentes en Catalunya
  7. Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
  8. La CIA aconsejó al Pentágono y la Casa Blanca tener bases en España por su 'evidente importancia para la defensa occidental

Carmen Lomana y Metrika desfilan para Dominnico en la 080, donde ha celebrado su 10º aniversario como diseñador y una colaboración con Samsung

Carmen Lomana y Metrika desfilan para Dominnico en la 080, donde ha celebrado su 10º aniversario como diseñador y una colaboración con Samsung

Lamine Thior, el cómico que combate el racismo a base de carcajadas: "Tengo una posición privilegiada pero no me exime de recibir ataques"

Lamine Thior, el cómico que combate el racismo a base de carcajadas: "Tengo una posición privilegiada pero no me exime de recibir ataques"

Enrique Bunbury: "Llegó un momento en el que prefería los bares de viejitos que los antros de rock"

Enrique Bunbury: "Llegó un momento en el que prefería los bares de viejitos que los antros de rock"

Dominnico, el diseñador que ha vestido a Rosalía y Beyoncé, celebra su décimo aniversario en la 080

Dominnico, el diseñador que ha vestido a Rosalía y Beyoncé, celebra su décimo aniversario en la 080

Tenemos EGM: ¡viva la radio!

Tenemos EGM: ¡viva la radio!

TVyMAS Jueves 16

Última hora del concierto de Rosalía en Barcelona, hoy en directo | Setlist, horarios, apertura de puertas y confesionario

¿Fantasías americanas o realismos a la francesa?

¿Fantasías americanas o realismos a la francesa?