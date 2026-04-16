Antonia Hodgson, escritora: "La corrupción siempre ha estado ahí, ahora simplemente la vemos más"

El epicentro del autoproclamado triángulo friki de Barcelona recibe a la autora británica Antonia Hodgson (Derby, Inglaterra, 1971). Rodeada por las estanterías de la librería Gigamesh, repletas de ciencia ficción, fantasía y terror, la autora se mueve con la familiaridad de quien ha pasado más de dos décadas entre libros, primero como editora y después como escritora. Hodgson debutó como novelista en 2014 con 'The Devil in the Marshalsea', con la que ganó el premio CWA Historical Dagger y siguió su serie histórica 'Thomas Hawkins' antes de adentrarse en la fantasía con su quinta novela, 'The Raven Scholar', publicada en España por Oz Editorial.

Ha sido editora y ahora está explorando la otra cara del mundo editorial. ¿Qué fue lo que la motivó a cambiar de lado?

Fui editora durante mucho tiempo. Pero mi primera inspiración siempre fue la lectura y el hecho de inventar historias cuando era niña. Tenía una biblioteca literalmente al final de mi calle, e iba allí todos los sábados a sacar mis cuatro libros. Así que el amor que siento por contar historias viene, en realidad, de haber leído muchísimo y de forma muy diversa. Y cuando era editora, eso era precisamente lo que más me gustaba. Encargaba muchos tipos distintos de libros, desde ficicón de género hasta ensayo. Y lo que me fascinaba de mi trabajo era el amor por la narración, por las voces diferentes, los personajes y, en particular, la estructura narrativa. Por eso, la transición no fue tan distinta. En todo caso, al escribir lo más difícil es intentar sacar al editor que llevas dentro de la cabeza. Siempre soñé con escribir, pero editar también me resultaba algo muy natural.

¿En qué momento pensó "necesito publicar una novela"?

Hace ya bastante tiempo escribí una novela que nunca llegó a publicarse. Me llevó cinco años escribirla, y en aquella época yo trabajaba a jornada completa en un puesto bastante intenso. Entonces, además, estaba trabajando en memorias de celebridades bastante importantes, así que viajaba mucho. Pero cada momento libre que tenía lo dedicaba a esa novela. Debió de ser entre 2005 y 2010, aproximadamente. Me llevó unos cinco años acabarla. Siempre bromeo con que era una novela de vampiros, una especie de fantasía gótica, y justo la empecé antes de que saliera 'Crepúsculo' y la terminé cuando todo el fenómeno ya había explotado.

Fue una visionaria.

Sí [ríe]. Mientras la escribía podía ver cómo todo aquello iba despegando. Pero cuando la terminé, no era la novela adecuada y nunca se publicó. Aun así, me llevó por el camino de la novela criminal histórica, porque había una parte de ese primer libro ambientada en el periodo sobre el que después acabé escribiendo. Así que fue algo bastante orgánico. Me encantaba esa fantasía gótica que estaba escribiendo, luego pasé a la histórica y, más tarde, volví a la fantasía.

Antonia Hodgson, autora británica de 'The Raven Scholar', una fantasía épica / Pau Gracià / EPC

Sus anteriores ficciones históricas están basadas en Londres. En este caso, obviamente, no es Londres sino algo más fantástico. ¿De dónde nació la ambientación de 'The Raven Scholar'?

Gran parte surgió del fondo de mi mente, de todos los libros que he leído y de todas las influencias que he tenido, pero de una manera bastante subconsciente. De hecho, ha sido más bien al reelerlo cuando he visto todos los guiños a novelas que ya adoraba de niña como por ejemplo 'Guía del autoestopista galáctico' de Douglas Adams. Y a la hora de crear el mundo, una de las cosas que más me ayudó fue dibujar un mapa. Ahí fue cuando empezó todo y mi mente empezó a preguntarse qué tipo de mundo sería, si la religión tendría que ver con la naturaleza en un mundo en el que las personas han sobrevivido a una catástrofe natural... y de ahí salieron los Guardianes vinculados a los ocho animales que aparecen en la novela (zorro, cuervo, tigre, buey, oso, mono, sabueso y dragón).

El cuervo es un elemento muy importante y que tiene gran peso simbólico y mágico. ¿Por qué el cuervo?

Me interesa muchísimo el simbolismo animal, el mito y la manera en que nuestros antepasados se relacionaban con ellos. Eran comportamientos observados directamente, que después se transformaban y se transmitían a través de las historias. Me parece algo muy poderoso. En el caso de los cuervos, según la cultura están relacionados con el estar alerta, la inteligencia y la resolución de problemas. Por eso los conecté con los eruditos de la novela. Y Nema es la protagonista vinculada a ese mundo. La aparición del cuervo como narrador me parecía gracioso y una buena manera de canalizar la historia. Al final, también tienes que escoger una voz para el libro, y una vez la encontré, todo resultó muy natural. Estoy segura de que a los demás Guardianes también les habría gustado contar la historia y que estarán bastante molestos, pero el Cuervo llegó primero

¿Seguirá la saga con los demás?

Quizá, quizá.

Antonia Hodgson, autora británica de 'The Raven Scholar', una fantasía épica / Pau Gracià / EPC

No únicamente en esta última, pero en sus historias suele haber una mirada muy intensa sobre el poder y la violencia. Lo vemos incluso en crisis morales. ¿Siente que forma parte de su identidad como autora?

Sí, me interesa muchísimo el poder y la ambición, y cómo éstos pueden corromper. Intento comprender por qué quienes son buenos, o incluso también los malos, hacen cosas inexplicables. Por ello la motivación y el pasado de los personajes me interesa mucho, y cómo precisamente su historia puede afectar a un personaje dentro de una novela. Por eso, antes de empezar a escribir creo notas muy detalladas sobre cada uno y con su 'background'. Y el poder, en particular, me interesa porque para alcanzarlo hay que tomar ciertas decisiones que pueden ser impopulares o inmorales. Entonces me interesa explorar si esos personajes siguen siendo redimibles. Por ejemplo, un personaje hace algo verdaderamente terrible al principio de la novela. ¿Hasta qué punto podemos acompañarlo hasta entenderlo al menos, y ver si puede desarrollarse y cambiar?

Para alcanzar el poder hay que tomar ciertas decisiones que pueden ser impopulares o inmorales" Antonia Hodgson — Autora de 'The Raven Scholar'

¿Esa corrupción en 'The Raven Scholar' podría ser un espejo de la sociedad actual?

Es algo universal. Evidentemente vivimos en una época muy extrema. Lo tenemos delante todos los días, en los titulares.... e incluso el tono y el lenguaje me parecen ahora mucho más extremos. También las acciones, por supuesto, pero el lenguaje es especialmente extremo de una manera muy visible. Ahora bien, creo que esa posibilidad de corrupción siempre ha estado ahí. Quizá ahora simplemente la vemos más, pero siempre ha existido. Y además adopta formas distintas, porque algunas son muy sutiles e insidiosas, y a veces ni siquiera la propia persona es del todo consciente. Hay personas que son descaradamente inmorales, pero también están aquellas que siempre logran justificarse a sí mismas. Y, desde un punto de vista de ficción, muchas veces esos son los personajes más interesantes de seguir.

También hemos visto que la forma de narrar una historia puede condicionar la historia de una persona.

Sí, por supuesto. Ahí volvemos a hablar del poder, y de por qué los libros suelen ser una de las primeras cosas que los regímenes fascistas queman o prohíben. Así que sí, los libros tienen un poder real. Creo que importa muchísimo quién consigue contar la historia, cómo se difunde y también quién tiene la oportunidad de leer esos libros. Ahí hay un poder clarísimo.

Los libros suelen ser una de las primeras cosas que los regímenes fascistas queman o prohíben" Antonia Hodgson — Autora de 'The Raven Scholar'

¿Y cómo se siente al tener ese poder?

Es importante recordarlo. No mientras estás escribiendo, porque si te sentaras cada día pensando en ello probablemente no podrías escribir nada... pero sí, es importante tenerlo presente.

Antonia Hodgson, autora británica de 'The Raven Scholar', una fantasía épica, en la librería Gigamesh de Barcelona / Pau Gracià / EPC

La protagonista, Neema, está muy marcada por su culpa y sentido de la responsabilidad.

Me interesan los personajes que están luchando dentro de sí mismos. Y creo que, de nuevo, mucho viene de haber construido muy bien su pasado. Sé que es alguien que siempre se ha sentido aparte, separada, pero que al mismo tiempo ha deseado desesperadamente conectar con los demás. De hecho, eso está incluso en su apodo: esa desesperación por encontrar conexión con personas afines. Ella piensa constantemente: "Si llego a este sitio, si llego a este monasterio donde todos serán como yo, entonces encajaré, entonces conectaré". Pero nunca termina de encajar. Y creo que esa parte de ella es muy abierta y muy vulnerable, aunque la cubra con su intelecto y con el estudio, que es donde encuentra consuelo.

Más de uno puede conectar con ese sentimiento. ¿Es un mensaje que te gustaría transmitir a los lectores?

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Siempre me preocupan los mensajes, y creo que muchos escritores dirían lo mismo [ríe]. Lo que me gusta es crear personajes lo bastante convincentes y complejos como para que la gente los lea, salga del libro y reflexione, y tenga su propia respuesta. No me gustaría imponerles una visión. Me gusta, por ejemplo, que lectores distintos se hayan acercado al libro y me hayan dicho que les han gustado personajes muy pequeños, incluso secundarios. Hay una frase maravillosa de una escritora llamada Jane Gardam que dice que ningún personaje cree que sea un personaje secundario. Me gusta que la gente se haya identificado con personas distintas dentro del libro.