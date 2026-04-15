Urtasun sobre el traslado del 'Guernica': "Soy favorable a estas cosas, pero esto no lo puedo hacer"

El Ministro de Cultura ha reiterado este martes su oposición al traslado al País Vasco del 'Guernica' debido a su estado de conservación. "Soy favorable a este tipo de cosas, pero no lo pueo hacer, no sería responsable por mi parte poner en riesgo este patrimonio", ha argumentado el titular de Cultura en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

Ha asegurado entender la petición del Gobierno vasco y PNV, pero ha incidido en que su obligación como ministro es que "este cuadro, que es tan importante para que las futuras generaciones entiendan lo que fue el fascismo, lo que fue la guerra, pueda durar 90 años más".

Para ello, ha insistido en que "deben seguirse los criterios técnicos" y ha recordado que la obra de Pablo Picasso "está en muy mal estado". "Ha viajado 11 veces, lo que significa que se ha enrollado 11 veces y que está en muy mal estado", ha justificado el titular de Cultura, que ha recordado su mandado "de proteger el patrimonio". "Esto no puedo hacer", ha concluido.