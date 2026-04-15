La soprano Sondra Radvanovsky debutará en el Palau de la Música el próximo 21 de abril

La soprano estadounidense Sondra Radvanovsky, considerada una de las mejores intérpretes de los repertorios de 'bel canto' del mundo, debutará en el Palau de la Música Catalana el próximo 21 de abril con un recital de ópera junto al pianista también estadounidense Anthony Manoli.

Enmarcado en el ciclo 'Palau Grans veus', Radvanovsky ofrecerá un concierto íntimo con un repertorio diverso que alternará canciones de salón con arias de ópera.

De este modo, la primera parte del programa incluirá propuestas de salón de Serguéi Rajmáninov, como 'Ne poy', un gran repertorio de Bellini, con piezas como 'Per pieta bell' idol mio' o la popular 'Casta diva' de la ópera 'Norma', y seguirá con arias emblemáticas como el aria de Lisa de 'La dama de piques', de Chaikovski.

La siguiente parte del recital de salón cuenta con canciones de Verdi, como 'Stornello' o 'Non t'accostare all'urna'; Puccini, con 'Sole e amore', entre otras; y Tosti, con 'La serenata' o 'Sogno'.

Asimismo, Radvanovsky también representará escenas operísticas como la entrada de Leonora de 'Il trovatore' de Verdi' o la pieza 'In questa reggia' de 'Turandot' de Puccini, que cerrará la representación, celebrando el centenario del estreno de esta ópera.

Esta actuación marca el debut de la soprano en el Palau de la Música Catalana, aunque Radvanovsky tiene una estrecha relación con Barcelona, siendo una de las artistas habituales del Gran Teatre del Liceu.

Entre sus interpretaciones más destacas se encuentran 'Turandot' o 'Tosca', de Puccini, que le ha valido reconocimiento internacional, o 'Medea', de Luigi Cherubini, así como asumir el papel titular de 'Aida', Leonora en 'La forza del destino', Lady Macbeth en 'Macbeth' o Amelia en 'Un ballo in maschera'.

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La propuesta que ofrece la soprano en el Palau irá acompañada del pianista Anthony V. Manoli, que ya ha participado anteriormente en recitales y proyectos de Radvanovsky, especialmente en el formato de concierto de piezas operísticas.