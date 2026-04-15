Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CoagulaciónFuncionariosBases militaresViviendaTiroteo BarcelonaPedro SánchezRosalíaJuez PeinadoGuardia CivilAtlético - BarçaGuerra IránDani GarcíaRenta mascotas
instagramlinkedin

Cine

Rose Byrne, Ben Stiller, Kristin Scott Thomas, Mark Ruffalo y Bryan Cranston se suman a la carta contra fusión de Warner y Paramount

Más de 2.000 profesionales de Hollywood, entre ellos Javier Bardem y Pedro Pascal, se oponen a la compra de Warner Bros. Discovery por Paramount Skydance

El actor Bryan Cranston.

El actor Bryan Cranston. / ANGELA WEISS / AFP

EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La carta de profesionales de Hollywood que se oponen a la compra de Warner Bros. Discovery (WBD) por parte de Paramount Skydance sumaba este martes ya 2.000 nombres, el doble respecto a ayer, entre ellos los de Javier Bardem y Pedro Pascal.

El texto, que fue publicado ayer lunes, está suscrito por figuras conocidas de la industria como Joaquin Phoenix, JJ Abrams, Yorgos Lanthimos, Noah Wyle, Sally Field, Rose Byrne, Ben Stiller, Kristin Scott Thomas, Mark Ruffalo, Bryan Cranston o la brasileña Petra Costa.

Los firmantes denuncian que la operación perjudicará a una industria del entretenimiento ya en dificultades provocando "menos oportunidades para los creadores, menos empleo en el ecosistema de producción, mayores costes y menos opciones para el público" tanto en Estados Unidos como a nivel global.

Los firmantes alertan también de que han observado "un fuerte descenso en el número de películas producidas y estrenadas", y "una reducción en la diversidad de historias que reciben financiación y distribución".

La carta incluye todo tipo de profesionales, desde guionistas y diseñadores hasta animadores o decoradores, pero destacan actores, directores y productores, como Lin-Manuel Miranda, John Leguizamo, Laura Poitras o Denis Villeneuve.

Noticias relacionadas y más

WBD votará el próximo 23 de abril sobre la propuesta de Paramount Skydance para adquirir la compañía por 111.000 millones de dólares, operación que se completará en el primer trimestre de 2026 si recibe la luz verde de los accionistas y los reguladores de varios países en los que opera, incluyendo EE.UU. y Reino Unido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
  2. La Organización Marítima Internacional avisa a EEUU que un bloqueo del estrecho de Ormuz va contra la ley internacional
  3. Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
  4. Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
  5. Avance quirúrgico: el Hospital de Bellvitge realiza dos doble 'by-pass' para extirpar dos cánceres de páncreas inoperables
  6. Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
  7. Directo | El Gobierno corrige el decreto de regularización de migrantes para aprobarlo en el Consejo de Ministros
  8. Cuerpo se aleja de las listas electorales del PSOE para las generales y seguirá sin carné

Urtasun sobre el traslado del 'Guernica': "Soy favorable a estas cosas, pero esto no lo puedo hacer"

Urtasun sobre el traslado del 'Guernica': "Soy favorable a estas cosas, pero esto no lo puedo hacer"

Kanye West pospone su concierto en Marsella ante la posible prohibición de entrar al país

Kanye West pospone su concierto en Marsella ante la posible prohibición de entrar al país

Rose Byrne, Ben Stiller, Kristin Scott Thomas, Mark Ruffalo y Bryan Cranston se suman a la carta contra fusión de Warner y Paramount

Rose Byrne, Ben Stiller, Kristin Scott Thomas, Mark Ruffalo y Bryan Cranston se suman a la carta contra fusión de Warner y Paramount

Montserrat Torrent, la organista decana (y sorda), cumple 100 años: "La música es el mejor medicamento, todo lo demás falla en la vida"

Montserrat Torrent, la organista decana (y sorda), cumple 100 años: "La música es el mejor medicamento, todo lo demás falla en la vida"

El suplemento 'ABRIL' reseña 500 novedades editoriales en un número de 72 páginas

El suplemento 'ABRIL' reseña 500 novedades editoriales en un número de 72 páginas

Jair Domínguez reaparece en TV3 tras su juicio con Vox: "Para mí el juzgado es mi segunda residencia"

Jair Domínguez reaparece en TV3 tras su juicio con Vox: "Para mí el juzgado es mi segunda residencia"

Concierto de Rosalía en Barcelona, hoy en directo | Última hora del 'Lux Tour' en el Palau Sant Jordi, setlist y confesionario

Concierto de Rosalía en Barcelona, hoy en directo | Última hora del 'Lux Tour' en el Palau Sant Jordi, setlist y confesionario

EGM de la radio en Catalunya: Basté y Ustrell crecen

EGM de la radio en Catalunya: Basté y Ustrell crecen