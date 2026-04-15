080 Barcelona Fashion
Los diseñadores de la 080, en éxtasis con Rosalía: "Ella es lo máximo"
Hablamos con cinco creadores que desfilan en la pasarela catalana sobre el estilo del icono mundial, su fuerza visual y el poder de la artista en plena parada barcelonesa del 'LUX TOUR'
Última hora del concierto de Rosalía en Barcelona, hoy en directo
Rosalía no desfila en la 080 Barcelona Fashion, pero está. Su nombre se repite como una letanía en las conversaciones del 'front row', en los 'fittings', en el deseo de verla, de escucharla, de vestirla y en la forma en que varios diseñadores la señalan como una figura con "voz”, "raíces" y "un estilo que va cambiando", pero que siempre es "increíble" y "lo máximo". Mientras la artista catalana actúa estos días en Barcelona, varios de los creadores que presentan colección en la pasarela coinciden en algo: Rosalía sigue siendo una referencia estética y cultural, una artista capaz de convertir cada 'look' en discurso y cada aparición, en uauuuu infinito.
Victor von Schwarz: "Fue un punto de inflexión para mí vestirla desde el primer videoclip con C. Tangana y 'Millonària'"
El vínculo más directo lo firma el sabadellense Victor von Schwarz, que ya la vistió "bastante al principio”, desde "el primer videoclip con C. Tangana" (blusa plateada) hasta la etapa de 'Millonària' (top rosa y jeans, y mono negro con incrustaciones doradas con el símbolo del dóllar)". Lo recuerda como algo más que una anécdota, casi como un punto de inflexión en su carrera: "Para mí fue un cambio en percepción de la prensa", asegura, él, que también ha vestido a Lola Índigo, Aitana, Mala Rodríguez, Bad Gyal, Los Javis y Ester Expósito, entre otros. Su nueva colección, 'Final Girl', levanta un universo de terror pop con "la que sobrevive", "la rubia sexy", "la asesina", "la novia que sobrevive la noche de bodas" y un rojo-sangre que recorre el desfile. Y si hoy tuviera que volver a vestir a Rosalía, lo tiene clarísimo: "Le pondría el favorito, obviamente. El de novia, el blanco". Le encaja además con "la era Lux de ahora". Aunque admite que con Rosalía nunca se sabe, porque "tiene un estilo que va cambiando". Sobre la artista de ahora no duda ni un segundo: "Me encanta, claro". Y remata con entusiasmo: "Es increíble".
También SKFK, la firma de Maia Curutchet, admira la idea tan definida de identidad que tiene la cantante. La marca vasca presenta 'Lotura', una colección que significa "conexión" y que enlaza artesanía, materiales antiguos, biomateriales y silueta urbana. Cuando piensa en Rosalía, Curutchet la imagina con una de las piezas más escultóricas de la colección: "Hay un vestido 'color block' -explica-, con las mangas y el bajo potenciados por el volumen, un vestido de 'tricote' que tiene ritmo". Y lanza una idea que encaja muy bien con la cantante: "Quizá, para su próxima era". Y, por último, destaca las claves de Rosalía: "Esa capacidad de mutar, de abrir etapas nuevas y de introducir códigos distintos sin romper nunca el hilo de su identidad".
Con el mexicano Ricardo Seco, la admiración sube de temperatura y se mezcla con emoción. El creador latino, que debuta en la 080 con 'Orgullo Migrante', no se anda con rodeos: "Para mí Rosalía es lo máximo". Su colección habla de "migrar", de "fronteras que dividen", de "sistemas que excluyen" y de una identidad latina que se lleva "con orgullo". En ese mapa simbólico, Rosalía aparece para él como alguien que también tiene "voz", "responsabilidad social" y una forma de ocupar espacio que conecta de lleno con su discurso. "Yo la vería contenta", dice al imaginarla dentro de sus prendas, y añade algo todavía más revelador: "Tiene el orgullo, y esa voz también con la humanidad". Seco no se queda solo en la ropa. Lo que le interesa de Rosalía es que proyecta algo más grande que un 'look': "Una presencia con mensaje, una figura que no pide permiso y que convierte su visibilidad en declaración".
La lectura más política la aporta Nazzal Studio, el atelier palestino fundado por Sylwia Nazzal y con sede en Jordania. Su colección 'Al-Najah | النجاة' se apoya en la supervivencia, la memoria y la herencia cultural, y entiende la moda como "archivo", "resistencia" y "testimonio vivo". Por eso tiene tanto peso lo que dice sobre Rosalía: "Respeto la forma en que construye un lenguaje visual fuerte alrededor de la identidad y las referencias". No es una frase superficial. Sylwia trabaja precisamente con la idea de que la cultura no puede usarse como simple decorado, así que añade algo fundamental: "Cuando trabajas con la cultura, tienes que honrarla". Y remata con una validación muy clara hacia la catalana: "Creo que Rosalía hace un gran trabajo honrando sus raíces".
Más íntimo, más emocional y más artesanal es el territorio de Bibencia, la firma de Roberto Montes. Su colección, 'Penélope', se construye alrededor de la "disciplina", la "perseverancia", "el esfuerzo" y esa buena suerte que, en realidad, no cae del cielo, sino que se trabaja. La corsetería, los lazos y la carga romántica de sus prendas sostienen un universo muy reconocible. En su caso, y aunque ya sabe lo que es vestir a famosas como Lola Índigo y Laura Escanes, la conexión con Rosalía aparece más como deseo. "Me encantaría que alguien como por ejemplo la Pili, la hermana de Rosalía, se fijara en mis prendas", asegura el diseñador madrileño afincado en Valencia.
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