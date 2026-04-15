Gira mundial
Accesos y apertura de puertas del Palau Sant Jordi de Barcelona para el segundo concierto ‘Lux Tour’ de Rosalía este miércoles
Autobuses lanzadera para ir al segundo concierto de Rosalía en Barcelona
Gira de Rosalía, en directo: última hora de los conciertos 'Lux' en el Palau Sant Jordi de Barcelona
Dúnia Drudis Picazos
Rosalía vuelve a aterrizar en Barcelona este miércoles para ofrecer su segundo concierto en el Palau Sant Jordi. A continuación, toda la información que necesitas saber para acceder al recinto barcelonés.
Horario y accesos al recinto
La apertura de puertas general será a las 18:30 h, es decir, dos horas antes del inicio del concierto, que empieza a las 20:30 h. Sin embargo, los accesos de los pases VIP son diferentes. En el caso del paquete ‘GOLD’, el acceso es a las 16 h -ya que incluye la 'early entrance'- por la puerta número cuatro, en el lateral. Los asistentes del ‘DIAMOND package’ podrán entrar a partir de las 18 h por el palco y, finalmente, aquellos que tengan las entradas ‘SILVER’ podrán acceder media hora después, a las 18:30 h, por la entrada cuatro.
Transporte
En transporte público, se recomienda ir desde Plaza de España, que conecta con las líneas L1 y L3 de metro, así como los ferrocarriles. Desde este punto, se puede subir andando con las escaleras mecánicas o utilizar el servicio de autobús. TMB anunció este pasado fin de semana que pone a disposición de los fans diferentes buses lanzadera para subir al Palau Sant Jordi desde Plaza Espanya
Asimismo, también se pueden utilizar los buses 55 y 125 o las líneas 13 y 23 -aunque solo circulan en días laborables-.
También se puede llegar desde Paral·lel, que conecta con la L2 y L3 de metro, mediante el bus supletorio que sustituye el recorrido del Funicular de Montjuïc y andar durante unos diez minutos. Además, se puede llegar desde la Zona Franca, bien con un trayecto de 20 minutos a pie, o bien tomando la línea 13 de bus.
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