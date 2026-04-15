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Accesos y apertura de puertas del Palau Sant Jordi de Barcelona para el segundo concierto ‘Lux Tour’ de Rosalía este miércoles

Autobuses lanzadera para ir al segundo concierto de Rosalía en Barcelona

Gira de Rosalía, en directo: última hora de los conciertos 'Lux' en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Rosalía llegando al estaurante de Dabiz Muñoz tras su último concierto en Madrid. MADRID, 7 (CHANCE) Después de cuatro noches inolvidables en el Movistar Arena de Madrid, Rosalía ha abandonado nuestro país para poner rumbo a Lisboa, donde ofrecerá dos conciertos el 8 y 9 de abril en el MEO Arena dentro de su gira 'LUX TOUR 2026' antes de regresar a España para reencontrarse con sus fans en 'casa' con cuatro shows en el Palau Sant Jordi de Barcelona los días 13, 15, 17 y 18 de abril. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Rosalía llegando al estaurante de Dabiz Muñoz tras su último concierto en Madrid. MADRID, 7 (CHANCE) Después de cuatro noches inolvidables en el Movistar Arena de Madrid, Rosalía ha abandonado nuestro país para poner rumbo a Lisboa, donde ofrecerá dos conciertos el 8 y 9 de abril en el MEO Arena dentro de su gira 'LUX TOUR 2026' antes de regresar a España para reencontrarse con sus fans en 'casa' con cuatro shows en el Palau Sant Jordi de Barcelona los días 13, 15, 17 y 18 de abril. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD / EUROPA PRESS / Europa Press

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Barcelona
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Rosalía vuelve a aterrizar en Barcelona este miércoles para ofrecer su segundo concierto en el Palau Sant Jordi. A continuación, toda la información que necesitas saber para acceder al recinto barcelonés.

Horario y accesos al recinto

La apertura de puertas general será a las 18:30 h, es decir, dos horas antes del inicio del concierto, que empieza a las 20:30 h. Sin embargo, los accesos de los pases VIP son diferentes. En el caso del paquete ‘GOLD’, el acceso es a las 16 h -ya que incluye la 'early entrance'- por la puerta número cuatro, en el lateral. Los asistentes del ‘DIAMOND package’ podrán entrar a partir de las 18 h por el palco y, finalmente, aquellos que tengan las entradas ‘SILVER’ podrán acceder media hora después, a las 18:30 h, por la entrada cuatro.

Plano de los accesos del concierto de Rosalía en el Palau Sant Jordi

Plano de los accesos del concierto de Rosalía en el Palau Sant Jordi / PALAU SANT JORDI

Transporte

En transporte público, se recomienda ir desde Plaza de España, que conecta con las líneas L1 y L3 de metro, así como los ferrocarriles. Desde este punto, se puede subir andando con las escaleras mecánicas o utilizar el servicio de autobús. TMB anunció este pasado fin de semana que pone a disposición de los fans diferentes buses lanzadera para subir al Palau Sant Jordi desde Plaza Espanya

Asimismo, también se pueden utilizar los buses 55 y 125 o las líneas 13 y 23 -aunque solo circulan en días laborables-.

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También se puede llegar desde Paral·lel, que conecta con la L2 y L3 de metro, mediante el bus supletorio que sustituye el recorrido del Funicular de Montjuïc y andar durante unos diez minutos. Además, se puede llegar desde la Zona Franca, bien con un trayecto de 20 minutos a pie, o bien tomando la línea 13 de bus.

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