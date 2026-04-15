La leyenda del Almanzor y el enigma de la esclava escriba Lubna conquistan el Pemio Edhasa de Narrativas Históricas

Ni un año ha pasado desde que convirtió en novela 'El cautivo', la película de Alejandro Amenábar que rastreaba el cautiverio de Cervantes en Argel tras la batalla de Lepanto, y ahí está Emma Lira, asomándose de nuevo a los titulares, para proclamarse ganadora del IX Premio Edhasa de Narrativas Históricas. La escritora madrileña, colaboradora de publicaciones como ‘National Geographic’ y guía cultural en Oriente Medio y África, se suma al palmarés del galardón que la editorial barcelonesa instituyó en 2018 con ‘La luz de Medina’, novela que recrea la transformación de Al-Ándalus durante el ascenso al poder de Almanzor. "Las editoriales dicen que Al-Ándalus no vende. Espero que no sea el caso", ha ironizado.

En el guion, amores prohibidos, traiciones y ambición desmedida en el califato de Córdoba. La leyenda de Almanzor 'El Victorioso', azote del cristianismo y caudillo feroz, y el enigma de Lubna, una joven esclava y escriba copista que fue mano derecha del califa al-Hakam II y responsable de la biblioteca real. "En la España del califato había mujeres que tenían papeles importantes en la cultura", ha subrayado Lira, embarcada aquí en un acercamiento al pasado musulmán que busca saldar una deuda eternamente pendiente. "Fuimos romanos 600 años y a todos les gustan los libros de romanos, pero también fuimos 800 años musulmanes y a todos como que nos da más pereza. Tendemos a despreciar parte de nuestro pasado. Ahora mismo el Islam arrastra una corriente de mala fama, pero formó parte de nuestra cultura y le debemos mucho. Necesitamos reconciliarnos con esa cultura", ha dicho la autora tras recoger el galardón.

En palabras del jurado, formado por Jacinto Antón, Mari Pau Domínguez, María José Solano, Carlos García Gual, Sergio Vila-Sanjuán y el editor de Edhasa, Daniel Fernández, se trata de una obra “de extraordinaria sensibilidad que recrea, con ricos detalles y un exotismo velado, la Hispania árabe-musulmana del califato, en la cumbre de Medina Azahara, así como la historia de Almanzor antes de convertirse en leyenda”. “Nos dan ganas de volver a Córdoba corriendo”, ha resumido Vila-Sanjuán para presentar un libro que, según Fernández, "no solo nos reconcilia con el papel de la mujer en esos tiempos oscuros, sino también con nuestro pasado musulmán".

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Con 'La luz de Medina', Lira ha querido dar voz a Lubna, guardiana del conocimiento y una de las mejores calígrafas de su tiempo, al tiempo que ha rascado en la figura del Almanzor en busca de nuevas lecturas e interpretaciones del personaje. "Hasta ahora nos hemos quedado con una parte de la historia, la de guerrero y azote de la cristiandad", ha asegurado. Faltaba por relatar, ha dicho, lo que ocurría después de la batalla. "Los cristianos jamás ganaron a Almanzor, por eso no lo explicaron", lamenta.