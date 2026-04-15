Pregunta a los mitos: "¿Hay vida después de la muerte?" Respuesta de Hércules: "Llevas demasiado peso encima, suéltalo"

Pregunta mental a los mitos, con concentración telepática digna de Charles Xavier pero sin las altas capacidades del fundador de la Patrulla-X: "¿Hay vida despues de la muerte?" Responde nada menos que el fortachón Hércules: "Llevas demasiado peso encima, suéltalo". Nueva pregunta mental a los mitos, otra vez de índole trascendental, casi la misma pregunta: "¿Qué pasará con mi cuerpo y mi espíritu cuando muera?" Toma la palabra Huitzilopochtli, deidad principal de los mexicas o aztecas, asociada al Sol: "El sol volverá a salir mañana". Bien, los mitos tienen sentido del humor y quizá me estén diciendo que viva la vida y me olvide de cuestiones espirituales. Chúpate esa, Rosalía.

Una mujer pregunta al 'Consultorio mitológico' / Pau Gracià

El colectivo MITO presentó este miércoles a la prensa la instalación artística 'Consultorio mitológico', en la despampanante vivienda de Lluís Coromina en la Dreta de l'Eixample, donde mejor no entrar haciendo eses si no tienes un seguro superior de responsabilidad civil. La pieza ha sido adquirida por la Fundació Lluís Coromina y se podrá ver y sobre todo interactuar con ella en Venecia durante la bienal de arte y el festival de cine de la ciudad, en el Hotel Monaco & Grand Canal del 8 de mayo al 22 de noviembre.

Expectación para acceder al 'Consultorio mitológico' / Pau Gracià

'Consultorio mitológico' es una cabina telefónica en la que con la ayuda de un contestador automático puedes hacer una pregunta sobre los ámbitos amoroso, profesional y espiritual. Cada bloque da a su vez tres opciones: pareja, familia y amistad; trabajo, propósito y éxito; y misión en la vida, alma y dios. Una vez seleccionada la categoría y formulada la pregunta, si quieres en voz alta aunque el consultorio no te escucha, obtienes una respuesta termoimpresa, a la manera perecedera de los tiquetes comerciales. Te puede responder desde la Pachamama hasta Simone de Beauvoir. De lo ingenioso de la instalación, emparentada al nivel más popular con las galletas de la fortuna, los autómatas oraculares o el horóscopo del 'Pronto', da cuenta que todos quienes pasamos por el consultorio mostramos nuestras respuestas y quisimos conocer las recibidas por los demás. A uno le contestó Atenea, a otro Ariadna.

Más que juego

Hay más detrás de 'Consultorio mitológico' que el factor juego, que por sí solo bastaría para garantizarle cierto éxito comercial en bares y ferias.

Una respuesta de Casandra, sacerdotisa de Apolo / Pau Gracià

"Nosotros trabajamos sobre los mitos que configuran nuestra contemporaneidad y nos ayudan a entenderla -expuso Quim Bonastra, la mitad de MITO-. Y para nosotros mitos son tanto las deidades y héroes clásicos como los estereotipos y los ídolos modernos".

Frente al automatismo actual de formular una pregunta, a menudo banal, en internet y obtener ipso facto una respuesta bastante acertadada, MITO propone hacer una pregunta profunda y enfrentase a "lo desconocido" para tener una respuesta "poética y ambigua", en palabras de Enrique Baeza, la otra mitad de MITO. No es una inteligencia artificial quien nos responde lo que queremos saber, sino una programación modesta y juguetona y con un número finito de respuestas. El público, o conferenciante con la mitología, es una parte fundamental de la obra, resalta Baeza.

Subversión

La subversión de 'Consultorio mitológico' está en el acto de invitar a preguntar sobre lo que no se pregunta, salvo a brujos y adivinas. "Los poderes actuales hacen todo lo posible para que no nos cuestionemos nada. Impera el lenguaje abusivo de la propaganda. 'Consultorio mitológico' es un instrumetno de defensa de las voces susurradas, que a menudo se pierden", dijo Giovanna Cicutto, comisaria de la instalación junto con Álerx Brahim.

Precisamente, 'In minor keys', o voces susurradas, más o menos, todo lo barrido por la cultura del abuso digital, es el lema de la 61ª edición de la Bienal de Venecia.