Concierto de Rosalía en Barcelona, hoy en directo | Última hora en el Palau Sant Jordi

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó el pasado16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk. Rosalía ya ha llevado el 'tour' a ciudades como París, Milán o Madrid, donde deslumbró durante cuatro noches.

A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

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Los inicios de Rosalía Rosalía participó en ‘Flamenco kids’, espectáculo de baile y cante para enseñar el flamenco a los niños. Allí estuvo Luis Troquel, periodista y autor de canciones, que guarda un vivo recuerdo de su intervención. “La había visto antes, pero fue la primera vez que la vi cantar y bailar a la vez, y me volvió loco”, confiesa. “Fue una revelación. Tenía un halo y una naturalidad propia de los grandes artistas”. Troquel contó con ella en ‘Rumba surreal’, homenaje a Maruja Garrido, encargo del Taller, que se escenificó en el Mercat de les Flors en mayo de 2014.

¿Quién es Yolanda Ramos, la primera en pasar por el confesionario de Rosalía en Barcelona? Ramos tanto ha parodiado a Belén Esteban, como destacó por su papel en 'Carmina y amén', de Paco Leóncon con el que ganó la Biznaga de Plata a mejor actriz de reparto y que también le valió una nominación a los Goya de 2015. Desde entonces ha alternado sus papeles en el cine con su presencia en programas televisivos, tanto a nivel estatal como catalán. Sin embargo, seguro que gran parte de los jóvenes milenials y Z que estallaron cuando la vieron en el confesionario la conocen por su papel (impagable) en Paquita Salas, por el que recibió un premio en los Feroz (unos galardones también polémicos para ella, porque en la ceremonia del año pasado se rebeló contra el guión que le habían preparado). Noticias relacionadas y más Rosalía antes de ser una Diosa: así han evolucionado sus conciertos en directo

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Rosalía, Bad Bunny y Aitana encabezan la agenda de conciertos en Barcelona, con más de 160 actuaciones en 2026 Y así ha seguido desde entonces, entre el surrealismo de bar y el talento bajo los focos, alternado 'La llamada' (religiosa, un poco Lux) de los Javis con la vocación culinaria en Masterchef Celebrity España, donde (ojo) acabó como semifinalista.

Las canciones fuera del 'setlist' del 'Lux Tour' que reclaman los fans de Rosalía Los seguidores de la cantante ya han reclamado la incorporación de algunas canciones del segundo disco de la artista, como 'Malamente' o 'Pienso en tu mirá', pero también de baladas como 'Como un G' o 'Dolerme', o la 'olvidada' 'Jeanne', que forma parte del disco físico de 'Lux', pero no se encuentra en plataformas.

Rosalía también nominada a mejor artista latina y 'Lux' a mejor álbum latino Rosalía también ha sido nominada en los American Music Awards a la mejor artista latina en la edición de 2026. Competirá por el galardón con Gloria Stephan, Karol G, Shakira y Natti Natascha.

Ignasi Fortuny Rosalía, una emoción barcelonesa contagiosa en su regreso a casa La artista de Sant Esteve Sesrovires estuvo cercana, atenta a los detalles y repartió cariño a símbolos como Peret, Estopa, el Taller de Músics o los vinos catalanes

Rosalía, nominada a los American Music Awards Los American Music Awards han hecho pública su lista de nominaciones para la edición de este año y Rosalía no podía faltar. La artista ha sido nominada en la categoría de mejor vídeo musical junto a Björk por su canción 'Berghain'. La 52ª entrega de los American Music Awards se transmitirá en vivo el lunes 25 de mayo. El show se emitirá desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas y estará disponible para streaming en directo y on demanda en Paramount+.