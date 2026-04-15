Arte
La Fundació Miró de Barcelona convoca un concurso internacional para su nueva dirección
Una comisión de expertos que cinluye a Manuel Segade y Rosa Maria Malet valorará las candidaturas presentadas para dirigir la Fundació Joan Miró
El patronato de la Fundació Joan Miró de Barcelona ha convocado un concurso público internacional para elegir una nueva dirección, que hasta este mes de junio ocupa Marko Daniel, informa el museo este miércoles en un comunicado.
El proceso de recepción de candidaturas se abre este miércoles y se cerrará el 23 de mayo, y las funciones y responsabilidades de la nueva dirección serán el liderazgo institucional, la dirección artística, las relaciones institucionales, la coordinación de la gerencia y la gobernanza y relación con los órganos de gobierno.
Una comisión de expertos valorará la excelencia profesional de los candidatos, el conocimiento de la obra de Joan Miró, así como también los proyectos y las distinciones que avalen su trayectoria.
Estará formada por el director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel Segade; el director general del Palau de la Música, Joan Oller; la curadora Cécile Godefroy y la experta en la obra de Miró y exdirectora de la fundación, Rosa Maria Malet.
También formarán parte miembros del patronato de la Fundació Miró --Sara Puig, Ana Vallés, Ignasi Aballí y Joan Punyet--, así como Oriol Martí por parte del Ayuntamiento de Barcelona, Joaquim Borràs de la Generalitat y Yolanda Romero, del Ministerio de Cultura.
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