'Los estunmen' llenan de violencia el Lliure

El teatro musical extiende sus raíces por múltiples formatos y sus fronteras se desdibujan cuando se mezclan diálogos hablados con canto lírico. Pero el teatro tiene esa fuerza aglutinadora y la ópera unos límites suficientemente flexibles como para acoger todo tipo de experimentación. Y bienvenida sea: la creación lírica contemporánea hay que alimentarla como sea, aunque el uso del micrófono siga atentando contra su propia esencia.

En medio de este magma nace ‘Los estunmen’, una carísima y compleja coproducción del Teatre Lliure –donde se estrenó el miércoles–, el Liceu, los Teatros del Canal y el Teatro Real. El espectáculo imaginado, escrito y dirigido por los actores Nao Albet y Marcel Borràs, con música de Fernando Velázquez, reflexiona sobre la violencia, el patriarcado y la figura del machote como sinónimo de héroe encarnado en diversos especialistas de cine —los ‘stunts’—, reflejo actual de un modelo latente desde la Antigüedad y hoy salpicado por el capitalismo: el antónimo del ‘looser’.

En una lluvia de ideas agotadora y perfectamente coreografiada, especialistas se mezclan con cantantes de ópera como fantasmas que toman vida propia y se transforman en protagonistas. Una formación instrumental de la Simfònica del Gran Teatre articula una partitura incidental, ambientadora, juguetona y sencilla que por momentos coge vuelo y se ríe de la ópera tirando de un aria en un intento de dar vida a diálogos y reflexiones difíciles de ilustrar. Para ello a ratos mira al Barroco, a Wagner, a Weill o a Puccini, intentando mantener la ironía y el sarcasmo que respira el libreto.

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Nao Albet y Marcel Borràs ejercen de narradores y de hacedores, comentando y ‘haciendo cosas’ sin parar. La mezzo Sandra Ferrández y el tenor Vicenç Esteve aportaron excelencia desde sus roles coprotagonistas, bien secundados por José Ansaldi, Gabriel Diaz y Josep Ferrer, quienes dan la réplica a la camaleónica actriz Núria Lloansi que encarna el alma de la trama. Le aconseja con ejemplos una ‘troupe’ de especialistas integrada por Óscar Dorta, Marc Padró, Óscar Pérez y Carlos Robles apoyados por un ejército de figurantes. Entre todos consiguen que toda la lluvia de ideas se concrete en interpretaciones a ratos violentas y divertidas, sarcásticas y pasadas de vuelta, cansinas y hasta aburridas. El montaje no da tregua, con escenografía de Max Glaenzel, vestuario de Sílvia Delagneau, caracterización de Toni Santos, iluminación de Andreu Fàbregas, efectos especiales de In Extremis y diseño sonoro de Igor Pinto.