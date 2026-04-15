Estética ‘Lux’ y moda 'cowboy' entre los asistentes de la 080: "El sector está difícil, por eso me metí en el travestismo"

La 080 Barcelona Fashion no solo se vive sobre la pasarela, sino también en el 'Open Area' del evento, donde diseñadores, creadores y modelos se encuentran entre desfiles. Desde jóvenes que repiten cada edición en busca de inspiración y oportunidades de 'networking', hasta diseñadores emergentes que lucen sus creaciones. La estética 'Lux' de Rosalía ha destacado entre los estilismos de esta edición, junto a la moda 'cowboy' y algunas referencias a figuras icónicas. Así son algunos de los 'looks' de los asistentes a la 080.

Inspiración 'cowboy'

La 080 se ha trasladado en esta edición al Port Vell de Barcelona, a orillas del mar Mediterráneo. "Nos gusta mucho que esté delante del mar, el azul resalta para las fotos", cuentan Paola, Kevin y Dylan, habituales de la cita. En esta ocasión, los tres van a conjunto con un sombrero 'cowboy', pero con un 'outfit' "elegante y más sutil". Para Dylan, que también es modelo, la moda es "renovación, arte y creatividad dentro de lo que uno quiera mostrar". Por su parte, Paola resume su relación con la moda con la palabra "libertad", mientras Kevin añade "libre expresión". Sus 'outfits', aseguran, no son exclusivos para la ocasión: "Este sería un 'outfit' que nos pondríamos en nuestro día a día".

Paola, Kevin y Dylan en la 080 Barcelona Fashion / Jordi Otix / EPC

Diseño propio

De nuevo, la estética 'cowboy' está presente de la mano de Alex, diseñador de 28 años, que mezcla un estilismo con botas en blanco y negro, pantalón baggy y un vestido de encaje cosido a mano. El joven ha creado su vestimenta para la semana de la moda inspirado en el universo de Manuel Bolaño. "Me gusta transformarme cada vez que salgo de casa. La moda es juego y hemos venido a jugar", afirma. También lanza una reflexión sobre la industria: "Hay mucho talento, pero hacerse un hueco es complicado. Si eres fiel a ti mismo, siempre habrá alguien que te siga". Para él, la 080 representa "un espacio donde toda la creatividad de Catalunya se une. Lo bueno es que seamos diferentes, si no, qué aburrimiento".

Álex en la 080 Barcelona Fashion / Jordi Otix / EPC

Primeros pasos en la moda

Entre los asistentes también hay quien pisa por primera vez la 080 Barcelona Fashion. "Un desfile al lado del mar siempre le da un toque especial", comenta África Mess, música y diseñadora, que también ha empezado a desfilar recientemente y vive su debut en la semana de la moda con ganas de aprender: "Estoy interesada en ver a los diseñadores menos conocidos, sus propuestas me parecen muy interesantes". Sin un estilo definido, la artista, de 35 años, defiende sentirse libre: "Siempre me visto como me apetece".

África Mess en la 080 Barcelona Fashion / Jordi Otix / EPC

Un sector difícil

Pitita, por su parte, ya es habitual en la 080 tras 17 ediciones. En esta ocasión, acude para apoyar a colegas como Custo Dalmau, Víctor von Schwarz o Dominnico. Según explica, para crear su 'oufit', un diseño de Custo, se ha inspirado en Jackie Kennedy, con los colores icónicos que llevaba con el traje de chaqueta, "pero versión disco". "La moda ha sido mi oficio durante 16 años. La adapto a mi 'drag', entonces para mí es un lenguaje total", explica. Junto a su pareja, que también es diseñador, se crea sus propios estilismos para sus actuaciones. "El sector de la moda es difícil, por eso me metí en el travestismo", bromea.

Pitita en la 080 Barcelona Fashion / Jordi Otix / EPC

Estética 'Lux'

Para Iván y Joan, ambos de 20 años y estilistas, la 080 es una manera de hacer contactos y abrirse paso en la industria de la moda: "Es la cuarta vez que venimos. Hacemos 'networking' y otros años nos ha ido muy bien”. Iván ha utilizado la estética de la era 'Lux' de Rosalía para crear su estilismo para la ocasión, con rosarios y una mantilla, mientras que Joan ha combinado diferentes estéticas: "Quería venir formal, pero con mi toque de macarrilla rayero, trajeado, pero con un chándal Adidas". "La 080 es un día para ponerte lo que quieras, venir en libertad y sin que nadie te juzgue", resumen.

Ivan y Joan en la 080 Barcelona Fashion / Jordi Otix / EPC

Prendas exclusivas

Otros veteranos son Chiqui Peña, Lola y la modelo Alba Clavé. Chiqui, maquillador, peluquero, creó su propia marca, Alma Issues, en la pandemia. "Trabajo prendas únicas y exclusivas, una sastrería artesanal hecha a mano, solamente hago una pieza de cada", explica. Tras unos años en el sector, asegura que ya tiene buenos clientes y celebra sus propios desfiles. Sus diseños, inspirados esta temporada en la fauna y la flora, apuestan por tejidos con movimiento como la seda o la organza. "No quiero seguir el patrón de todo el mundo, quiero ir más allá", afirma.