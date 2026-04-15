Dominnico, el diseñador que ha vestido a Rosalía y Beyoncé, celebra su décimo aniversario en la 080

Domingo Rodríguez Lázaro fundó en 2016 Dominnico. En poco tiempo ha vestido a divas de la música como Rosalía, para quien diseñó el vestuario de su gira 'El Mal Querer', pero también a Beyoncé en su ‘Renaissance Tour’, Rita Ora, Lady Gaga o Dua Lipa. Ex alumno de la barcelonesa LCI, este miércoles ha cerrado la segunda jornada de desfiles celebrando el décimo aniversario de su marca en la pasarela 080, que le ha visto crecer hasta convertirse en una figura internacional, con clientela sobretodo coreana y estadounidense, siempre fiel a sus postulados: moda ‘genderless’, estética ‘queer’ y una sofisticada apuesta por su negociado entendido como una fiesta y una celebración de la libertad.

El alicantino presentó una colección “para el día a día” titulada ‘Soft Armor’ (suave armadura) que exploraba la aparente contradicción entre ambos conceptos: la fuerza del cuero, el vaquero y los abrigos de doble cara casaban bien con la sensibilidad de los tonos pastel y la suavidad como herramienta, por qué no, de protección. La fuerza de la ternura, en efecto, no tiene límites. Además de su reciente colaboración con Samsung (un bolso exclusivo inspirado en el Galaxy S26 Ultra), el diseñador se ha aliado con Vinted en una muestra más de que el slow fashion y el reciclaje son mucho más que una moda pasajera y han llegado para quedarse.

Desfile de AAA Studio, en el 080. / MANU MITRU / EPC

El día había empezado con el retorno de Txell Miras y su colección ‘Una llàgrima simplificada en el desig’, una muestra más de lo mucho que la sabadellenca ha perfeccionado a lo largo de los años su particular minimalismo, lo desestructurado y una paleta que en esta ocasión se alejaba lo oscuro y optaba por los blancos puros, metalizados y tonos tierra.

Txell Miras. / EPC

Miras, la más bergmaniana de los diseñadores que han forjado su carrera en el 080 (este año ha cumplido 50, lleva casi media vida desfilando en Barcelona), ha salpicado sus prendas con algunos dibujos inacabados de una belleza inquietante que remite a sus temas de siempre: la soledad, el deseo y la emoción pura. De eso habla la ropa, también.

Desfile del diseñador barcelonés Ugo Boulard / Manu Mitru

Entre la savia más fresca de la jornada hay mucho que destacar: el joven argentino Lucas Carrieri debutaba con un homenaje al videojuego 'Star fox', una mezcla de fantasía futurista y romanticismo nostálgico por el pasado, o dicho de otro modo: mucha línea curva y patrón redondeado y mezcla de negro y colores vistosos.

AAA Studio, marca barcelonesa fundada por Arnau Climent, puso a desfilar a Martin Urrutia y Natalia Lacunza de ‘Operación Triunfo’ con colores saturados y sudaderas con grafismos de impacto: un debut potente. Y Boulard Barcelona, la firma del barcelonés Ugo Boulard, apostó por el romanticismo relajado de aire burgués cosmpolita, a lo Toni Miró.