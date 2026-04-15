Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CoagulaciónFuncionariosBases militaresViviendaTiroteo BarcelonaPedro SánchezRosalíaJuez PeinadoGuardia CivilAtlético - BarçaGuerra Irán
instagramlinkedin

En Directo

Icono mundial

Concierto de Rosalía en Barcelona, hoy en directo | Última hora del 'Lux Tour' en el Palau Sant Jordi, setlist y confesionario

EL PRIMER CONCIERTO: Rosalía deslumbra en el estreno del 'Lux tour': una ofrenda de temperamento y vanguardia en Lyon

MULTIMEDIA | Rosalía antes de ser una Diosa: así han evolucionado sus conciertos

Rosalia se emociona sobre el escenario

Rosalia se emociona sobre el escenario / Cedida

Jordi Bianciotto

Alba Giraldo

Ignasi Fortuny

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó el pasado16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk. Rosalía ya ha llevado el 'tour' a ciudades como París, Milán o Madrid, donde deslumbró durante cuatro noches.

Noticias relacionadas y más

A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
  2. La Organización Marítima Internacional avisa a EEUU que un bloqueo del estrecho de Ormuz va contra la ley internacional
  3. Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
  4. Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
  5. Avance quirúrgico: el Hospital de Bellvitge realiza dos doble 'by-pass' para extirpar dos cánceres de páncreas inoperables
  6. Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
  7. Directo | El Gobierno corrige el decreto de regularización de migrantes para aprobarlo en el Consejo de Ministros
  8. Cuerpo se aleja de las listas electorales del PSOE para las generales y seguirá sin carné

Montserrat Torrent, la organista decana (y sorda), cumple 100 años: "La música es el mejor medicamento, todo lo demás falla en la vida"

Montserrat Torrent, la organista decana (y sorda), cumple 100 años: "La música es el mejor medicamento, todo lo demás falla en la vida"

El suplemento 'ABRIL' reseña 500 novedades editoriales en un número de 72 páginas

El suplemento 'ABRIL' reseña 500 novedades editoriales en un número de 72 páginas

Jair Domínguez reaparece en TV3 tras su juicio con Vox: "Para mí el juzgado es mi segunda residencia"

Jair Domínguez reaparece en TV3 tras su juicio con Vox: "Para mí el juzgado es mi segunda residencia"

Concierto de Rosalía en Barcelona, hoy en directo | Última hora del 'Lux Tour' en el Palau Sant Jordi, setlist y confesionario

Concierto de Rosalía en Barcelona, hoy en directo | Última hora del 'Lux Tour' en el Palau Sant Jordi, setlist y confesionario

EGM de la radio en Catalunya: Basté y Ustrell crecen

EGM de la radio en Catalunya: Basté y Ustrell crecen

De una máquina de coser Ikea a la 080 Barcelona Fashion: Roberto Montes presenta Bibencia, la marca que ya visten Lola Índigo y Laura Escanes

De una máquina de coser Ikea a la 080 Barcelona Fashion: Roberto Montes presenta Bibencia, la marca que ya visten Lola Índigo y Laura Escanes

La 'influencer' Gigi Vives convierte su cineclub de Barcelona en una experiencia viral

La 'influencer' Gigi Vives convierte su cineclub de Barcelona en una experiencia viral

Cuando Telecinco planta cara

Cuando Telecinco planta cara