'Bronca' (segunda temporada, Netflix): Oscar Isaac y Carey Mulligan se las ven con los zoomers

De una serie producida por A24 y con Steven Yeun y Ali Wong al frente del reparto cabía esperar algo, como mínimo, atrayente, pero 'Bronca' (Netflix, segunda temporada desde el jueves, día 16) acabó siendo mucho que más que eso: una de las sorpresas de 2023 y una máquina de ganar premios, entre ellos ocho Emmys y tres Globos de Oro.

A partir de un simple encontronazo automovilístico entre dos personajes (solo en apariencia) bien distintos, un contratista en depresión (Yeun) y una mujer de negocios al borde de la transacción de su vida (Wong), el 'showrunner' de sangre coreana Lee Sung Jin ('Dave', 'Silicon Valley') iba construyendo un artefacto cómico-dramático en permanente estado alterado, alquimia orgánica de géneros, tonos e intenciones. Satírica pero (cada vez más) empática, hacía difícil elegir un solo bando, y muy fácil preocuparse por la suerte de ambos.

Lo que se vendió como serie limitada ha acabado siendo, por esos milagros del éxito, una antología en la que cada temporada contará una nueva historia y, al contrario que en el universo Ryan Murphy, tendrá un reparto enteramente nuevo. Según declaraciones de Lee a Tudum, ese fue siempre el plan: "Mi antigua propuesta para las cadenas incluía 'slides' con ejemplos en bruto de broncas potenciales para futuras temporadas".

Millennials contra zoomers

En la segunda, la bronca es entre parejas. A un lado tenemos al matrimonio supuestamente feliz que forman Josh (Oscar Isaac), gerente general de un selecto club de campo, y la aspirante a diseñadora de interiores Lindsay (Carey Mulligan), en realidad personas que se han perdido el respeto mutuamente. Ella ya no sabe ni quiere ocultar el desencanto por el rumbo de sus vidas. Cuando los conocemos, deberían ser los dueños de su propio, cuidado 'bed and breakfast', pero van con mucho retraso en ello. Al otro lado, dos jóvenes empleados del citado club, Ashley (Cailee Spaeny, protagonista de 'Priscilla') y su prometido Austin (el coreano-estadounidense Charles Melton, revelación de 'Secretos de un escándalo'), teóricamente con menos dinero que los anteriores, pero ricos en amor.

Cuando, una noche, estos últimos acuden a casa de Josh para traerle la cartera que ha perdido, son testigos de una discusión radical en la que Lindsay parece estar a punto de ser agredida físicamente. Ashley lo tiene grabado en vídeo y, en principio, planea usar ese material con buenos fines, pero al final los zoomers aprovechan la situación para vengarse de esos millennials clasistas y mejorar juntos en la vida. Flirtean con el chantaje en el momento adecuado, cuando el club de campo acaba de cambiar de manos y Josh necesita solidificar su puesto, demostrar que es un tipo de fiar. Si ese vídeo saliera a la luz, sería despedido de inmediato.

Una verdad incómoda

A los habituales temas de dinero, trabajo y raza se une esta vez el conflicto generacional. "Austin y Ashley creen que todo lo que necesitan es el uno al otro y la playa. Cuando los conocemos, son empujados a intersecarse con esta pareja millennial", ha dicho Lee en Tudum. "Será interesante ver cómo reaccionan a los primeros verdaderos problemas de la vida". De nuevo, la serie promete deleitarse en la bronca, pero también ahondar en la verdad de los personajes; de todos los personajes, no solo los más pobres. Es decir, Josh y Lindsay pueden actuar con displicencia esnob, pero nadie es solamente sus peores momentos.

El rico reparto de la temporada incluye, además, al gran secundario William Fichtner como rico miembro del club y a dos celebridades surcoreanas, la venerable Youn Yuh-jung (ganadora del Oscar por su rol en 'Minari') como la nueva dueña del escenario principal y Song Kang-ho (patriarca de la familia Kim en 'Parásitos') como su médico privado y mucho más joven segundo marido, que tiene sus propias cosas que ocultar y enreda a su esposa en ello.

Noticias relacionadas

En el apartado musical, Finneas O'Connell sustituye a Bobby Krlic (The Haxan Cloak) en una banda sonora de tenso pulso sintético. Suena su hermana Billie Eilish, además de clásicas remezclas de temas de Disclosure o Yeah Yeah Yeahs a modo de 'drops' para cerrar episodios por todo lo alto. Una vez más, 'Bronca' parece tenerlo todo para cautivar, atrapar y hacer vibrar.