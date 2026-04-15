De Willem Dafoe a Garci y de Vivaldi a los Hombres G: el BCN Film Fest celebra sus 10 años con "una edición extraordinaria"

La proyección de 'Viatge al país dels blancs', película de Dani Sancho basada en la historia real del escritor y activista ghanés Ousman Umar, que después de recorrer 21.133 kilómetros llegó a Barcelona con 17 años y fue salvado de la marginalidad por una familia de acogida, inaugura este jueves la décima edición del Festival Internacional de Cine de Barcelona – Sant Jordi, también conocido como BCN Film Fest. No es esta una edición cualquiera, porque a la cifra redonda de las 10 entregas se suma el centenario de los cines Verdi, principal sede de la muestra, una efeméride que el BCN Film Fest conmemora con una selección de clásicos del cine de autor que arrancará, precisamente, con una copia restaurada del drama romántico francés 'Los náufragos del destino' (1921), la primera película que el 11 de febrero de 1926 se proyectó en el entonces llamado Salón Ateneo Cine, en el número 32 de la calle Verdi.

"Estoy segura de que esa va a ser una sesión muy especial -apunta la periodista Conxita Casanovas, que dirige el festival desde 2018-. Pensar que hace 100 años había unas personas viendo esa misma película en ese mismo lugar es algo que me pone la piel de gallina. Momentos como ese harán de esta una edición extraordinaria. El centenario de los Verdi nos da la oportunidad de lucir más, de abrir el libro de la historia del cine por las páginas centrales y presumir de catálogo".

Abriendo puertas

Entre el 16 y el 24 de abril, el festival ofrecerá en sus diversas secciones un total de 90 películas (70 largometrajes y 20 cortos), de las que un alto porcentaje tienen alguna vinculación con el mundo de los libros, una característica que el BCN Film Fest ha adoptado como rasgo distintivo aprovechando la coincidencia con la diada de Sant Jordi. Así, si la película de inauguración -la citada 'Viatge al país dels blancs'- es una adaptación del libro homónimo (y autobiográfico) de Ousman Umar, el filme elegido para clausurar la muestra, 'Asesinato en la 3ª planta', del francés Rémi Bezançon, está protagonizado por un escritor de novelas policiacas que se ve envuelto en una intriga de tintes hitchcockianos. "Nos gusta que el festival sirva para abrir puertas también más allá del cine -señala Casanovas-. Que la visión de una película anime al espectador a entrar en otras habitaciones; la de la literatura, sobre todo, pero también las del arte, la historia, la música o la cocina".

La programación del BCN Film Fest es una variado muestrario de cine de autor con vocación popular. "Tenemos mucho respeto por el público, es nuestra prioridad", asegura la directora de la muestra. Entre los títulos internacionales más prometedores de esta edición figuran 'La isla de Amrum', de Faith Akin (el cineasta alemán de origen turco estará en Barcelona presentando la película); 'Pálida luz en las colinas', de Kei Ishikawa, adaptación de la novela homónima del premio Nobel Kazuo Ishiguro; 'Primavera', de Damiano Michieletto, que lleva a la pantalla la novela de Tiziano Scarpa sobre Vivaldi; ''The Choral', de Nicholas Hytner, un drama histórico-musical escrito por Alan Bennett, y 'Magallanes', la colosal aventura épica del filipino Lav Díaz producida por Albert Serra.

Talento local

El talento local se desplegará en producciones tan distintas entre sí como 'Hermanos', el segundo largometraje de Carol y Marina Rodríguez Colás después de su sonado debut con 'Chavalas'; 'Mallorca Condifencial', un ‘thriller’ de David Ilundain protagonizado por Lolita Flores ("será muy emocionante verla presentar la película en el barrio en el que nació su padre", subraya Casanovas en alusión al rumbero Antonio González, 'el Pescaílla', hijo de Gràcia); 'Cada día nace un listo', el nuevo filme de Arantxa Echevarría tras el Goya de 'La infiltrada'; 'Los mejores años de nuestra vida', un documental dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega sobre la desopilante historia de los Hombres G, y 'Por qué no escribo nada', de Isabel Fernández, una aproximación a la enigmática figura de la escritora barcelonesa Carmen Laforet.

Willem Dafoe y Victoria Carmen Sonne, en una imagen de 'El anfitrión' / BCN Film Fest

Mención especial merece 'El anfitrión', producción hispanogriega dirigida por el madrileño Miguel Ángel Jiménez y protagonizada por Willem Dafoe en el papel de un multimillonario que celebra el 25 aniversario de su hija en su isla privada. El actor estadounidense pisará el viernes 17 la alfombra roja del BCN Film Fest para respaldar la presentación de la película, sumándose así a la larga lista de estrellas de Hollywood que han pasado por el festival barcelonés en estos 10 años (Richard Gere, Ralph Fiennes, Susan Sarandon, Meg Ryan, Johnny Depp, Jeremy Irons, Oliver Stone, Richard Linklater…).

El otro gran nombre destacado de esta décima edición es el de José Luis Garci, que será distinguido con el Premi d’Honor del festival y participará en una proyección especial de su película 'El crack', que justamente cumple ahora 45 años. "Está bien reconocer a esos directores como Garci que hicieron cine en unas condiciones de industria y presupuestarias muy diferentes a las que tenemos ahora -explica Casanovas-. Lo suyo era un empeño casi heroico, de puro amor al cine. Debemos recordar que él fue el primer director que ganó el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa con una producción española ['Volver a empezar', en 1982], cualdo algo así parecía casi imposible, y queremos reconocer también su labor como divulgador, que ha sido fundamental en la educación de varias generaciones de cinéfilos".