El suplemento literario 'abril' reseña 500 novedades editoriales en un número de 72 páginas

'abril', el suplemento literario de Prensa Ibérica, echa la casa por la ventana en su edición del próximo sábado, 18 de abril, un número especial de 72 páginas dedicado a Sant Jordi. La tradicional entrevista de portada es a Lucía Solla Sobral (Marín, 1989), el último gran fenómeno de la industria editorial española gracias a su primera novela, 'Comerás flores', que supera los 100.000 ejemplares vendidos y es punta de lanza del recambio generacional entre los escritores españoles, a su vez generador del recambio entre los lectores. "A mí lo que me gusta es escribir, no ser escritora", le dice a la periodista Inés Martín Rodrigo la autora. Solla Sobral se muestra satisfecha con cómo está gestionando el éxito. "Me gusta estar llevándolo todo desde lo literario, no salirme de ahí -señala-. Puedo hablar más o menso en una entrevista y a través del tema que trato en el libro mi posición política, social, está más o menos clara, pero no me salgo de ahí".

Por bloques

Sigue a la pieza de apertura de 'abril' un gran despliegue de novedades editoriales comentadas por los críticos del suplemento. Unas 500 reseñas breves divididas en los bloques de literatura en castellano, literatura en catalán, literatura extranjera, clásicos, pensamiento, geopolítica, biografías, política, 'best sellers', novela negra, 'true crime', arte, cine, música... Difícil será que alguien no encuentre lo que necesite para consumo propio o regalo. Una guía amplia, clara y fiable, en definitiva.

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Aperitivo

Como aperitivo de la publicación y de Sant Jordi, EL PERIÓDICO y Diari de Girona, medios de Prensa Ibérica, invitan a los lectores al encuentro 'Sant Jordi vora el mar. Del llibre a la sèrie', en el que dos mesas redondas debatirán sobre el cada vez más frecuente salto de obras literarias a las series y el cine. Los ponentes de 'De la història escrita a la imatge de la història' serán Ángeles González-Sinde, Maribel Luque y Josep Lagares, con Àlex Sàlmon, director de 'abril, como moderador. Los ponentes de 'La viabilitat cinematogràfica d'una novel·la' serán Marisa Fernández de Armenteros y Maurici Jiménez, con Martín Rodrigo como moderadora. La jornada tendrá lugar en el Hostal de la Gavina, en S'Agaró, el viernes de 11:30 a 13:30 horas. Es imprescindibe solicitar asistencia a través del formulario habilitado por EL PERIÓDICO.