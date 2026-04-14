Tiziana Domínguez, directora de diseño de la firma Adolfo Domínguez: "No somos nostálgicos"

Tiziana Domínguez (Ourense, 1985) debuta en la 080 Barcelona Fashioncon 'El Número', la colección otoño/invierno 2026-2027 de Adolfo Domínguez. En el 50º aniversario de la firma, la directora de Diseño, además de pintora y escultora, revisita el archivo de la casa desde el patrón, la sastrería y una mirada contemporánea, reivindicando una moda sin regodearse en el pasado, pero profundamente conectada con su legado; su ADN.

Primera vez en la 080 Barcelona Fashion: ¿por qué ahora y por qué Barcelona?

Barcelona y Catalunya han sido siempre un lugar importante para nosotros. De aquí traía mi abuelo los primeros tejidos que utilizaba en su sastrería, y también mi padre y mi madre en los comienzos de la marca. Además, Barcelona fue una de nuestras primeras tiendas fuera de Galicia y continúa siendo una de las más importantes.

'El Número' mira al origen de Adolfo Domínguez. ¿Qué querías rescatar: una estética, un método o una actitud?

Una frase que rescato del legado de mi padre es la de sencillez con poesía. Me ayuda a guiar los diseños y que encajen en la filosofía de la marca. La suma del minimalismo y el gesto artístico.

"De Barcelona traía mi abuelo los primeros tejidos que utilizaba en su sastrería, y también mi padre y mi madre en los comienzos de la marca"

El título remite a medida, patrón, estructura. ¿Querías devolver protagonismo a la arquitectura invisible de la ropa?

Algo que diferencia a Adolfo Domínguez de otras marcas es el enfoque en el patrón. Nos encanta la volumetría, la realización 3D de las prendas. En la colección, nos volcamos en patrones del archivo, pero también en la reconstrucción de prendas con esa tensión de entre lo antiguo y lo nuevo. Nos conecta con nuestros valores y nos permite crear prendas que son relevantes hoy.

Un 'look' de la colección 'El Número'. / ADOLFO DOMÍNGUEZ

Decís que "la sastrería clásica es ahora para todos". ¿Qué significa exactamente ese "para todos" en 2026?

El origen de nuestra marca estaba en la sastrería, que hasta entonces era muy rígida, y Adolfo la transformó. Hoy la sastrería se desglosa. No es un uniforme de traje. Se mezcla con elementos más casuales como el denim. Y es para todos.

Hay hombreras marcadas, sisas desplazadas, elásticos invisibles, alambres, varillas. ¿Qué te interesaba tensionar: la silueta, el cuerpo o la idea de clásico?

En esta colección hemos querido reinterpretar las propuestas estéticas del archivo de la marca. Hemos bajado al número por debajo del objeto, que es el patrón, que hemos modificado para crear prendas totalmente nuevas.

"El origen de nuestra marca estaba en la sastrería, que hasta entonces era muy rígida, y Adolfo la transformó"

En la colección hay prendas híbridas, casi inclasificables. ¿La ropa hoy necesita escapar de las categorías de siempre?

Como marca creamos una propuesta estética global. Cuando nos vestimos por la mañana no buscamos una prenda de una categoría u otra, sino el cómo nos presentamos hacia los demás. Y eso a veces supone una camisa con tres mangas, pero no deja de ser una camisa.

Reglas, cintas métricas y escuadras se convierten en estampado. ¿Había voluntad de convertir el oficio en lenguaje visual?

La reflexión clave de esta colección está en ir al número, a lo que hay detrás de los objetos. Al igual que las reglas, cintas y escuadras están detrás del oficio de la costura.

El magnolio, el árbol favorito de Adolfo, aparece en el relato de la colección. ¿Qué peso tiene aquí la memoria personal?

Algo que aprendí durante mi formación de diseño en la escuela Parsons de Nueva York es que la única forma de crear algo nuevo es interaccionar con él. Cuando creas un drapeado es la gravedad, los materiales y tú. Y eso ocurre también en esta colección: es archivo, patrón y una mirada actual.

La diseñadora Tiziana Domínguez, en el taller de la firma que fundó su padre, Adolfo, en 1976. / ADOLFO DOMÍNGUEZ

'El Número' celebra los 50 años de la firma. ¿Es un homenaje, una revisión o una forma de marcar una nueva etapa?

Es una reinterpretación de nuestro legado desde el hoy. Hemos revisado, homenajeado, pero también roto y vuelto a empezar.

¿Cómo se revisa el archivo sin caer en la nostalgia?

No somos nostálgicos. Somos una marca que valora, por ejemplo, la atemporalidad, pero desde la relevancia del momento.

"Hemos revisado, homenajeado, pero también roto y vuelto a empezar"

En una casa con tanto legado, ¿qué cuesta más, preservar una identidad o evitar que esa identidad te limite?

Como creativa, soy expansiva. A veces siento que me cuesta preservar, ya que motiva el juego y la novedad, pero, a la vez, he convivido tanto con la marca que ese legado es algo inherente a todo lo que hago.

'La arruga es bella' fue uno de los grandes lemas de la moda española. ¿Sigue siéndolo? Y más aún: ¿esa frase se entiende hoy igual que en 1984 o necesita una nueva lectura?

'La arruga es bella' se sigue utilizando, incluso fuera del contexto Adolfo Domínguez. Para nosotros, refleja una naturalidad y una comodidad. Algo que sigue presente en nuestros 'looks'. No proponemos una estética exigente, sino prendas que te acompañan.

Entre Adolfo Domínguez padre, Adriana Domínguez y tú, la historia de la marca también es una historia familiar. ¿Cómo se gestiona creativamente eso?

La base de la creación de nuestra marca está hoy en el proceso del Ágora. En ella, como directora de Diseño determino un territorio conceptual y organizamos experiencias sobre la temática para que el equipo de diseño lo habite y cree sus propias propuestas. Un proceso creativo coral que hace posible que las colecciones no se repitan, ni se parezcan a ninguna otra.

Cuando se vea 'El Número' en la 080, ¿qué te gustaría que se entendiera: que Adolfo Domínguez vuelve o que está empezando otra vez?

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Adolfo Domínguez está. Estamos desde hace 50 años. Me encantaría que se sintiese el asombro que te produce la belleza.