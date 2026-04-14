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Sale a la luz una de las obras póstumas de Josep Piera sobre la represión franquista: "Vivíamos con esa sensación continua de pecado"

"Memòria de l'oblit. La repressió franquista a la Safor", que se presenta mañana en la Casa de la Marquesa de Gandia, da voz a 48 testimonios de la comarca

El escritor de Beniopa Josep Piera, en una imagen de archivo.

El escritor de Beniopa Josep Piera, en una imagen de archivo. / Europa Press

Saray Fajardo

Gandia
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Hace poco más de una semana que Gandia -y el mundo de la cultura en general- despidió al poeta de Beniopa Josep Piera. Sin embargo, su figura sigue más viva que nunca. Su medio centenar de obras llenan las estanterías de las bibliotecas y son muchos los lectores que se acercan estos días a las librerías para adquirir algunos de sus libros. Además, sus lectores todavía podrán disfrutar de forma póstuma de un libro sin publicar sobre Garcerán de Borja y de su testimonio en un libro que da voz a una serie de testimonis que abordan la represión franquista en la comarca.

Precisamente, la Casa de la Marquesa acoge este martes 14 de abril la presentación de "Memòria de l'oblit. La repressió franquista a la Safor", de la fotoperiodista Eva Máñez, que da voz a 48 víctimas silenciadas del franquismo en la comarca.

Piera narró a lo largo del relato sus vivencias durante esos años, no solo como vecino, sino también como escritor. En el texto, el poeta recordaba en voz presente que en la Escola Pia "se mata y se fusila. Hay mucha gente encarcelada". "La represión es durísima", señalaba. Sin embargo, el Fill Predilecte de Gandia mostraba a través de sus palabras, como ha hecho a lo largo de su vida, la esperanza. "Entre los perdedores de la guerra hay una esperanza de que los aliados intervengan y echen fuera a Franco. Eso no pasa, pero la represión afloja. Ya no fusilan, pero se mantiene un fascismo sociológico y una fuerte represión moral", explicaba.

Piera hacía un repaso de su vida, desde su infancia, donde, como él explicaba, "debíamos alzar el brazo y cantar el 'Cara al Sol'". En sus palabras, "vivíamos con esta sensación continua de pecado. Aprendimos a callar. En mi casa se decía: "Tú, niño, escucha, mira y calla". Crecimos y nos convertimos en adolescentes".

En la obra, que ha sido publicada por el Centre d'Estudis i Investigacions Alfons el Vell y cuenta con el apoyo de la concejalía de Patrimonio Histórico y Memoria Democrática de Gandia, el poeta también aborda los años 60, momento en el que "empezamos a hacer oposición al franquismo con la cultura", aunque "siempre con una policía secreta vigilando lo que se dice y qué no se dice". Pese a la represión, reconoce que "ya hay alguna librería en Gandia donde conseguir estos libros que antes se debían traer del extranjero".

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Piera señalaba, por otra parte, que a su generación les había "tocado el miedo", que también se trasladaba al ámbito lingüístico. Como él mismo recogía, "no sabíamos hablar en público en valenciano porque el valenciano no servía para nada. Te borraban si hablabas nuestra lengua en público". Sin embargo, y por suerte, "todos hemos aprendido a hablar", especialmente los escritores. "Tú sabias hablar valenciano si en tu casa lo habían hablado, y, así y todo, hablaban un valenciano popular, pero no lo sabías hablar culto".

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