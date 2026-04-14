Mallorca compra en Sotheby's una de las piezas más valiosas de la cartografía medieval, la carta portulana de Pere Rossell

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la vicepresidenta y consejera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, han formalizado la adquisición de la carta portulana de Pere Rossell en Sotheby’s Londres. Esta carta, fechada en 1447, es una pieza excepcional de la cartografía medieval que pasa a formar parte del patrimonio público de la isla. La operación supone la recuperación de una de las obras más relevantes de la Escuela Cartográfica Mallorquina.

La carta, firmada por el cartógrafo mallorquín Pere Rossell —también conocido como Petrus Roselli—, está considerada la más antigua de las obras conocidas del autor y uno de los testimonios más valiosos de la tradición cartográfica desarrollada en Mallorca entre los siglos XIII y XV.

La comitiva de la institución insular ha sido recibida por David Goldthorpe, responsable de Libros y Manuscritos de Sotheby’s para Europa y Oriente Medio, que ha afirmado que: «no podríamos haber deseado un mejor destino para esta hermosa carta portulana. Conservada en una colección privada durante más de cuatro décadas por los prestigiosos bibliófilos Cindy y Jay Pritzker, ahora traza su regreso a Mallorca —más de quinientos años después de su creación—, donde se exhibirá al público y podrá ser disfrutada por las generaciones venideras».

David Goldthorpe, responsable de Libros y Manuscritos de Sotheby’s para Europa y Oriente Medio, saluda a Llorenç Galmés, presidente del Consell / CONSELL DE MALLORCA

Un hito para la isla

El presidente del Consell de Mallorca ha destacado que “esta compra supone un hito para la isla y para la preservación de nuestro patrimonio”, y ha subrayado que “recuperamos una pieza clave de nuestra historia que refuerza el papel de Mallorca como referente en la cartografía medieval”. Asimismo, ha añadido que “se trata de una inversión estratégica para garantizar que este legado permanezca al alcance de la ciudadanía y de las generaciones futuras”.

Por su parte, la vicepresidenta del Consell de Mallorca ha señalado que “la carta portulana de Pere Rossell es una auténtica joya que refleja el talento, el conocimiento y la proyección internacional de la Mallorca medieval”, y ha remarcado que “su incorporación al patrimonio público permitirá no solo su conservación, sino también su divulgación desde una perspectiva educativa y cultural”.

El documento, elaborado sobre vitela y escrito en latín y catalán, representa con gran precisión el mundo mediterráneo e incluye centenares de topónimos trazados con caligrafía gótica en tinta negra y roja. Se trata de una carta portulana iluminada de gran formato, que servía como herramienta fundamental para la navegación en la Edad Media.

La adquisición se ha llevado a cabo tras la salida de la pieza a subasta internacional, lo que fue considerado por la institución insular como una oportunidad única para recuperar un bien de extraordinario valor histórico y cultural para Mallorca.

Como parte de esta iniciativa, el Consell de Mallorca ha anunciado que la carta portulana se expondrá a partir del mes de junio en el Museu de Mallorca, donde la ciudadanía podrá conocer de cerca esta pieza única y comprender su relevancia dentro de la historia y la identidad de la isla.