El Mago Pop se interesa por el Teatre Regina y garantiza a los actuales arrendatarios "el tiempo necesario" para cerrar la temporada

Antonio Díaz, El Mago Pop, ha confirmado que su empresa está interesada en hacerse con el edificio en el que se ubica el Jove Teatre Regina, en la calle Sèneca de Barcelona, que los actuales propietarios han puesto a la venta. En un comunicado, el artista de Badia del Vallès ha precisado que cuando su empresa hizo las primeras gestiones para ver si la operación de compra era viable, se les informó de que existía un contrato de arrendamiento que finalizaba el 31 de marzo y que había sido prorrogado hasta el 31 de agosto a petición de los actuales inquilinos (la compañía teatral La Trepa). El entorno del mago asegura que en el caso “hipotético” de que la compra se llevara a término, se ha trasladado a los arrendatarios la disposición “total” a facilitarles “el tiempo necesario para un cierre ordenado y adecuado de la actividad”.

La empresa del artista afirma asimismo que ha planteado opciones “concretas” de cooperación, como la cesión del teatro de forma gratuita para funciones escolares. El comunicado de El Mago Pop se ha hecho público después de que el anuncio de una posible compraventa suscitara críticas que apuntaban que la operación impediría finalizar la temporada a los actuales arrendatarios. “Eso no se ajusta a la realidad”, asegura con contundencia la nota.

En cualquier caso, la empresa recuerda en el comunicado que el proceso “se encuentra todavía en una fase inicial y de negociación, por lo que ni siquiera existe una decisión cerrada”. Y subraya que el proyecto de El Mago Pop nació hace más de 20 años para impulsar la “profesionalización” del sector teatral en Catalunya, “generar más oportunidades para los profesionales y construir un modelo sostenible que permita que más persona puedan vivir del teatro”.