El libro en catalán se mantiene estable, representando el 24% de los títulos en papel editados en Catalunya

El sector editorial en Catalunya publicó 28.800 títulos en papel en el año 2024, lo que supone el incremento más pequeño de los últimos años (un 0,8%) y no alcanzan el volumen de novedades del año 2019, justo antes del coronavirus. No obstante, las ventas del sector fueron de récord, con 1.688 millones de euros (un 9,3% más) facturados en la suma de libros físicos y en formato digital. Los datos de la Federació de Gremis d’Editors también muestran una ligera reducción de la tirada media, por debajo de los 4.000 ejemplares por título por primera vez desde 2018. Por otro lado, las librerías independientes siguen siendo el primer canal de venta, con el 36% de la facturación, mientras el número de establecimientos agremiados continúa creciendo, y ya son 355.

En cuanto al libro en catalán, se mantiene estable en un 24% de todos los títulos en papel editados en Catalunya, aproximadamente uno de cada cuatro. En concreto, en el año 2024 se editaron unos 7.000 en esta lengua, un 1,8% más que el año anterior.

El peso de los libros en catalán dentro de toda la producción total del sector en Catalunya (suma de papel y digital) es similar a su representación en la edición física. Es decir, la oferta en catalán se situó en 2024 en el 23,4% del total (una ligera bajada de un punto interanual), con 10.114 títulos físicos y digitales editados en catalán, de los 43.119 aparecidos en todas las lenguas. En el ámbito de los títulos "vivos" (en catálogo), el catalán está algo más presente que en el de las novedades anuales, con un fondo que representa casi el 30% del total, con más de 135.000 títulos en catalán.

Las versiones digitales engrosan el registro de títulos

La distancia entre el número de títulos editados en papel y el universo de títulos producidos anualmente por el sector editorial se ha ido ampliando con los años y esto se debe, según el Gremi d’Editors, a la aparición del libro digital. Particularmente, a la normalización de las versiones digitales de libros en papel, ya que estas versiones en línea se contabilizan como un original diferente de su homólogo físico.

Por la misma razón, el registro de títulos en catálogo ("vivos") también ha crecido de manera más acusada en los últimos años, hasta situarse en la frontera del medio millón de títulos actualmente (452.949), un universo casi cuatro veces más grande que el que existía a principios del siglo XXI (121.896). En todo este largo periodo el catálogo se ha ampliado una media de 14.340 títulos anualmente, pero solo entre 2021 y 2024 la media se dispara hasta los 25.000 nuevos títulos vivos cada año.

Tiradas a la baja

En cuanto a las tiradas en papel, los últimos datos corroboran la tendencia de las editoriales a moderar el número de ejemplares que editan. En 2024 se imprimieron 114 millones de ejemplares, es decir, un millón menos que en el año 2023, y ello a pesar de que, como se ha dicho, se publicaron más títulos en papel, en concreto 262 originales más. Así, la tirada media por título quedó en unos 3.960 ejemplares en 2024, por debajo de los 4.000 ejemplares por primera vez desde el año 2018 (4.318 ejemplares).

Con todo, la cifra es estable en los últimos años, y desde el coronavirus siempre ha rondado los 4.000 ejemplares por título editado en Catalunya, y también en el Estado, según los últimos datos del Comerç Interior del Llibre a Espanya (2024), de la Federació de Gremis d’Editors estatal. Quedan lejos, en cambio, las cifras de más de 180 millones de ejemplares editados en el año 2007, con una tirada media superior a los 5.700 libros por título, o los 194 millones del año siguiente, con hasta 5.800 ejemplares por título.

Aun así, desde el Gremi d’Editors de Catalunya sugieren que las tiradas medias no explican del todo bien el comportamiento general del mundo editorial, y que la cifra está por encima de las tiradas más habituales, ya que, aseguran, está muy marcada por las grandes tiradas que hacen algunos 'best-sellers' y otros títulos de las grandes editoriales.

Más librerías agremiadas

Las librerías agremiadas de Catalunya no han dejado de crecer en los últimos años y actualmente son 355, una cincuentena más que en el año 2020. Son datos de 2025, un año en el que hubo 10 altas y solo dos bajas. Los establecimientos agremiados no representan todo el universo de librerías del país, sino aproximadamente tres de cada cuatro, que suman el 90% de la facturación de las librerías de Catalunya, y por lo tanto ilustran la situación del sector.

Según el 'Mapa de Llibreries' (2025) de la CEGAL, Catalunya es la primera comunidad en número absoluto de librerías, pero no en cuanto a la densidad de estos establecimientos por cada 100.000 habitantes. La ratio es de 5,08, un valor bajo respecto a la media. Ahora bien, el recuento de librerías y la ratio no tienen en cuenta las librerías de grandes cadenas (+ de 25 puntos de venta), de las cuales Catalunya es la comunidad que más acoge, sumando los establecimientos de Casa del Libro, Fnac y Abacus y Espacio Lector Nobel.

Asimismo, la librería independiente sigue siendo el primer canal de venta en el mercado interior de los libros producidos en Catalunya, e incluso ha ganado cuota respecto a hace unos años, ahora con el 36,1% de la facturación (609 millones de euros) en 2024. Las cadenas de librerías se quedan con el 21% de las ventas, mientras la venta por internet y los otros canales por libro electrónico suman aproximadamente el 6%. Son datos de la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya.