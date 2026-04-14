El legado literario de Anna Maria Dalí toma forma en una ruta evocadora por Cadaqués

Para Anna Maria Dalí (1908-1989) Cadaqués era su casa, su medio natural, y fue este mundo el que plasmó en su obra literaria. La historiadora del arte Blanca Sala Reig cree que todos los libros que escribió son como uno solo, nacidos de "la sabiduría de vivir" en este paisaje natural y humano de gran belleza. En definitiva, "una prolongación de ella misma". Partiendo de su prosa poética, Blanca Sala ha construido un itinerario literario evocador que se recoge en el libro 'El Cadaqués d’Anna Maria Dalí', volumen 32 de la colección "Itineraris Literaris" de la Càtedra Maria Àngels Anglada-Carles Fages de Climent de la Universitat de Girona. El libro se presenta este sábado 11 de abril, a las once de la mañana, en la Sala Meifrèn de la Societat l'Amistat de Cadaqués con la presencia de la curadora de la obra, la directora de la Cátedra, Mariàngela Vilallonga, y la técnica de Cultura del Ajuntament de Cadaqués, Mercè Donat.

Dieciocho son los rincones de Cadaqués que el lector activo puede visitar acompañado de las palabras de Anna Maria Dalí. Algunos se encuentran en el núcleo histórico, como la 'Platja', el 'Passeig' o el banco del 'Si No Fos', tal como podrán seguir los asistentes tras el acto oficial. Otros se encuentran más alejados y exigen más tiempo y esfuerzo, como el faro de cala Nans, la ermita de Sant Sebastià, Portlligat, el faro del cap de Creus o el paraje de Tudela.

Blanca Sala no oculta que ha sido "un gran goce" realizar este libro dentro de esta colección: "es una ofrenda que le hago a ella, modestamente recogiendo sus palabras y poniéndolas en solfa en un libro". Sala sentía como una deuda pendiente desde hacía tiempo con Anna Maria Dalí, a quien conoció y trató largamente y a quien define como "una persona de una valía inmensa, tan sencilla, cercana, tan humana, culta sin querer aleccionar, muy inteligente, muy fina". El conocimiento le llegó vía familiar, a través de los bisabuelos. "Mi abuelo, Ramon Reig, y su hermana Lolita jugaban con los hermanos Dalí porque sus padres eran muy amigos, iban a Figueres, a Vilabertran. Mi abuelo pintó siempre con Salvador, tenían el mismo profesor, iban a pintar juntos a la naturaleza", explica Blanca Sala. Cuando Salvador se marchó, quedó Anna Maria y la relación íntima entre las familias continuó. También en Cadaqués, donde vivían al lado. "De pequeña, los domingos íbamos a su casa y yo no me aburría nada. Aquello me influyó mucho y tengo un recuerdo precioso", asegura Sala, que tenía unos veinte años cuando Anna Maria murió, en 1989. Aquello la impactó mucho, añade, una influencia que todavía hoy perdura.

Tres de los libros que publicó Anna Maria Dalí. / EMPORDÀ

La obra de Anna Maria, "una literatura muy plástica"

El conocimiento de Anna Maria, desde una vertiente cotidiana y más humana, acercó a Blanca Sala a su producción literaria: "De jovencita leí todos sus libros y me gustaron mucho. Me emociona su literatura". La historiadora reconoce la mirada artística de Anna Maria: "Tenía una sensibilidad a flor de piel. Si Salvador tiene una pintura muy literaria, cargada de contenido, Anna Maria escribe pintando; es una literatura muy plástica, muy visual, porque está inspirada en su entorno, que es Cadaqués. Esa belleza natural que entra por los ojos, ella la filtra y extrae la sabiduría de la vida: vivir en armonía con el paisaje y el entorno". Sala habla de "pureza y de verdad" contenidas en las palabras de Anna Maria, "un reflejo de su personalidad, es tal como era".

'El Cadaqués d'Anna Maria Dalí' Autora: Anna Maria Dalí (curadora del volúmen, Blanca Sala Reig) Edita: Universitat de Girona - Càtedra de Patrimoni Literari

Cadaqués fue para Anna Maria Dalí un escenario vital. Pese a todo, casi cuarenta años después de su desaparición, de ella, en el pueblo que tanto amaba, queda poco más que una calle con su nombre. El agravio va más allá porque ni siquiera aparece su nombre en la web de la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC). Sí el de su hermano. "Anna Maria siempre fue la hermana del gran pintor, la modelo", reconoce Blanca Sala. Sin embargo, materializó su creatividad a través de la escritura, un lenguaje que practicaba desde muy pequeña, cuando ya anotaba las impresiones del día en un diario personal que se conserva parcialmente. Escribió siempre, aunque publicó por primera vez en 1949, ya en la madurez. Fue el polémico libro 'Dalí visto por su hermana', editado por Joventut. Posteriormente aparecerían 'Tot l’any a Cadaqués' (1951) —reeditado en 2012—, 'Des de Cadaqués' (1982), 'Miratges de Cadaqués' (1985) y 'Noves imatges de Salvador Dalí' (1988). Blanca Sala ha ido extrayendo fragmentos de la prosa poética de estas obras para construir 'El Cadaqués d’Anna Maria Dalí', que pretende ser, según la curadora, no solo un viaje por el mundo amado de la autora sino también "una invitación a volverla a leer".

Conociendo en profundidad la obra de ambos creadores, Blanca Sala Reig opina que mientras "Salvador Dalí pintor explora los sueños, Anna Maria se deja llevar por el ensueño". Así, dice Sala, plasman también Cadaqués. Un Cadaqués que, en el caso de la propia historiadora, ella conoció cuando era mucho más "virgen, cuando vivían cuatro gatos, pero la esencia todavía está ahí, esa pureza primigenia". Su abuelo, Ramon Reig, lo expresaba con estas palabras: "Cadaqués es algo definitivo".