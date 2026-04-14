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Jair Domínguez alega que propuso dar "un puñetazo" al fascismo y que no llamó a la violencia contra Vox

La Fiscalía pide la absolución para el humorista, argumentando que sus palabras en Catalunya Ràdio fueron un comentario satírico protegido por la libertad de expresión, tras el juicio en Barcelona

El humorista Jair Domínguez (c) a su llegada a la Audiencia de Barcelona, a 14 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).

El humorista Jair Domínguez (c) a su llegada a la Audiencia de Barcelona, a 14 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). / Lorena Sopêna / Europa Press

EFE

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El humorista Jaïr Domínguez, para quien Vox ha pedido dos años de cárcel por proponer en la radio combatir al fascismo "con un puñetazo en la boca", ha asegurado que "de ninguna manera" quiso llamar a la violencia y ha alegado que fue una "expresión metafórica" en su papel "provocativo" e "histriónico".

En la sección tercera de la Audiencia de Barcelona ha quedado este martes visto para sentencia el juicio al humorista, para quien la Fiscalía ha pedido su absolución esgrimiendo que se trataba de un comentario radiofónico satírico y que la justicia europea ha dictaminado que la libertad periodística incluye dosis de "exageración y provocación" especialmente para fiscalizar a los partidos políticos.

Dos días después de las elecciones catalanas del 14 de febrero de 2021 en las que la formación ultradrechista Vox entró por primera vez en el Parlament con 11 diputados, Domínguez analizó el resultado electoral en un comentario de un minuto en su espacio 'Bon dia de merda' (Buenos días de mierda), en el programa 'Els Matins' de Catalunya Ràdio, en el que afirmó: "Al fascismo, a los nazis, se les combate con un puñetazo en la boca".

"El pueblo más poligonero del Alt Empordà (Girona) vota a Vox. El resultado de la Cataluña poligonera es neonazi, quién se lo podía imaginar", indicó Domínguez en su comentario en su espacio de sátira y humor.

No se refería a Vox, sino al fascismo y al nazismo

En el juicio, Domínguez, que ha contestado a todas las partes menos a Vox, ha afirmado este martes que "de ninguna manera" quiso llamar a la violencia y ha alegado que en sus colaboraciones en los medios de comunicación representa a un personaje con una "versión amplificada, humorística y exagerada" de sí mismo.

"¿Un personaje provocativo e histriónico?", le ha preguntado su abogado Jaume Alonso-Cuevillas. A lo que el humorista ha respondido: "Casi siempre".

En este sentido, ha insistido en que la frase "puñetazo en la boca" era una "expresión metafórica" ya que no iba dirigida hacia ninguna persona en particular, ni tan siquiera contra Vox, sino contra lo que históricamente han supuesto el fascismo y el nazismo.

No se refería, por tanto, ha alegado, a dar una respuesta violenta de un puñetazo físico, sino a plantarse ante el auge del fascismo y el nazismo.

Los Mossos no atribuyen a su comentario ningún incidente

De hecho, el agente del área de información de los Mossos d'Esquadra que elaboró un informe sobre este comentario a requerimiento judicial ha explicado que aunque el contexto político entonces era de polarización, en los días siguientes no encontraron ningún hecho relevante que se pudiera atribuir a sus palabras.

Según el análisis policial, se trató de un comentario de poco más de un minuto, en que se hacía una reflexión "con sarcasmo e ironía" sobre los resultados electorales de dos días antes, en un programa con una audiencia variada.

En el juicio, la Fiscalía ha mantenido su petición de absolución para Jaïr Dominguez ya que entiende que su comentario no supuso un peligro real, pues no creó un clima de "hostilidad y violencia".

También ha pedido su absolución la defensa, que ha incorporado de forma subsidiaria la propuesta de que, en caso de condena, se aplique la eximente muy calificada de dilaciones indebidas ya que los hechos ocurrieron hace más de cinco años y la instrucción no era compleja.

Por contra, Vox, que ha mantenido su petición de dos años de cárcel, ha insistido en que Domínguez llamó a la violencia contra esta formación durante un programa radiofónico que entonces tenía una audiencia de 476.000 oyentes y tras una campaña electoral en un contexto "particularmente convulso" por la "hostilidad" que sufrieron.

Noticias relacionadas y más

Antes de iniciarse el juicio, el tribunal ha decidido excluir del proceso a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), a quien Vox pretendía situar como responsable civil subsidiaria en relación con la multa de 216.000 euros que reclama al humorista.

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