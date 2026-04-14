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El Govern responde a Eduardo Mendoza que Sant Jordi es la fiesta "más celebrada" de los catalanes

Eduardo Mendoza: "Parece que Sant Jordi sea el patrono de la venta de libros, de los escritores y los lectores, pero es un intruso"

Barcelona 13/04/2026 Cultura Eduardo Mendoza,que publica su nueva novela,'La intriga del funeral inconveniente',en Barcelona. AUTOR: JORDI OTIX

Barcelona 13/04/2026 Cultura Eduardo Mendoza,que publica su nueva novela,'La intriga del funeral inconveniente',en Barcelona. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

Europa Press

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La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmado que Sant Jordi es la fiesta "más celebrada" por los catalanes, en respuesta a las palabras sobre Sant Jordi de este lunes del escritor Eduardo Mendoza, que expresó que él prefiere que la festividad se conozca como el Día del Libro.

Preguntada este martes por esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, Paneque ha afirmado que, como Govern, no pueden estar de acuerdo con estas afirmaciones y ha puesto en valor que es la fiesta cívica "más importante" de Catalunya.

Ha recordado que Sant Jordi significa fomento y proyección de la cultura catalana, de la lengua catalana y de los escritores y escritoras catalanas, por lo que ha hecho "una defensa cerrada de Sant Jordi por todo lo que significa como país".

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El escritor barcelonés presentó ayer su última novela, 'La intriga del funeral inconveniente', y afirmó que Sant Jordi era un maltratador de animales y que el 23 de abril debería ser, simplemente, el Día del Libro. "¡Era una broma! Porque parece que Sant Jordi sea el patrono de la venta de libros, de los escritores y los lectores, pero es un intruso", explicó a El Periódico en una entrevista. "Se ha metido ahí. Era el día Día del Libro porque era la muerte de Shakespeare y Cervantes. Pero vamos, que me trae sin cuidado Sant Jordi", sentenció.

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