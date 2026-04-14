Concierto de Rosalía en Barcelona, hoy en directo | Setlist, confesionario con Yolanda Ramos y última hora en el Palau Sant Jordi

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El público de Rosalia, llena el Palau Sant Jordi

El público de Rosalia, llena el Palau Sant Jordi / Cedida

Jordi Bianciotto

Alba Giraldo

Ignasi Fortuny

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La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó el pasado16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk. Rosalía ya ha llevado el 'tour' a ciudades como París, Milán o Madrid, donde deslumbró durante cuatro noches.

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A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

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