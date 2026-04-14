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Concierto de Rosalía en Barcelona, hoy en directo | Setlist, confesionario con Yolanda Ramos y última hora en el Palau Sant Jordi
EL PRIMER CONCIERTO: Rosalía deslumbra en el estreno del 'Lux tour': una ofrenda de temperamento y vanguardia en Lyon
MULTIMEDIA | Rosalía antes de ser una Diosa: así han evolucionado sus conciertos
La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó el pasado16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.
La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk. Rosalía ya ha llevado el 'tour' a ciudades como París, Milán o Madrid, donde deslumbró durante cuatro noches.
A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.
Quedan tres conciertos
El de ayer ha sido el primer concierro de Rosalia en Barcelona, pero quedan tres. La teatralización de 'Lux' en Barcelona ha seguido con 'Sauvignon blanc' y la de Sant Esteve Sesrovires subida al piano blanco del mallorquín Llorenç Barceló, viejo compañero del Taller de Músics, y una nueva huida del escenario, en esta ocasión para colocarse en el centro de la pista, rodeada por la orquesta, y encadenar 'Dios es un stalker', 'Memória', 'La rumba del perdón' y 'CUUUUuuuuuute', cerrada en una fusión con 'Sweet Dreams (Are made of this)' como si este lunes fuera un sábado más en la sala Apolo. Exhausta tras dos horas de concierto y con la vista puesta en las otras tres fechas que dará esta semana en el Palau Sant Jordi, Rosalía se ha despedido de su ciudad, siendo hoy ya un icono que supera la idea de artista, cantando 'Magnolias' en soledad, una imagen que no debe distar mucho de sus primeros bolos por El Raval. Informa Efe.
Jordi Bianciotto
Rosalía maravilla en el Palau Sant Jordi con la inventiva, la mística y la fiesta del ‘Lux tour’
El concierto más observado, examinado y diseccionado, en los medios y en las redes, canción a canción y secuencia a secuencia, se hizo carne este lunes en el Palau Sant Jordi y, aunque el efecto sorpresa ya no es lo que era, por mucho que se supiera del ‘show’ y de su narrativa, dio igual: ‘Lux’ nos enredó en sus largas gasas, sus vestidos de tul y sus imágenes goyescas, su mística, su poética y su sentido de la diversión.
Lee la crónica de Jordi Bianciotto aqui.
Rosalia canta 'La Perla' en un concierto memorable en el Sant Jordi
Ignasi Fortuny
Cierre del concierto con 'Magnolias'
Rosalía cierra con ‘Magnolias’ su emocionante y emocionado debut con el ‘Lux Tour’ en Barcelona. Quedan tres conciertos más en el Palau Sant Jordi.
Leticia Blanco
¿Quién es Yolanda Ramos, la primera en pasar por el confesionario de Rosalía en Barcelona?
La actriz catalana Yolanda Ramos, con una trayectoria que abarca desde el Paral·lel hasta 'Paquita Salas', demostró su carisma en el confesionario de la artista
Ignasi Fortuny
“Barna, vols mambo?"
“Barna, vols mambo?”. Suena 'Despechá' y el Sant Jordi baila con desenfreno.
Ignasi Fortuny
"Boti, boti, boti..."
Para presentar 'CUUUUuuuuuute', Rosalía cuenta: “Por ahí por las Américas dicen: ‘jump, jump, jump’ para que la gente salte. Aquí decimos: boti, boti, boti fill de puta qui no boti!”
Ignasi Fortuny
Paseo entre el público
Rosalía se pasea entre el público cantando 'Dios es un stalker' para llegar hasta el centro de la pista, donde se encuentra la orquesta. Desde ahí interpreta 'La Rumba del Perdón'
Ignasi Fortuny
"Viva el el Penedès, l’Empordà i el Priorat", clama Rosalía
Antes de cantar 'Sauvignon Blanc', Rosalía ha reivindicado “el Penedès, l’Empordà i el Priorat. Aquí hi ha cosa bona!”.
Rosalía, Estopa y su primer Sant Jordi
Rosalía charla con una fan de las primeras filas que asegura que es su primer concierto: Izaro, de 13 años. La catalana recuerda su primera vez en el Sant Jordi: “Vine con mis padres a ver a Estopa, me acuerdo muy bien. Espero que te lo pases tan bien como yo ese día”.
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