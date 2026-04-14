Concierto de Rosalía en Barcelona, hoy en directo | Setlist, confesionario con Yolanda Ramos y última hora en el Palau Sant Jordi

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó el pasado16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk. Rosalía ya ha llevado el 'tour' a ciudades como París, Milán o Madrid, donde deslumbró durante cuatro noches.

A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

Quedan tres conciertos El de ayer ha sido el primer concierro de Rosalia en Barcelona, pero quedan tres. La teatralización de 'Lux' en Barcelona ha seguido con 'Sauvignon blanc' y la de Sant Esteve Sesrovires subida al piano blanco del mallorquín Llorenç Barceló, viejo compañero del Taller de Músics, y una nueva huida del escenario, en esta ocasión para colocarse en el centro de la pista, rodeada por la orquesta, y encadenar 'Dios es un stalker', 'Memória', 'La rumba del perdón' y 'CUUUUuuuuuute', cerrada en una fusión con 'Sweet Dreams (Are made of this)' como si este lunes fuera un sábado más en la sala Apolo. Exhausta tras dos horas de concierto y con la vista puesta en las otras tres fechas que dará esta semana en el Palau Sant Jordi, Rosalía se ha despedido de su ciudad, siendo hoy ya un icono que supera la idea de artista, cantando 'Magnolias' en soledad, una imagen que no debe distar mucho de sus primeros bolos por El Raval. Informa Efe.

Rosalia canta 'La Perla' en un concierto memorable en el Sant Jordi EPC

Ignasi Fortuny Cierre del concierto con 'Magnolias' Rosalía cierra con ‘Magnolias’ su emocionante y emocionado debut con el ‘Lux Tour’ en Barcelona. Quedan tres conciertos más en el Palau Sant Jordi.

Leticia Blanco ¿Quién es Yolanda Ramos, la primera en pasar por el confesionario de Rosalía en Barcelona? La actriz catalana Yolanda Ramos, con una trayectoria que abarca desde el Paral·lel hasta 'Paquita Salas', demostró su carisma en el confesionario de la artista

Ignasi Fortuny “Barna, vols mambo?" “Barna, vols mambo?”. Suena 'Despechá' y el Sant Jordi baila con desenfreno.

Ignasi Fortuny "Boti, boti, boti..." Para presentar 'CUUUUuuuuuute', Rosalía cuenta: “Por ahí por las Américas dicen: ‘jump, jump, jump’ para que la gente salte. Aquí decimos: boti, boti, boti fill de puta qui no boti!”

Ignasi Fortuny Paseo entre el público Rosalía se pasea entre el público cantando 'Dios es un stalker' para llegar hasta el centro de la pista, donde se encuentra la orquesta. Desde ahí interpreta 'La Rumba del Perdón'

Ignasi Fortuny "Viva el el Penedès, l’Empordà i el Priorat", clama Rosalía Antes de cantar 'Sauvignon Blanc', Rosalía ha reivindicado “el Penedès, l’Empordà i el Priorat. Aquí hi ha cosa bona!”.