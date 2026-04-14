Una empresa de Cambrils podría gestionar el Cinema Truffaut de Girona: Junts quiere mantener al 'Col·lectiu de Crítics' al frente

Junts per Girona responsabiliza a ERC de la situación que se ha generado con el Cinema Truffaut y apuesta por "intentar garantizar el modelo vigente". Es decir, que la gestión del equipamiento recaiga de nuevo en el Col·lectiu de Crítics, como ha sido durante los últimos 25 años, porque ha contribuido a "consolidar una propuesta singular y de calidad". En un comunicado, el grupo municipal —que forma parte del equipo de gobierno con Guanyem y los republicanos— subraya que "la configuración de los contratos y cualquier modificación en la prestación de un servicio corresponde siempre al área responsable". Y en este caso, precisa, esto recae sobre la concejalía de Cultura (que ostenta el teniente de alcaldía Quim Ayats).

Aunque tanto el Ayuntamiento de Girona como el Col·lectiu de Crítics han decidido trabajar de puertas adentro y, de momento, no posicionarse sobre el concurso del Cinema Truffaut —que no está adjudicado formalmente— la situación ya ha generado fisuras dentro del equipo de gobierno. La vicealcaldesa y cabeza de lista de Junts, Gemma Geis, ya ha expresado su "malestar" por el hecho de que el 'Col·lectiu de Crítics' pueda perder la gestión del cine después de 25 años a favor de una empresa de Cambrils.

El concurso valoraba dos aspectos, uno subjetivo (con 49 puntos) y otro económico (con los 51 restantes sobre 100). En el primer apartado, la entidad gironesa y creadora del proyecto ganó por tres puntos de diferencia. Entre otros, aquí se valoraban aspectos como la programación —el 'Cinema Truffaut' ha apostado por cine de autor y versiones originales— o el fomento de la lengua y la colaboración con otros equipamientos culturales.

A pesar de esto, la valoración económica es lo que, a priori, ha hecho decantar la balanza a favor de la empresa de Cambrils. La tarraconense presentó una oferta 4.000 euros más baja que el 'Col·lectiu de Crítics'. Esto hizo que ganara este apartado por una diferencia de 5,16 puntos y que, por lo tanto, se impusiera en el recuento por encima de la entidad gironesa.

El concurso todavía no se ha adjudicado formalmente y, de momento, tanto el Ayuntamiento de Girona como el 'Col·lectiu de Crítics' han decidido mantener la discreción. Pero dentro del equipo de gobierno, Junts responsabiliza a ERC —que tiene la concejalía de Cultura— de la situación que se ha creado con el 'Cinema Truffaut'. "Cabe recordar que la configuración de los contratos y cualquier modificación en la prestación de un servicio corresponde siempre al área responsable", subraya Junts en un comunicado en referencia a Esquerra.

En el escrito, los de Geis también manifiestan la "voluntad de sumar esfuerzos" para "intentar garantizar la continuidad del modelo vigente" en el 'Cinema Truffaut' y destacan la labor realizada durante estos 25 años por el 'Col·lectiu de Crítics'. "Es una entidad plenamente vinculada y arraigada a la vida cultural de la ciudad, que ha contribuido de manera decisiva a consolidar una propuesta de cine singular y de calidad", recoge el comunicado.

Junts per Girona subraya la intención de trabajar "con responsabilidad y dentro de la legalidad" para encontrar "las mejores vías que permitan preservar el modelo cultural que representa el 'Cinema Truffaut' para Girona". Y en contraposición con la situación que ha generado el concurso del cine, Junts per Girona pone como ejemplo las nuevas concesiones de 'Mercagirona' —un área que lleva Promoción Económica— como "un caso en el que se ha demostrado solvencia y capacidad de gestión ante situaciones complejas".